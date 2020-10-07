Pussy Riot вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ и администрации президента

"Сегодня мы дарим эту радугу как символ недостающих любви и свободы - дарим всем. "Радуга - это солнце после дождя", - сказали вы. Но мы - те, кто делает все, чтобы это солнце, наконец, появилось", - обратились участники акции к Владимиру Путину, которому сегодня исполняется 68 лет.