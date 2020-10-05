"Ради неутолимой жажды внимания". Соцсети о заразном Трампе, проехавшем в автомобиле с охранниками

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В воскресенье президент США, несмотря на болезнь, сел в машину с несколькими людьми

Решение президента США Дональда Трампа помахать своим поклонникам из автомобиля во время лечения от коронавируса вызвало массу удивления в "Твиттере".

В воскресенье Трамп ненадолго покинул больницу, чтобы медленно проехать по улице в чёрном бронированном автомобиле с поднятыми стеклами. На улице собралась толпа его сторонников.

Белый дом заверил, что были предприняты все необходимые меры предосторожности. Однако это убедило не всех.

Одним из первых откликнулся доктор Джеймс Филлипс, который работает в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, где лечат Трампа.

"Каждый находившийся в машине во время этой совершенно ненужной президентской "поездки" должен быть помещен в карантин на 14 дней. Эти люди могут заболеть. Они могут умереть. Ради политического театра Трамп приказал им рискнуть своими жизнями. Это безумие", - написал в "Твиттере" доктор Джеймс Филлипс.

Пропустить контент из Twitter, 1 Every single person in the vehicle during that completely unnecessary Presidential “drive-by” just now has to be quarantined for 14 days. They might get sick. They may die. For political theater. Commanded by Trump to put their lives at risk for theater. This is insanity. — Dr. James P. Phillips, MD (@DrPhillipsMD) October 4, 2020 Контент из Twitter окончен, 1

В ответ на заверения Белого дома о мерах предосторожности многие предположили, что автомобиль Трампа, скорее всего, герметичен на случай химатаки, а все присутствующие в нем, судя по кадрам, дышат одним воздухом в обычных масках, а не респираторах.

"Трамп прокатился на герметичной машине без настоящей защитной маски, подвергнув опасности сотрудников спецслужб, только чтобы помахать своим сторонникам. Джо, пора возвращаться с предвыборной рекламой", - написала юморист Дана Голдберг.

Пропустить контент из Twitter, 2 Trump took a joy ride in a sealed car without a proper mask exposing the driver and secret service to Covid so he could wave to supporters.



Restart the ads, Joe. — Dana Goldberg (@DGComedy) October 4, 2020 Контент из Twitter окончен, 2

"В той машине около больницы, наверное, был двойник Трампа? Под маской плохо видно! А если нет, то водитель и охрана задержали дыхание на всю поездку?" - задалась вопросом известная австралийская радиоведущая Маргарет Тросби.

Пропустить контент из Twitter, 3 Was that a Trump body double in the car outside the hospital? The mask covers a lot! If not, then did the driver/security detail hold their breath the whole way? — Margaret Throsby (@margaretthrosby) October 4, 2020 Контент из Twitter окончен, 3

Не как простые смертные

Пользователи соцсети стали сравнивать поступок Трампа с личным опытом столкновения с коронавирусом.

"Мой отец скончался от Covid-19, он был в больнице один, - поделился американский актер Кертис Армстронг, которому по строгим правилам сдерживания вируса не разрешили посетить больницу. - Мне пришлось с ним попрощаться по телефону. Трамп же решил устроить развлекательную поездку, ради своей неутолимой жажды внимания, подвергнув при этом опасности жизни сотрудников спецслужб, находившихся с ним в машине".

Пропустить контент из Twitter, 4 My father died of Covid alone in a hospital. I had to say goodbye to him over a phone. Trump got a joyride to sooth his desperate need for attention, while endangering the lives of the Secret Service people in the car with him. To hell with him and all who enable him. — Curtis Armstrong (@curtisisbooger) October 5, 2020 Контент из Twitter окончен, 4

Большинство ответов на широко разошедшийся по сети твит известного в США актера были сочувственными и критикующими Трампа, но кто-то отметил, в оправдание президента США, что тот все-таки был в маске. "Вы что, хотите сказать, что маски не помогают?" - спросила Армстронга пользователь Адриана Коэн.

Другие пользователи соцсети в своих постах недоумевают, как президент США может не знать основных принципов предотвращения распространения вируса, о которых минздравы большинства стран твердят более погугода.

"Спустя семь месяцев после начала пандемии, убившей 200 тыс. американцев, Трамп говорит, что теперь "понимает" Covid, после того, как сам заразился им. А потом тут же залезает в машину как минимум с двумя другими людьми и едет махать сторонникам", - пишет корреспондент Си-эн-эн Кевин Липтак.

Пропустить контент из Twitter, 5 Seven months into global pandemic that’s killed 200,000 Americans, Trump says he now “understands” COVID after contracting it, and then immediately gets into a car with a least 2 other people to wave at people — Kevin Liptak (@Kevinliptakcnn) October 4, 2020 Контент из Twitter окончен, 5

"Я не шучу, мой сын увидел кадры по ТВ, без звука. Он только знал, что это Трамп в машине, прямо сейчас, и спросил: "Подождите, разве водитель теперь не заразится тоже?" Даже семилетка понимает, насколько это глупо", - отметил вашингтонский политолог Патрик Диллон.

Пропустить контент из Twitter, 6 No joke, my kid saw the picture on TV, sound off, knew nothing more than Trump was driving in a car right now and said “wait isn’t the driver going to get Covid now?” A 7-year-old knows how stupid this is. — Patrick Dillon (@mpdillon) October 4, 2020 Контент из Twitter окончен, 6

Некоторые пользователи "Твиттера" высказались с осуждением прессы, привлекшей внимание к поездке Трампа.

"СМИ, наверное, больше нечего делать. Давайте порадуемся, что президент справляется с вирусом. Он знает, что работа не ждет. Жалкие СМИ", - так звучит сообщение Майкла из Великобритании.

Пропустить контент из Twitter, 7 Trump Covid: President criticised over drive-past 🤬I WONDER IF MEDIA HASN’T GOT ENOUGH TO DO ...LETS BE GLAD THAT PRESIDENT IS COPPING WITH VIRUS HE KNOWS WORK MUST GO ON ..SAD MEDIA 👎 https://t.co/hebIGpvJwQ — Michael (@Welshdellb0y) October 5, 2020 Контент из Twitter окончен, 7

Мелания не поехала

Интересно, что Мелания Трамп - безотносительно к поездке Трампа - посчитала неприемлемым с диагнозом Covid-19 садиться в машину и ехать в больницу к мужу. Корреспондент Би-би-си в Северной Америке Энтони Зуркер ретвитит слова представителя Белого дома, объяснившего, почему Мелания Трамп не навещает больного.

"У нее Covid. Такая поездка подвергла бы опасности сотрудников спецслужб, которые повезли бы ее туда, и медицинский персонал, который проводил бы ее к нему".