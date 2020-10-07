Греческая ультраправая партия "Золотая заря" признана преступной организацией

Автор фото, EPA Подпись к фото, У здания суда суда в Афинах перед оглашением приговора собрались тысячи антифашистов

Процесс по обвинению членов греческой ультраправой партии "Золотой зари" в насильственных преступлениях, длившийся более пяти лет, близится к завершению.

Высший апелляционный суд в Афинах также признал одного из подсудимых, Йоргоса Рупакиса, виновным в убийстве в сентябре 2013 года рэпера-антифашиста Павлоса Фиссаса. Рупакис признал вину. Ему грозит срок вплоть до пожизненного.

Именно убийство Фиссаса положило начало расследованию деятельности партии "Хриси авги" (Золотая заря").

Кого судили по делу "Золотой зари"

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Лидер "Золотой зари" Николаос Михалолиакос не скрывал симпатий к Гитлеру

Всего под судом оказались 68 человек, включая ее лидера Николаоса Михалолиакоса и 18 экс-депутатов парламента Греции.

По греческим законам, участие в криминальной группировке карается заключением на срок от пяти до 20 лет.

Михалолиакос и еще шесть человек признаны виновными в руководстве организованной преступной группой, 15 человек - в соучастии в сговоре с целью убийства Фиссаса.

Прокурор Адамантия Иконому просил суд оправдать подсудимых, за исключением Рупакиса, по причине отсутствия доказательств их личной причастности к насильственным преступлениям.

Нападения на иммигрантов

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, За музыкантом Павлосом Фиссасом погналась агрессивная толпа, он скончался от ударов ножом

На всеобщих выборах в мае 2012 года партия с националистической антииммигрантской платформой, многие члены которой не скрывали симпатий к нацизму, на волне недовольства греков финансовым кризисом получила 6,3% голосов, став на некоторое время третьей политической силой страны.

Вдохновленные успехом, сторонники "Золотой зари" начали нападать на иммигрантов и известных приверженцев левых взглядов. Среди нескольких десятков таких эпизодов - покушения на убийство рыбака из Египта в июне 2012-го и активистов коммунистического профсоюза PAME в сентябре 2013 года.

Самым громким стало дело об убийстве музыканта Павлоса Фиссаса. Толпа, среди которой находился Рупакис, погналась за ним возле кафе в Пирее. Фиссас скончался от удара ножом.

Партийный значок, похожий на свастику

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мать Павлоса Фиссаса, Магда, присутствовала в суде в течение всего процесса

Партия "Золотая заря" в настоящее время в парламенте не представлена.

Николаос Михалолиакос, основавший ее в середине 1980-х годов, называл себя и своих сторонников жертвами "длящегося 25 лет заговора" и протестовал, когда их называли неонацистами. Однако он известен как отрицатель Холокоста, и вскидывал на людях руку в нацистском приветствии.

Во время обыска по делу Фиссаса в его доме нашли оружие и патроны. Какую-либо собственную причастность к убийству рэпера он отрицает.

Некоторые активисты "Золотой зари" с похвалой отзывались о Гитлере. Их любимой одеждой являются черные футболки, а партийный значок имеет сходство со свастикой.

За пять лет суд заслушал несколько сотен свидетелей, многие из которых рассказали, что члены "Новой зари" использовали нацистскую символику и учились обращаться с оружием.

Реакция на судебный процесс

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Собравшиеся скандировали "Нацистов - в тюрьму!", в какой-то момент начались столкновения антифашистов с полицией

Вердикт был встречен аплодисментами примерно восьми тысяч антифашистов, собравшихся возле здания суда.

На случай возможных столкновений там были размещены две тысячи полицейских. В какой-то момент начались столкновения между демонстрантами, скандировавшими "Нацистов - в тюрьму!", и стражами порядка. Те в ответ применили слезоточивый газ.

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в минувшие выходные назвал опыт присутствия "Золотой зари" на политической арене "травмирующим, болезненным и, к сожалению, кровавым". Он считает избавление от нее в парламенте и повседневной жизни победой демократии.

Лидер левой оппозиции Алексис Ципрас заявил, что "члены банды должны отправиться в тюрьму".

Представитель правозащитной организации Amnesty International Нильс Мужниекс выразил надежду, что "ясный и недвусмысленный сигнал" поможет в будущем предотвратить насилие на расовой почве.