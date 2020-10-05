Докеры во Владивостоке закидали касками менеджеров компании FESCO. Они требуют вернуть уволенного гендиректора

Автор фото, Artyom Geodakyan/Tass Подпись к фото, Менеджеры компании назвали поведение рабочих недопустимым

Митингующие владивостокские докеры, выступающие против увольнения гендиректора Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) Заирбека Юсупова, закидали касками новое руководство компании. Менеджеры обратились в полицию.

Конфликт между сотрудниками и руководством ВМТП начался на прошлой неделе, после того как наблюдательный совет порта отправил генерального директора компании Заирбека Юсупова в отставку. На следующий день после увольнения Юсупова – 1 октября – состоялся первый стихийный митинг докеров, из-за чего в работе порта начались сбои.

Участники протестных акций требуют объяснить причины отставки Юсупова, а также опасаются, что после смены руководства предприятия условия работы ухудшатся.

"Требования остаются теми же самыми - пригласить лиц от FESCO (группа компаний, в которую входит ВМТП), дать объяснения причин, по которым прекратили полномочия генерального директора Заирбека Юсупова. Также работники хотят дать понять, что их акции никак не связаны с политикой. Это всего лишь собрание трудового коллектива для выражения их мнения внутри ВМТП", - рассказала местному изданию VL.ru зампред первичной профсоюзной организации докеров ВМТП Елена Хорошун.

Как сообщает издание PrimaMedia, 1 октября профсоюз докеров обратился с официальным письмом к руководству FESCO, в котором потребовал предоставить информацию о причинах увольнения Юсупова. Однако после этого глава FESCO направил заявление прокурору Приморского края, где указал, что, по его мнению, изложенные в письме требования выходят за пределы интересов трудового коллектива ВМТП, отмечает издание.

"Мы шокированы таким поведением"

В понедельник на переговоры с бастующими докерами пришли президент FESCO Аркадий Коростелев и новый гендиректор ВМТП Роман Кухарук. Однако разговора не получилось – протестующие сразу начали швырять в менеджеров свои каски и скандировать: "Юсупов!"

По информации VL.ru, докеры повели себя агрессивно после того, как президент FESCO якобы оскорбил их, проходя между рядами митингующих.

В сообщении пресс-службы FESCO отмечается, что представители профсоюза сами просили руководителей компании выступить перед ними и разъяснить ситуацию.

“Однако по приезде им не задали ни одного вопроса, а начали забрасывать касками и нападать… Агрессия по отношению к безоружным и настроенным на диалог людям абсолютно неоправдана и недопустима. Мы шокированы таким поведением”, - говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что менеджеры получили травмы в результате действий митингующих и обратились в правоохранительные органы. При этом в пресс-службе управления на транспорте МВД по ДФО "Интерфаксу" сообщили, что на данный момент обращений по поводу ситуации в ВМТП не поступало.

Ранее РБК сообщал о том, что в FESCO сейчас разворачивается акционерный конфликт между бизнесменом Зиявудином Магомедовым (владеет 32,5% компании) и компаниями “НоваторИнвест”, “Наутилиус” и Domidias Ltd (владеют 33,9%). На этом фоне GHP Group Марка Гарбера приняла решение продать 23,8% FESCO, сообщает издание.