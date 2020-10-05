Коронавирус в мире: в Париже закрываются бары, Трамп "готов вернуться к работе"

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В понедельник у парижан последняя возможность выпить в баре

Пока политики спорят о терминах - называть происходящее с Covid-19 второй волной, или нет - число заболевших и умерших после относительного летнего затишья продолжает расти.

В воскресенье заболели почти 250 тысяч и скончались свыше 4 тысяч человек. По количеству случаев (более 7,5 млн) лидируют США, по темпам прироста (почти 75 тысяч за сутки) - Индия.

В понедельник в Женеве открывается двухдневная сессия Вемирной организации здравоохранения, посвященная ситуации с коронавирусом.

Параллельно ВОЗ выпустила доклад о разрушительном влиянии пандемии на службы помощи с проблемами психического здоровья в мире.

ВОЗ: острая нехватка помощи с психическим здоровьем

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Проблем с психическим здоровьем в мире все больше, а помощи все меньше

Почти во всех странах мира из-за пандемии коронавируса многие люди с проблемами психического здоровья остались без своевременной медицинской поддержки, так как работа соответствующих организаций и служб замедлилась или вообще остановилась.

Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения, в котором проанализированы данные из 130 стран за месяцы пандемии.

В то же самое время, подчеркивают авторы исследования, спрос на помощь с психическим здоровьем сильно вырос за месяцы пандемии.

Смерть близких, изоляция, потеря заработка и страх усиливают симптомы уже имеющихся заболеваний и становятся причиной их возникновения у ранее здоровых людей. Как следствие - люди начинают злоупотреблять алкоголем и наркотиками, испытывают бессонницу и чувство тревожности.

ВОЗ выпустила этот отчет в преддверие глобальной онлайн конференции, призванной привлечь внимание мировых лидеров к проблеме психического здоровья.

Париж в "красной зоне"

Автор фото, EPA Подпись к фото, Бары в Париже не будут работать минимум две недели

Все бары в столице Франции и трех окрестных департаментах с понедельника полностью закрываются минимум на две недели. Ранее власти ограничили время их работы 10 часами вечера.

Кафе и ресторанам пока разрешено обслуживать посетителей до 22:00. Все клиенты обязаны оставлять администрации заведения свои контактные данные.

Во втором по величине городе Франции, Марселе, с 26 сентября закрыты все точки общепита и спортклубы.

Среди других мер, о которых объявил в понедельник офис премьер-министра - требование к учебным заведениям не допускать заполнения аудиторий студентами более чем наполовину, а к компаниям - отправить максимально возможное количество сотрудников на удаленную работу.

В воскресенье во Франции было зарегистрировано 12,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. В субботу был установлен рекорд с момента начала пандемии - почти 17 тысяч человек. В июне данный показатель снизился до тысячи с небольшим в сутки, а затем снова начал расти.

В крупнейших городах Франции объявлен наивысший "красный" уровень эпидемиологической опасности. Это значит, что число больных Covid-19 превышает 250 на 100 тысяч жителей, и в реанимациях ими занято не менее 30% коек.

Прогулка Трампа

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Мы любим Трампа!" и "Еще четыре года!": Сторонники Трампа около больницы

Президент США Дональд Трамп в воскресенье проехался вокруг госпиталя имени Уолтера Рида, где он лечится от Covid-19, чтобы поприветствовать собравшихся сторонников.

Некоторые пользователи соцсетей раскритиковали президента за то, что он подверг опасности сопровождавших его сотрудников секретной службы, хотя те и были в масках.

На этом фоне находящаяся в Белом доме первая леди США Мелания Трамп, которой также положена государственная охрана, отказалась от поездки к мужу в больницу.

В воскресенье стало известно, что Трампу прописали стероид дексаметазон, который обычно назначают при снижении уровня кислорода в крови.

Тем не менее, лечащий врач президента Шон Конли заявил, что Трамп, возможно, выпишется из клиники уже в понедельник.

Глава администрации Трампа Марк Медоуз заявил, что в понедельник разговаривал с Трампом, и тот, по его словам, "готов вернуться к работе".

Что еще происходит в мире

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Британии закрывается сеть кинотеатров Cineworld

Трем миллионам жителей Мадрида с понедельника предписано не собираться группами свыше шести человек и избегать поездок за пределы своего квартала без крайней необходимости. Число заболевших в Мадриде составляет около 700 человек на 100 тысяч населения, в целом по Испании - около 319 человек.

Воскресный матч футбольного чемпионата Италии между "Ювентусом" и "Наполи" не состоялся, поскольку неаполитанская команда не смогла выйти на игру. У двух футболистов на прошлой неделе был выявлен коронавирус.

Аномально высокое количество случаев заражения коронавирусом фиксируется последние дни в Британии. Как выяснилось, причиной стал компьютерный сбой, из-за которого почти 16 тысяч случаев оказались неучтенными.

В Британии и США также приостанавливает работу Cineworld - одна из крупнейших сетей кинотеатров в мире. На несколько месяцев закрывают свои двери 663 кинотеатра, что ставит под вопрос почти 45 тысяч рабочих мест.