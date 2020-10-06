Глава МИД Украины: “Мы всегда поддерживали Азербайджан”

Автор фото, EPA Подпись к фото, Для Украины территориальная целостность - больной вопрос, и она принципиально поддерживает Азербайджан, объясняет глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Украина сожалеет, что в Карабахе снова вспыхнула война, готова выступить посредником и при этом принципиально поддерживает территориальную целостность любой страны, в том числе Азербайджана, сказал в интервью Би-би-си министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Отвечая на вопрос о турецких беспилотниках, в производстве которых участвует украинская компания, Дмитрий Кулеба сказал, что Украина с Турцией - стратегические партнеры, и он считает, что сотрудничество двух стран очень полезно для обеих.

"Как страна, которая сама имеет оккупированные в результате вооруженного конфликта территории, мы безусловно выступаем за территориальную целостность любого государства. Здесь неважно, это Армения, Азербайджан или кто-то другой [...] Украина всегда в этом плане поддерживала Азербайджан, а Азербайджан поддерживал Украину, здесь не о чем даже говорить", - сказал Дмитрий Кулеба в интервью, полный текст которого Би-би-си публикует сегодня.

Украинская компания "Мотор-Сич" производит двигатели для турецких ударных беспилотников "Байрактар Акынджы" (Bayraktar Akıncı), которые скоро могут поступить на вооружение турецкой армии и на международный рынок.

Автор фото, AZERBAIJAN DEFENCE MINISTRY / HANDOUT Подпись к фото, Министерство обороны Азербайджана каждый день публикует видео, на которых, как оно утверждает, дроны расстреливают армянскую технику. Эксперты полагают, что эти дроны - турецкие "Байрактар"

Азербайджанская армия в Карабахе, по оценкам экспертов, массово применяет "Байрактары" другой модификации.

В этих беспилотниках используется и канадское оборудование - и в понедельник министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань объявил, что распорядился провести расследование, а пока оно не закончилось, приостановить экспорт соответствующих технологий и оборудования в Турцию.

На вопрос Би-би-си, что будет с сотрудничеством Украины и Турции в этой сфере, министр иностранных дел Украины ответил, что Украина намерена активно его развивать.

"У нас с Турцией есть глубокое стратегическое партнерство, в том числе и в военно-технической сфере. Мы так же закупаем беспилотники, участвуем в их производстве, это очень перспективные проекты, и мы планируем их развивать активно и выходить на новые проекты, потому что союз Турции и Украины может принести много пользы обеим странам и региону в целом", - сказал Дмитрий Кулеба.

Украина, как и Россия, в прошлом продавала оружие и Азербайджану, и Армении. Дмитрий Кулеба заметил по этому поводу, что ни та, ни другая страна не находятся под оружейным эмбарго и имели полное право покупать оружие, а Украина - его продавать, не нарушая никаких международных норм.

Кулеба также сказал, что Украина готова быть посредником в мирном урегулировании в Карабахе - если стороны вдруг ее об этом попросят.

"Но должен быть запрос на это, на который надо ответить. Поэтому мы сейчас следим за конфликтом, надеемся, что он прекратится, и будет минимальное количество жертв в нем", - сказал украинский министр.

Азербайджан сейчас решительно отметает все многочисленные призывы к перемирию и переговорам, заявляя, что переговоры будут возможны лишь после того, как армянские вооруженные формирования покинут международно признанную территорию Азербайджана - то есть, Нагорный Карабах и прилегающие районы.

Карабахский конфликт - краткая справка

Столкновения между армянскими и азербайджанскими силами — эпизод в этническом конфликте, в центре которого стоит территориальный спор о статусе Нагорного Карабаха. В советское время эта территория входила в состав Азербайджанской ССР в статусе автономной области, но была населена преимущественно армянами.

Движение местных армян за объединение с Арменией и попытка силового подавления его из Баку привели к конфликту и затем полномасштабной войне, в ходе которых произошли этнические чистки, погромы и военные преступления.

Война закончилась в 1994 году перемирием, принятом при посредничестве России и других членов Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой также являются Франция и США.

После перемирия территория Нагорного Карабаха и семь прилегающих к ней районов оказались под контролем армянских сил. На них была образована непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР).

Баку считает эту территорию оккупированной. Ереван официально не признает независимость НКР, но называет себя гарантом ее безопасности, а бюджет и армия республики тесно связаны с Арменией.

Продолжающиеся с 1994 года мирные переговоры не привели к каким-то результатам. Ближе всего к прорыву стороны были в 2001 году, когда в американском курортном городе Ки-Уэст президенты Азербайджана и Армении встретились для подписания мирного соглашения. Но в последний момент переговоры сорвались.

На линии соприкосновения часто происходят столкновения и снайперские дуэли, уносящие жизни военнослужащих и мирных жителей. В апреле 2016 года они привели к полномасштабной войне, которая унесла больше ста жизней.

Переговорный процесс между двумя странами активизировался в 2018 году, и в результате двух встреч премьер-министра Армении Пашиняна с президентом Азербайджана Алиевым произошла значительная разрядка конфликта.

Главы МИД двух стран даже заявили о необходимости подготовки населения к миру. Но за полтора года единственным шагом в этом направлении стал обмен делегациями журналистов - возобновление забытой практики.