Смерть Ирины Славиной: как реагируют на случившееся коллеги журналистки, активисты и власть

Ирина Славина добровольно и страшно ушла из жизни. Я не могу в это поверить. Есть ситуации, когда лишние пустые слова просто неуместны. Но я решил для себя, что промолчать и не выразить человеческое отношение к произошедшему просто не могу. Хотя бы потому что я знал Ирину лично. Мы общались по разным поводам. С самого начала моей работы в регионе она задавала неудобные вопросы. Я отвечал честно, и, думаю, поэтому в итоге мы общались конструктивно и по-человечески! Знаю, что со взаимным уважением. Как-то Ирина предложила мне поехать вместе с ней в отделение паллиативной помощи в 30-ой больнице. «А давайте вместе посмотрим, как там на самом деле?!» - так звучало ее предложение. В результате в паллиативном отделении был сделан ремонт и закуплено оборудование. Потом была дискуссия о судьбе березовой рощи в Верхних Печерах, где хотели построить торговый центр. Ее позиция по этому вопросу помогла сохранить зеленую зону. Именно за профессиональную журналистскую работу и неравнодушие в 2019 году вручал ей официальную благодарность губернатора (именно этот момент на фото). Она была ярким и неравнодушным человеком. Я предприму все усилия для того, чтобы расследование обстоятельств, приведших к трагедии, было на контроле на самом высоком уровне. Впервые за время существования моего аккаунта в инстаграме к этому посту не будет комментариев. Не тот случай. Я искренне скорблю вместе с теми, кто не может смириться с уходом Ирины и с той страшной формой ухода, которую она выбрала. Осознаю, что любые слова сейчас будут восприняты по-разному. Но важно не это, а то, какие уроки и выводы будут сделаны. Говорят: любовь сильнее смерти. Хочу, чтобы так было и в этот раз.