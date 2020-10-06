Дайджест: в Бишкеке революция, в Карабахе растет число жертв, Трамп вернулся в Белый дом
В Бишкеке демонстранты захватили парламент, выпущены на свободу бывшие президент и премьеры, оппозиция намерена сформировать народное правительство.
В Бишкеке демонстранты, недовольные результатами воскресных парламентских выборов, захватили здания парламента и Комитета нацбезопасности.
Они выпустили на свободу бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и бывших премьер-министров Сапара Исакова и Жанторо Сатыбалдиева. Все они были осуждены по обвинениям в коррупции во время правления Сооронбая Жээнбекова.
Ранее 12 из 16 партий, принимавших участие в выборах и отказавшихся признать результаты голосования, заяви ли о готовности сформировать народное правительство.
Согласно заявлениям Центризбиркома Кыргызстана, в парламент страны прошли четыре партии, три из которых тесно связаны с действующей политической элитой. При этом семипроцентный барьер не преодолела ни одна из известных оппозиционных сил.
Нынешний штурм Белого дома стал уже третьим в истории независимого Кыргызстана. Предыдущие два - в 2005 и 2010 годах - закончились сменой власти.
Карабах: стороны обвиняют друг друга в обстреле мирных жителей
Как передают находящиеся в Карабахе журналисты, азербайджанская армия ведет постоянные обстрелы столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики - Степанакерта, а также соседнего города Шуша и других населенных пунктов. Десятки мирных жителей получили ранения и по меньшей мере 19 человек погибло.
Армянские военные признали, что на некоторых участках предприняли отступление "из тактических соображений". Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник призвал недавно отслуживших молодых людей добровольно прийти на призывные пункты.
Азербайджан также сообщает об обстрелах своих городов Гянджа и Мингячаур и даже каспийского побережья вблизи Баку.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил в "Твиттере" о взятии более 30 сел, однако убедительных доказательств этого азербайджанская сторона пока не предоставила.
К миротворческим усилиям хочет подключиться Тегеран, заявивший, что у него есть мирный план, который он обсуждает с Азербайджаном и Арменией.
Дональд Трамп вернулся в Белый дом
Президент США Дональд Трамп вернулся в Белый дом из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, где он три дня лечился от коронавируса, и пообещал в ближайшее время продолжить предвыборную кампанию.
"Чувствую себя отлично, не бойтесь коронавируса, не давайте ему править вашей жизнью", - написал он перед этим в "Твиттере".
Между тем вопрос о том, насколько серьезным было заболевание Трампа, и каковы масштабы заражения среди членов его администрации в Белом доме, остается открытым.
В США зарегистрировано уже более 7,4 млн случаев заражения Covid-19, и почти 210 тыс. американцев скончались от коронавируса.
Тем временем, стало известно, что 7 октября в ходе дебатов между кандидатами в вице-президенты Камалой Харрис и Майком Пенсом оба участника будут защищены прозрачными щитами из плексигласа, чтобы минимизировать угрозу заражения.
Светлана Тихановская встретится в Берлине с Ангелой Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель примет в Берлине экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую в качестве ведущей и ключевой фигуры белорусской оппозиции.
Как подчеркнул официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, канцлер рада предстоящей встрече с госпожой Тихановской.
Ранее Тихановская в интервью Spiegel сказала, что планирует обсудить с Меркель перспективы участия Берлина как посредника в случае начала переговоров между белорусскими властями и оппозицией.
Саммит "Украина - Европейский Союз": Киеву обещают 60 млн евро
Во вторник начнется первый двусторонний саммит ЕС со страной-партнером, который пройдет в Брюсселе в традиционном "живом" формате.
Делегацию Украины на саммите возглавит президент Владимир Зеленский, делегацию ЕС - президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ожидается, что Киев и Брюссель подпишут три соглашения на сумму 60 млн евро.
На сессии Исполнительного совета ОЗХО в Гааге обсудят "дело Навального"
Одной из главных тем обсуждения на открывающейся в Гааге 95-й сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) будет отравление российского оппозиционера Алексея Навального.
