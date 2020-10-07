Коронавирус в России: число заболеваний за сутки снизилось на 500 человек

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В Москве, по заявлению заммэра, задумываются о новых ограничениях из-за того, что лишь малая часть людей с хроническими заболеваниями взяли больничный. Россияне в пандемию чаще всего заказывали спорттовары, бытовую технику и маски. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

В стране снова почти рекордные цифры по заболевшим

В России выявили 11 115 новых заражений коронавирусом. Это число близко к рекордным 11 656 - столько заболевших зарегистрировали 11 мая.

Число выявленных случаев коронавируса в стране четвертый день подряд превышает 10 тысяч. При этом накануне было выявлено на 500 случаев больше, чем в среду.

Выздоровели за сутки 6 699 человек, общее число выздоровевших в стране приближается к миллиону - 995 275 человек. 202 человека умерло. Всего с начала эпидемии в России скончались от новой инфекции 21 865 человек.

К росту заболеваемости в Москве привело несоблюдение масочного режима - заммэра Москвы

Рост заболеваемости коронавирусом в столице вызван несоблюдением масочного режима и отсутствием социальной дистанции, заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

По состоянию на 7 октября в столице выявлено 3 229 новых случаев заражения. Это меньше, чем в предыдущий день - 6 октября было 4082 заражения. Однако уже с конца сентября количество заболевших в столице растет. С 3 октября их стабильно больше трех тысяч в день.

"После достаточно длительного периода весенней изоляции и летних отпусков люди вернулись в город. На мой взгляд, вторая, и она главная причина, - это поведенческая. Несмотря на то, что у нас очень высокие цифры заболеваемости - тотальное несоблюдение масочного режима, отсутствие социальной дистанции", - сказала Ракова о причинах повышения заболеваемости в интервью телеканалу "Россия 1".

По ее словам, в Москве более 800 тысяч людей с хроническими заболеваниями, которым необходимо остаться дома и взять больничный, но из них только 2,5 тысяч обратились за больничными. "И, увы, это требует, чтобы мы задумывались, какие меры принимать дальше", - сказала Ракова.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, переболевшие коронавирусом должны соблюдать те же ограничения и рекомендации, что и остальные.

Россияне в пандемию чаще всего заказывали спорттовары, технику и маски

В пандемию россияне чаще всего заказывали спортивные товары, бытовую технику и медицинские маски, рассказал РИА Новости замдиректора "Первой экспедиционной компании" (ПЭК) Вадим Филатов. Это одна из самых крупных транспортно-экспедиционных компаний.

"Весной в связи с закрытием офлайн-ритейла из-за режима самоизоляции, характер груза менялся в пользу промышленных товаров и производственного оборудования", - сообщил Филатов.

"Что касается b2c-сегмента и курьерских отправлений, у нас самый большой рост показали спортивные товары (плюс 238%), бытовая техника (плюс 196%), товары народного потребления (плюс 188%) и пищевые добавки (плюс 176%)", - отметил Филатов.