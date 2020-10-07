Сентябрь 2020-го стал самым теплым в истории. Почему это не радует ученых

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Из-за дополнительного тепла пожары в Калифорнии и Австралии достигли рекордных масштабов

Прошедший сентябрь был самым теплым в истории метеонаблюдений, а в Сибирской Арктике температура в этом году продолжала повышаться намного сильнее среднего по планете, сообщает Copernicus - организация, созданная Евросоюзом для отслеживания погодных изменений на Земле.

В этом сентябре средняя температура в мире была выше на 0,05 градуса Цельсия, чем в сентябре прошлого года. Тогда, в 2019-м, был установлен температурный рекорд, который теперь оказался побит. Эти выводы ясно указывают на то, что температура по всему миру повышается из-за выбросов парниковых газов, связанных с жизнедеятельностью людей, подчеркивают ученые.

Нынешний год, по прогнозам Copernicus, должен стать самым теплым для Европы, даже если с этого момента и до конца декабря температура сильно упадет.

По данным Copernicus, в Калифорнии и Австралии в этом году из-за дополнительного тепла лесные пожары достигли рекордных масштабов. В калифорнийской Долине смерти был зафиксирован самый жаркий день на планете (54,4 градуса Цельсия), а площадь арктического морского льда была почти самой низкой за историю спутниковых наблюдений.

С повышением температуры ученые также связывают ливни, обрушившиеся в этом году на юг Франции, где за день выпало больше поллитра осадков. По данным метеослужбы страны, подобного ливня можно ожидать примерно раз в столетие, а во Франции он случился дважды за неделю.

Все новые экстремальные повороты

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Какая связь между углекислым газом и изменением климата?

"Некоторые из этих событий экстраординарны, однако мы не должны создавать ложных ожиданий того, что температура будет повышаться из года в год", - отметила в интервью BBC News Саманта Берджесс, заместитель главы отдела по климатическим изменениям в центре Copernicus.

"Климат и погода постоянно изменяются. Но мы предсказывали, что подобные события будут происходить, учитывая воздействие людей на климат".

Погоде свойственно превосходить свои собственные рекорды естественным образом, но метеорологов всерьез тревожат все новые экстремальные повороты.

В Британии, например, в этом году зафиксировали самую солнечную весну за всю историю наблюдений, самое большое число жарких дней в августе с температурой выше 34 градусов Цельсия, а город Рединг к западу от Лондона только что пережил самые дождливые 48 часов с тех пор, как эти данные начали регистрировать.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Теплая погода вызвала столпотворение на пляжах Англии - невзирая на разгар пандемии коронавируса

"Мы говорим об этом уже несколько десятилетий - увеличение выбросов парниковых газов ведет к повышению температуры", - подчеркнул Эд Хоукинс из Университета Рединга.

Ученый предупредил, что нынешние катаклизмы происходят при повышении мировой температуры всего на один градус Цельсия. Но при нынешних неутешительных темпах снижения выбросов углерода все идет к потеплению на три градуса.