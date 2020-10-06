Дайджест: в Бишкеке революция, в Карабахе растет число жертв, Трамп вернулся в Белый дом

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Демонстранты в Бишкеке прорвались через ворота Белого дома

В Бишкеке демонстранты захватили парламент, выпущены на свободу бывшие президент и премьеры, оппозиция намерена сформировать народное правительство.

В Бишкеке демонстранты, недовольные результатами воскресных парламентских выборов, захватили здания парламента и Комитета нацбезопасности.

Они выпустили на свободу бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и бывших премьер-министров Сапара Исакова и Жанторо Сатыбалдиева. Все они были осуждены по обвинениям в коррупции во время правления Сооронбая Жээнбекова.

Ранее 12 из 16 партий, принимавших участие в выборах и отказавшихся признать результаты голосования, заяви ли о готовности сформировать народное правительство.

Согласно заявлениям Центризбиркома Кыргызстана, в парламент страны прошли четыре партии, три из которых тесно связаны с действующей политической элитой. При этом семипроцентный барьер не преодолела ни одна из известных оппозиционных сил.

Нынешний штурм Белого дома стал уже третьим в истории независимого Кыргызстана. Предыдущие два - в 2005 и 2010 годах - закончились сменой власти.

Карабах: стороны обвиняют друг друга в обстреле мирных жителей

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Обстрелы Степанакерта становятся все более частыми

Как передают находящиеся в Карабахе журналисты, азербайджанская армия ведет постоянные обстрелы столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики - Степанакерта, а также соседнего города Шуша и других населенных пунктов. Десятки мирных жителей получили ранения и по меньшей мере 19 человек погибло.

Армянские военные признали, что на некоторых участках предприняли отступление "из тактических соображений". Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник призвал недавно отслуживших молодых людей добровольно прийти на призывные пункты.

Азербайджан также сообщает об обстрелах своих городов Гянджа и Мингячаур и даже каспийского побережья вблизи Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил в "Твиттере" о взятии более 30 сел, однако убедительных доказательств этого азербайджанская сторона пока не предоставила.

К миротворческим усилиям хочет подключиться Тегеран, заявивший, что у него есть мирный план, который он обсуждает с Азербайджаном и Арменией.

Дональд Трамп вернулся в Белый дом

Автор фото, Getty Images

Президент США Дональд Трамп вернулся в Белый дом из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, где он три дня лечился от коронавируса, и пообещал в ближайшее время продолжить предвыборную кампанию.

"Чувствую себя отлично, не бойтесь коронавируса, не давайте ему править вашей жизнью", - написал он перед этим в "Твиттере".

Между тем вопрос о том, насколько серьезным было заболевание Трампа, и каковы масштабы заражения среди членов его администрации в Белом доме, остается открытым.

В США зарегистрировано уже более 7,4 млн случаев заражения Covid-19, и почти 210 тыс. американцев скончались от коронавируса.

Тем временем, стало известно, что 7 октября в ходе дебатов между кандидатами в вице-президенты Камалой Харрис и Майком Пенсом оба участника будут защищены прозрачными щитами из плексигласа, чтобы минимизировать угрозу заражения.

Светлана Тихановская встретится в Берлине с Ангелой Меркель

Автор фото, Getty Images

Канцлер Германии Ангела Меркель примет в Берлине экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую в качестве ведущей и ключевой фигуры белорусской оппозиции.

Как подчеркнул официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, канцлер рада предстоящей встрече с госпожой Тихановской.

Ранее Тихановская в интервью Spiegel сказала, что планирует обсудить с Меркель перспективы участия Берлина как посредника в случае начала переговоров между белорусскими властями и оппозицией.

Саммит "Украина - Европейский Союз": Киеву обещают 60 млн евро

Автор фото, Getty Images

Во вторник начнется первый двусторонний саммит ЕС со страной-партнером, который пройдет в Брюсселе в традиционном "живом" формате.

Делегацию Украины на саммите возглавит президент Владимир Зеленский, делегацию ЕС - президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ожидается, что Киев и Брюссель подпишут три соглашения на сумму 60 млн евро.

На сессии Исполнительного совета ОЗХО в Гааге обсудят "дело Навального"

Автор фото, Getty Images

Одной из главных тем обсуждения на открывающейся в Гааге 95-й сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) будет отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

Ранее представители ЕС, США и других стран обвинили Россию в очередном применении боевого отравляющего вещества класса "Новичок".