Ранее представители ЕС, США и других стран обвинили Россию в очередном применении боевого отравляющего вещества класса "Новичок".
"ЕС осуждает самым решительным образом попытку убийства Алексея Навального, который был отравлен на территории РФ боевым нервно-паралитическим веществом группы "Новичок", что было подтверждено тремя независимыми специализированными лабораториями Германии, Франции и Швеции", - говорится в заявлении, которое сделал от имени ЕС представитель Германии Гудрун Лингнер.
Нобелевка по медицине присуждена за открытие вируса гепатита С
Нобелевская премия 2020 года по физиологии и медицине досталась американцам Харви Олтеру и Чарльзу Райсу, а также британцу Майклу Хьютону за открытие вируса гепатита С.
Благодаря их исследованиям были разработаны соответствующие антивирусные препараты, и вирус гепатита С перестал представлять смертельную угрозу. На сегодняшний день удается вылечить до 95% случаев инфекции.
Как заявили в Нобелевском комитете, недалек тот день, когда угроза гепатита С будет уничтожена окончательно. Более подробно - в материале нашего научного корреспондента:
"Неутолимая жажда внимания": зачем Трамп поехал вокруг больницы
Накануне выписки Дональд Трамп неожиданно решил проехаться вокруг больницы, чтобы порадовать своих сторонников, однако этот шаг вызвал немало удивления и недовольства.
Эта короткая поездка в бронеавтомобиле вызвала волну критику среди демократов и взорвала соцсети.
Безупречный бриллиант продан на аукционе "всего за 16 миллионов"
Бриллиант в 102 карата безупречной чистоты был продан неназванному покупателю на онлайн-аукционе Sotheby's в Гонконге за 15,7 млн долларов, то есть, по словам экспертов, практически задаром.
Бриллиант получился из огромного алмаза весом в 271 карат, добытого в Канаде в 2018 году.
Лишь 7 бриллиантов такой чистоты и весом более 100 карат когда-либо продавались на аукционах.
Карабах: старые враги, новое оружие
Нагорный Карабах, этот крошечный кусочек гористой территории, давно уже служит предметом территориального спора между двумя бывшими советскими республиками, однако сегодняшние сражения куда более смертоносны, а оружие - намного совершеннее, отмечает колумнист газеты Times Ханна Люсинда-Смит.
К тому же велик риск того, что в конфликт напрямую могут быть вовлечены крупные державы - Россия, Турция и Франция, что может разжечь территориальный спор в восточном средиземноморье и нарушить хрупкий баланс сил в Сирии.
Автор статьи отмечает, что несмотря на готовность Армении заключить перемирие при посредничестве России. Франции и США, президент Алиев категорически отказывается вести переговоры до тех пор, пока Азербайдждан не восстановит свой суверенитет над Нагорным Карабахом, и к этому его активно подталкивает Турция, обещающая всяческую поддержку своему региональному союзнику.
В свою очередь Россия, у которой с Арменией традиционно дружественные отношения, и которая располагает военной базой в Гюмри на границе с Турцией, заняла выжидательную позицию и хочет выглядеть миротворцем, однако Баку озабочен тем, что российские вооружения идут в Армению через Иран.
Тегеран и Анкара до недавнего времени видели в лице Москвы союзника уже потому, что их объединяла неприязнь к Западу, однако начавшаяся в Карабахе война развела их по разные стороны баррикад, не давая им явных выгод, но и не позволяя найти выход из ситуации.
Таким образом этот на первый взгляд локальный конфликт впервые обещает выйти за границы региона.
Экологическая катастрофа на Камчатке: виноваты люди или природа?
Причины гибели тысяч морских животных на пляжах Камчатки и симптомы отравления и ожогов у серфингистов продолжают вызывать споры среди специалистов, местных жителей и политиков. Что не так с версиями властей?
Шторм "Алекс": таких разрушений не видели 100 лет
Наводнения и оползни, смытые мосты и дороги, отрезанные от внешнего мира деревни в Италии и Франции.
Дайджест подготовили Александр Баранов и Леонид Лунеев.