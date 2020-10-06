Безупречный 102-каратный бриллиант продан за 15,7 млн долларов. Это очень дешево

Автор фото, AFP Подпись к фото, Эксперты говорят, что 16 млн долларов за такой камень - это дешево

Безупречный 102-каратный бриллиант продан онлайн неназванному покупателю за 15,7 млн долларов. По словам экспертов, это очень выгодная покупка.

Уникальный бесцветный бриллиант был изготовлен из алмаза в 271 карат, найденного в Канаде в 2018 году. Он стал всего лишь восьмым камнем весом более 100 карат, когда-либо проданным с молотка.

Из-за пандемии Covid-19 заявки подавались исключительно по телефону.

Впервые в истории торгов бриллиантами продавец не назначал минимальную цену.

Специалисты аукционного дома Sotheby's назвали драгоценный камень безупречным, подчеркнув, что "его редкость и красоту сложно переоценить".

Управляющий директор интернет-магазина ювелирных изделий 77 Diamonds Тобайас Корминд отметил, что покупателю крупно повезло. Продавец же, решив не назначать минимальную цену, "поступил смело, но в результате проиграл". При указанной минимальной цене камень мог бы быть продан за большую сумму.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Алмаз, ограненный до чистоты и прозрачности бриллианта, теряет в весе, но значительно прибавляет в цене

Большинство крупных и знаменитых бриллиантов находятся в государственных коллекциях. Из тех, что продавались частным владельцам, самый крупный - 163-каратный бриллиант, изготовленный из найденного в Анголе 404-каратного алмаза и проданный в 2017 торговым домом Christie's на аукционе в Женеве за 33,7 млн долларов вместе с ожерельем из нескольких сотен мелких бриллиантов и изумрудов. Покупатель также предпочел остаться неизвестным.

При этом окрашенные бриллианты ценятся значительно выше бесцветных. В том же году редкий розовый бриллиант весом почти в 19 карат был продан в Женеве за 55 млн долларов. Это составило примерно 2,8 млн долларов за карат, что является мировым рекордом.

Северная сокровищница

Джессика Мёрфи, Би-би-си, Торонто

Автор фото, Bauer, Erwin and Peggy, U.S. Fish and Wildlife Ser Подпись к фото, Разработка алмазов оказывает негативное влияние на северных оленей, сокращая их ареал

Канада приступила к добыче алмазов лишь в 1990-х годах, но успела стать одним из крупнейших мировых производителей, и большие алмазы здесь не редкость.

В 2018 году компания Dominion Diamond Mines на прииске, расположенном в 215 км южнее Полярного круга, добыла 552-каратный жёлтый алмаз, что оказалось рекордной находкой для Северной Америки.

По оценкам геологов, кристалл сформировался около двух миллиардов лет тому назад.

Изготовленный из него бриллиант весом 187,7 карата получил название Foxfire и выставлялся по всему миру, в том числе и в Кенсингтонском дворце в Лондоне.

Канадские алмазные шахты в основном расположены в удаленных и труднодоступных районах страны. При этом канадские алмазы имеют хорошую репутацию, поскольку их добыча не связана с какими бы то ни было конфликтами (как в некоторых странах Африки) и ведется более экологичными методами.