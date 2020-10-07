Pussy Riot вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ и администрации президента
Участники Pussy Riot провели акцию против гомофобии, вывесив радужные флаги на зданиях ФСБ на Лубянке, администрации президента на Старой площади, Верховного суда, министерства культуры и ОВД по району Басманный.
Во время акции возле здания ФСБ задержали журналиста "Радио Свобода" Артема Радыгина. У администрации президента задержали корреспондента Sota Дениса Стяжкина.
"Сегодня мы дарим эту радугу как символ недостающих любви и свободы - дарим всем. "Радуга - это солнце после дождя", - сказали вы. Но мы - те, кто делает все, чтобы это солнце, наконец, появилось", - обратились участники акции к Владимиру Путину, которому сегодня исполняется 68 лет.
Pussy Riot требует расследовать убийства и похищения геев, лесбиянок, трансгендерных и квир-людей в Чечне, прекратить преследование активистов и организаций, помогающих ЛГБТК-сообществу.
Также организаторы акции требуют принять закон, запрещающий дискриминацию про принципу гендера и сексуальной ориентации, легализовать однополые партнерства, и отменить действующий закон о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.
Участники группы потребовали сделать 7 октября Днем видимости ЛГБТК.