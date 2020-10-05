Кладбище круизных лайнеров близ Турции. Новость в одном фото

Автор фото, Chris McGrath/Getty Images

У побережья Турции расположилось “кладбище” круизных лайнеров.

Здесь лучшие лайнеры мира разбирают на запчасти, чтобы потом отправить на переработку.

Круизная индустрия серьезно пострадала из-за пандемии коронавируса, в результате которой многие страны по всему миру ввели ограничения на передвижение граждан, а также закрыли порты.

Из-за снижения спроса на круизы многим компаниям пришлось отправить свои суда на утилизацию раньше времени в целях сокращения убытков.

Автор фото, Chris McGrath/Getty Images