Бурный рост: в этом году в России стало на 65% больше людей-банкротов

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В России на фоне пандемии резко выросло число банкротств физических лиц. Согласно данным Федресурса, количество решений судов о банкротстве граждан за январь-сентябрь этого года выросло на 64,5% по сравнению с этим же периодом прошлого года.

Только в сентябре суды признали несостоятельными 12 225 человек, это на 94,6% больше, чем в сентябре прошлого года. Кроме того, это самое большое число банкротств за месяц со времени появления процедуры банкротства физических лиц в России в октябре 2015 года.

Эксперты Федресурса отмечают, что рост банкротств, скорее всего, в ближайшие месяцы продолжится.

"В перспективе количество банкротств будет увеличиваться за счет должников, чье финансовое положение ухудшилось за время пандемии. В связи с этим и в начале 2021 года можно ожидать, что число новых банкротов будет удваиваться к таким же периодам предыдущего года, как это происходит в последние месяцы", - прокомментировал руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин.

В минэкономразвития считают, что рост желающих пройти процедуру банкротства связан не только с большей информированностью граждан о возможности пройти такую процедуру, но и с пандемией.

Однако в ведомстве не говорят о резком падении доходов граждан, отмечая, что распространение коронавирусной инфекции могло подтолкнуть к более решительным действиям тех граждан, которые уже "и так планировали процедуру банкротства".

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"То есть коронавирус стал своеобразным "спусковым крючком" - подтолкнул граждан принять решение для начала процедуры банкротства, в том числе как фактор неизвестности и неуверенности в завтрашнем дне", - полагает заместитель министра Илья Торосов. Его комментарий приведен в материалах Федресурса.

Где больше всего банкротов в России?

По абсолютному числу граждан-банкротов лидируют Москва (4585 жителей города стали банкротами за период с января по сентябрь 2020 года), Московская область (3957 человек) и Самарская область (3521 банкрот).

Однако темпы роста количества процедур банкротств в Москве ниже (+38,9%), чем в целом по стране (64,5%).

В пересчете на 100 тыс. населения лидируют Самарская область (111), Калмыкия (108) и Пензенская область (106) - при среднем для России значении 52 банкрота на 100 тысяч человек.

В ряде регионов число банкротств выросло более, чем в два раза. Среди лидеров оказалсь республика Бурятия (рост более 156%), Тюменская область (более 140%), Оренбургская область (более 123%) и Новосибирская область (более 101%).

За весь период существования процедуры личного банкротства - с октября 2015 по сентябрь 2020 года - банкротами были признаны 240 285 граждан.

По оценкам экспертов, потенциальных банкротов как минимум в четыре раза больше.

По данным Национального бюро кредитных историй, на 1 апреля 2020 года в России насчитывалось 1,08 млн потенциальных банкротов - лиц, с долгами более 500 тысяч рублей, которые не платят по своим обязательствам более трех месяцев.

Однако, как отмечает Алексей Юхнин, из-за высокой загруженности судов рост банкротств не сможет превысить 60-70% в год. В 2019 году суды признали финансово несостоятельными около 69 тысяч россиян, что на 56,8% больше показателей 2018 года.

Процедура банкротства через суд доступна гражданам с долгом более 500 тысяч рублей.

Приведет ли упрощение процедуры к резкому росту числа банкротств

С 1 сентября в России заработал механизм внесудебного банкротства граждан, рассчитанный на тех, у кого долги не превышают 500 тысяч рублей (но не меньше 50 тысяч рублей). При этом у должника не должно быть никакого имущества, подходящего для реализации (единственное жилье не считается таким имуществом).

Для того, чтобы списать долги, гражданину достаточно обратиться в МФЦ по месту жительства или пребывания с заявлением и указать перечень своих кредиторов.

Потенциальных банкротов, которые могут рассчитывать на внесудебную процедуру банкротства, по данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, около 4 млн человек.

За сентябрь этого года было подано 1993 заявления на внесудебное банкротство, только по 413 из них было принято решение о начале процедуры банкротства, по 2 - о прекращении процедуры, а 1578 заявлений были возвращены должникам.

В Федресурсе отмечают, что граждане пока не до конца понимают критерии допуска к процедуре, поэтому сейчас возвратов заявлений почти в четыре раза больше, чем возбужденных процедур.

"Одно из главных условий для списания долгов - оконченное исполнительное производство, которое требует времени, в связи с чем здесь существует некий отлагательный эффект. Исходя из этого, мы прогнозируем достаточно плавный рост числа граждан, которые захотят и смогут воспользоваться внесудебной процедурой банкротства. Думаю, более существенные цифры мы сможем увидеть в следующем году", - говорит Илья Торосов.

Руководитель центра правового мониторинга ПАО Банк "ФК Открытие" Святослав Абрамов считает, что процедура в ее нынешнем виде вряд ли соответствует заявленной цели - дать возможность быстро и недорого освободиться от долгов для должников без имущества.

По мнению эксперта, основная проблема как раз заключается в одном из главных требований для прохождения внесудебного банкротства: в отношении заявителя должно быть завершено хотя бы одно исполнительное производство, и при этом не должно быть открыто новых.