"ЕС осуждает самым решительным образом попытку убийства Алексея Навального, который был отравлен на территории РФ боевым нервно-паралитическим веществом группы "Новичок", что было подтверждено тремя независимыми специализированными лабораториями Германии, Франции и Швеции", - говорится в заявлении, которое сделал от имени ЕС представитель Германии Гудрун Лингнер.

Нобелевка по медицине присуждена за открытие вируса гепатита С

Автор фото, PA Media

Нобелевская премия 2020 года по физиологии и медицине досталась американцам Харви Олтеру и Чарльзу Райсу, а также британцу Майклу Хьютону за открытие вируса гепатита С.

Благодаря их исследованиям были разработаны соответствующие антивирусные препараты, и вирус гепатита С перестал представлять смертельную угрозу. На сегодняшний день удается вылечить до 95% случаев инфекции.

Как заявили в Нобелевском комитете, недалек тот день, когда угроза гепатита С будет уничтожена окончательно. Более подробно - в материале нашего научного корреспондента:

"Неутолимая жажда внимания": зачем Трамп поехал вокруг больницы

Автор фото, Getty Images

Накануне выписки Дональд Трамп неожиданно решил проехаться вокруг больницы, чтобы порадовать своих сторонников, однако этот шаг вызвал немало удивления и недовольства.

Эта короткая поездка в бронеавтомобиле вызвала волну критику среди демократов и взорвала соцсети.

Безупречный бриллиант продан на аукционе "всего за 16 миллионов"

Автор фото, AFP

Бриллиант в 102 карата безупречной чистоты был продан неназванному покупателю на онлайн-аукционе Sotheby's в Гонконге за 15,7 млн долларов, то есть, по словам экспертов, практически задаром.

Бриллиант получился из огромного алмаза весом в 271 карат, добытого в Канаде в 2018 году.

Лишь 7 бриллиантов такой чистоты и весом более 100 карат когда-либо продавались на аукционах.

Карабах: старые враги, новое оружие

Автор фото, Getty Images

Нагорный Карабах, этот крошечный кусочек гористой территории, давно уже служит предметом территориального спора между двумя бывшими советскими республиками, однако сегодняшние сражения куда более смертоносны, а оружие - намного совершеннее, отмечает колумнист газеты Times Ханна Люсинда-Смит.

К тому же велик риск того, что в конфликт напрямую могут быть вовлечены крупные державы - Россия, Турция и Франция, что может разжечь территориальный спор в восточном средиземноморье и нарушить хрупкий баланс сил в Сирии.

Автор статьи отмечает, что несмотря на готовность Армении заключить перемирие при посредничестве России. Франции и США, президент Алиев категорически отказывается вести переговоры до тех пор, пока Азербайдждан не восстановит свой суверенитет над Нагорным Карабахом, и к этому его активно подталкивает Турция, обещающая всяческую поддержку своему региональному союзнику.

В свою очередь Россия, у которой с Арменией традиционно дружественные отношения, и которая располагает военной базой в Гюмри на границе с Турцией, заняла выжидательную позицию и хочет выглядеть миротворцем, однако Баку озабочен тем, что российские вооружения идут в Армению через Иран.

Тегеран и Анкара до недавнего времени видели в лице Москвы союзника уже потому, что их объединяла неприязнь к Западу, однако начавшаяся в Карабахе война развела их по разные стороны баррикад, не давая им явных выгод, но и не позволяя найти выход из ситуации.

Таким образом этот на первый взгляд локальный конфликт впервые обещает выйти за границы региона.

Экологическая катастрофа на Камчатке: виноваты люди или природа?

Автор фото, Anna Strelchenko/TASS Подпись к фото, На выходных на пляже на Камчатке нашли сотни погибших морских животных

Причины гибели тысяч морских животных на пляжах Камчатки и симптомы отравления и ожогов у серфингистов продолжают вызывать споры среди специалистов, местных жителей и политиков. Что не так с версиями властей?

Шторм "Алекс": таких разрушений не видели 100 лет

Наводнения и оползни, смытые мосты и дороги, отрезанные от внешнего мира деревни в Италии и Франции.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Разрушительный шторм обрушился на юг Франции и Италию.