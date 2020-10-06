Как война в Карабахе отразилась на жизни в Баку? Репортаж из столицы Азербайджана

Что происходит в столице Азербайджана во время войны, которая для многих оказалась неожиданностью? Наш корреспондент прошел по улицам столицы - города Баку.

Подпись к фото, Для бакинцев война началась, когда закончился интернет.

Для бакинцев война началась, когда закончился интернет.

Его отключили, и я достал давно замурованный под обои шнур от телевизора.

Днем был таксист. В тот самый первый день войны он слушал радио со сводками с фронта, ему позвонили и обрадовали некими хорошими новостями. Он сказал что-то вроде "еду домой" и стал тихо плакать. Я постеснялся спросить, почему он плачет, но он был так рад, что я быстро успокоился.

В центре столицы в открытых ресторанах, на парковках, в лифтах обсуждают новости, высказывают версии, делятся советами и военными стратегиями. В эти дни кругом много "экспертов". Но многие искренне говорят, что готовы взять в руки оружие и отправиться на фронт.

На бывшей Торговой улице, центральной улице Баку, в ресторанах, кофейнях, парках встречаются красивые девушки в камуфляжных куртках.

В подземном переходе уличный музыкант поет под гитару две патриотические песни, которые сегодня в Баку знает каждый наизусть. Но он все равно поёт те же две песни по кругу.

В городе много флагов Азербайджана - на магазинах, машинах, балконах. Флаги висят и рядом со старыми афишами давно прошедших или отмененных концертов - как напоминание, что в стране не только война, но и эпидемия коронавируса.

Подпись к фото, Флаги висят и рядом со старыми афишами давно прошедших или отмененных концертов - как напоминание, что в стране не только война, но и эпидемия коронавируса.

В первые дни войны жители узнают новую аббревиатуру - VPN. Это возможность анонимно выйти за пределы блокируемого интернета. Не все его могут сами установить. Парень в небольшом сервис-центре одновременно запускает VPN сразу на трех телефонах. Позади него стоит длинная очередь. "Я уже закрываю глаза и вижу эти иконки", - жалуется он.

Везде, где есть телевизор - он включен. Даже в парикмахерской, где обычно смотрят футбол, теперь постоянно включены каналы, где показывают новости и политические передачи.

В новостях говорят об очередном отбитом у армянской армии селе и трофейном оружии. Сообщают об обстрелах азербайджанских городов - Гянджи, Тертера, Агджабеди, Бейлагана и других.

Эксперты-гости не спорят друг с другом, а скорее дополняют. Все согласны, что Армения не права. Один напоминает, что до войны в 1990-е в Карабахе и контролируемых сегодня армянской стороной территориях жило азербайджанцев даже больше, чем армян.

В перерывах между новостями по телевизору крутят фильмы: либо патриотические, либо старые и добрые.

Во время той первой войны из Карабаха и районов вокруг него, что оказались под армянским контролем, бежало более 400 тысяч человек. Сейчас некоторые из беженцев в эйфории.

Одна бывшая жительница Агдама (азербайджанского города к югу от Нагорного-Карабаха, занятого армянами) рассказа, как ее пожилой уже отец с тех пор как узнал о войне, принялся чертить план перестройки дома, который он оставил тогда, почти 30 лет назад.

Гюльназ (имя изменено по ее просьбе) было двадцать, когда они бежали из Агдама. Сейчас ей почти 50, и все ее дети родились в Баку.

"Смотрю новости, все время смотрю, жду, когда будет про Агдам, когда мы сможем вернуться, - рассказывает она, - Дети хотя и родились здесь, каждую улицу, тропинку там знают, потому что я им рассказывала".

В крупном супермаркете музыкальным фоном крутят марши с прошлой войны, которая закончилась в 1994-м. Девушка-работница, собирая товар на полки с тележки рядом, тихонько мурлычет мелодию себе под нос, потом спохватывается и замолкает.

Подпись к фото, Около военкоматов стоят автобусы с призывниками.

Молодые ребята записываются в добровольцы. Один из них рассказал, как при нем нескольких завернули обратно: мол, пока не нужны.

Около военкоматов стоят автобусы с призывниками. У пожилой женщины на фронт уходит внук: "Верю что и земли вернем, и сами вернемся туда, уже тридцать лет ждем этого".

Комендантский час в Баку начинается в 9 вечера, но уже после 7-ми такси через сервисы найти трудно - все спешат домой.

Вечерами под окном дети хором поют государственный гимн Азербайджана. Старики курят и обсуждают, что же будет дальше.