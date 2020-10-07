Pussy Riot вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ и администрации президента

Флаги на здании министерства культуры

Автор фото, Pussy Riot

Участники Pussy Riot провели акцию против гомофобии, вывесив радужные флаги на зданиях ФСБ на Лубянке, администрации президента на Старой площади, Верховного суда, министерства культуры и ОВД по району Басманный.

Во время акции возле здания ФСБ задержали журналиста "Радио Свобода" Артема Радыгина. У администрации президента задержали корреспондента Sota Дениса Стяжкина.

"Сегодня мы дарим эту радугу как символ недостающих любви и свободы - дарим всем. "Радуга - это солнце после дождя", - сказали вы. Но мы - те, кто делает все, чтобы это солнце, наконец, появилось", - обратились участники акции к Владимиру Путину, которому сегодня исполняется 68 лет.

Автор фото, Pussy Riot

Подпись к фото,

Флаг на здании администрации президента

Pussy Riot требует расследовать убийства и похищения геев, лесбиянок, трансгендерных и квир-людей в Чечне, прекратить преследование активистов и организаций, помогающих ЛГБТК-сообществу.

Также организаторы акции требуют принять закон, запрещающий дискриминацию про принципу гендера и сексуальной ориентации, легализовать однополые партнерства, и отменить действующий закон о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

Участники группы потребовали сделать 7 октября Днем видимости ЛГБТК.