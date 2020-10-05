Война в Карабахе, день девятый: обстрелы городов и “тактическое отступление” армян

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Обстрелы столицы непризнанной НКР, Степанакерта, становятся все более частыми

В понедельник, на девятый день войны в Карабахе, стороны снова обстреливали ракетами города, убивая и калеча мирных жителей; армянские военные признали, что кое-где отступили "из тактических соображений", а премьер-министр Армении призвал всех только что демобилизованных из армии снова записаться в нее.

Как сообщают находящиеся в Карабахе журналисты, азербайджанская армия постоянно обстреливает столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики, Степанакерт, соседний город Шуша и другие населенные пункты в Карабахе.

Карабахский омбудсмен Артак Бегларян в понедельник объявил, что за все эти дни под обстрелами погибли 19 мирных жителей Карабаха и 80 получили ранения.

Азербайджан тоже сообщает об обстрелах городов: в воскресенье, по официальным сообщениям, ракеты упали на находящиеся к северу от Карабаха большие города Гянджа и Мингечаур и даже, как утверждают азербайджанцы, на каспийском побережье, близ Баку; в понедельник обстрелу подверглись расположенные к востоку от Карабаха города Барда, Агджабеди и Бейлаган.

Самая последняя информация и комментарии о ситуации в зоне конфликта - в нашей круглосуточной онлайн-трансляции

По официальным данным азербайджанской стороны, в результате армянских обстрелов к вечеру понедельника погибли уже 24 мирных жителя и 121 получил ранения.

При этом Азербайджан утверждает, что обстрелы ведутся в том числе с территории самой Армении - в понедельник заявление об этом сделал, в частности, МИД страны. Доказательств этого Баку, однако, не привел, а Армения эти обвинения отвергает.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Под обстрелом - и карабахские армянские, и азербайджанские города. Житель азербайджанского городка Тертер после обстрела

Пресс-секретарь президента непризнанной НКР Ваграм Погосян в понедельник признал в разговоре с журналистами, что на некоторых участках фронта армянские военные отступили - но, как уверяет Погосян, из тактических соображений.

"Во избежание неуместных спекуляций, должен отметить, что на некоторых направлениях линии фронта Армия обороны отвела свои сила в тактических целях, чтобы: а) избежать ненужных потерь; б) нанести больший урон вражеским войскам. Достижения значительны в обоих отношениях", - цитирует Погосяна агентство Арменпресс.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в последние дни объявил в своем "Твиттере" о взятии более 30 сел (в понедельник - трех), включая райцентр Джебраил на южном участке близ границы с Ираном, а также сел Талыш и Мадагиз на севере Карабаха.

Подпись к фото, Линия разделения сторон указана по состоянию на 27 сентября

Однако достаточно убедительных фото- и видеодоказательств этих успехов Азербайджан не предъявил, за одним исключением: в понедельник министерство обороны опубликовало видео и фото из села Талыш. Оно расположено у самой линии разграничения между Нагорным Карабахом и собственно Азербайджаном.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник призвал молодых людей, демобилизованных из армии в течение последнего года, добровольно прийти на призывные пункты.

Автор фото, AZERBAIJAN DEFENCE MINISTRY / HANDOUT Подпись к фото, Минобороны Азербайджана распространило фото и видео, на которых, как утверждается - взятое азербайджанской армией село Талыш

В Армении по закону только что демобилизованные со срочной службы призывники в течение года не подлежат мобилизации. В Армении (как и в Азербайджане) введено военное положение и объявлена мобилизация.

"Это не просто война, это еще один Сардарапат, это решающая битва. Мы должны предотвратить повторение геноцида армян", - сказал Пашинян в видеообращении в "Фейсбуке".

Сардарапатская битва - это сражение между турецкими и армянскими силами в 1918 году, в котором армянские части остановили попытку Турции захватить Восточную Армению - то есть, нынешнюю территорию Республики Армения.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Неразорвавшаяся ракета реактивного миномета "Смерч" в азербайджанском промышленном городе Мингечаур примерно в 50 км от линии фронта

Тем временем сын Пашиняна, Ашот, записался добровольцем на войну, о чем тоже сообщил в понедельник в "Фейсбуке".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в последние дни дал несколько интервью и выступил с видеообращением к народу, каждый раз повторяя, что прекращения огня и мирных переговоров не будет, пока Армения не согласится вывести вооруженные формирования с территории Карабаха и окружающих районов.

"Я считаю, что решение должно быть достигнуто путем переговоров. Однако переговоры должны иметь содержание. Слова премьер-министра Армении о том, что Карабах - это Армения, фактически уничтожили принципы решения конфликта", - цитирует азербайджанское агентство Азертадж слова Алиева в интервью телеканалу "Аль-Арабия".

Попутно в этом интервью Алиев обвинил армянского премьера Никола Пашиняна в том, что тот якобы пришел к власти в результате государственного переворота, революции, организованной на деньги Джорджа Сороса.

С заявлением о войне в Карабахе в понедельник выступил и соседний Иран.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сказал, что у Тегерана есть некий мирный план, который он обсуждает и с Азербайджаном, и с Арменией.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как выглядит и звучит обстрел Степанакерта. Кадры с видеорегистратора

При этом Хатибзаде заверил, что Иран уважает территориальную целостность Азербайджана и считает необходимым вывод армянских вооруженных сил "из оккупированных городов".

Иран граничит с севера и с Азербайджаном, и с Арменией, и с теми прилегающими к Нагорному Карабаху районами, которые в 1993-1994 годах заняли армяне. Мировые агентства на прошедшей неделе публиковали фотографии, на которых жители Ирана наблюдают за боями воочию со своего берега пограничной реки Аракс.