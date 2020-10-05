Докеры во Владивостоке закидали касками менеджеров компании FESCO. Они требуют вернуть уволенного гендиректора
Митингующие владивостокские докеры, выступающие против увольнения гендиректора Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) Заирбека Юсупова, закидали касками новое руководство компании. Менеджеры обратились в полицию.
Конфликт между сотрудниками и руководством ВМТП начался на прошлой неделе, после того как наблюдательный совет порта отправил генерального директора компании Заирбека Юсупова в отставку. На следующий день после увольнения Юсупова – 1 октября – состоялся первый стихийный митинг докеров, из-за чего в работе порта начались сбои.
Участники протестных акций требуют объяснить причины отставки Юсупова, а также опасаются, что после смены руководства предприятия условия работы ухудшатся.
"Требования остаются теми же самыми - пригласить лиц от FESCO (группа компаний, в которую входит ВМТП), дать объяснения причин, по которым прекратили полномочия генерального директора Заирбека Юсупова. Также работники хотят дать понять, что их акции никак не связаны с политикой. Это всего лишь собрание трудового коллектива для выражения их мнения внутри ВМТП", - рассказала местному изданию VL.ru зампред первичной профсоюзной организации докеров ВМТП Елена Хорошун.
Как сообщает издание PrimaMedia, 1 октября профсоюз докеров обратился с официальным письмом к руководству FESCO, в котором потребовал предоставить информацию о причинах увольнения Юсупова. Однако после этого глава FESCO направил заявление прокурору Приморского края, где указал, что, по его мнению, изложенные в письме требования выходят за пределы интересов трудового коллектива ВМТП, отмечает издание.
"Мы шокированы таким поведением"
В понедельник на переговоры с бастующими докерами пришли президент FESCO Аркадий Коростелев и новый гендиректор ВМТП Роман Кухарук. Однако разговора не получилось – протестующие сразу начали швырять в менеджеров свои каски и скандировать: "Юсупов!"
По информации VL.ru, докеры повели себя агрессивно после того, как президент FESCO якобы оскорбил их, проходя между рядами митингующих.
Рабочие торгового порта закидали касками президента FESCO и гендиректора ВМТПhttps://t.co/Kn5e7hTBRF pic.twitter.com/akHACUZToI— Коммерсантъ (@kommersant) October 5, 2020
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В сообщении пресс-службы FESCO отмечается, что представители профсоюза сами просили руководителей компании выступить перед ними и разъяснить ситуацию.
“Однако по приезде им не задали ни одного вопроса, а начали забрасывать касками и нападать… Агрессия по отношению к безоружным и настроенным на диалог людям абсолютно неоправдана и недопустима. Мы шокированы таким поведением”, - говорится в сообщении.
Также в компании отметили, что менеджеры получили травмы в результате действий митингующих и обратились в правоохранительные органы. При этом в пресс-службе управления на транспорте МВД по ДФО "Интерфаксу" сообщили, что на данный момент обращений по поводу ситуации в ВМТП не поступало.
Ранее РБК сообщал о том, что в FESCO сейчас разворачивается акционерный конфликт между бизнесменом Зиявудином Магомедовым (владеет 32,5% компании) и компаниями “НоваторИнвест”, “Наутилиус” и Domidias Ltd (владеют 33,9%). На этом фоне GHP Group Марка Гарбера приняла решение продать 23,8% FESCO, сообщает издание.
28 сентября находящийся под арестом Магомедов обвинил некоторых членов совета директоров FESCO в "участии в рейдерском захвате" группы.