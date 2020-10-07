В Берлине начался суд по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили. Подсудимый назвал имя как в российском паспорте

Автор фото, Mika Schmidt - Pool/Getty Images Подпись к фото, Журналисты собираются у суда перед началом первого дня слушаний по делу об убийстве Хангошвили

В Берлине начался громкий судебный процесс по делу об убийстве бывшего полевого командира Зелимхана Хангошвили. На скамье подсудимых — Вадим Красиков, также известный как Вадим Соколов. Это дело сильно осложнило отношения России и Германии, а приговор суда может значительно повлиять на ситуацию — Ангела Меркель уже предупреждала о возможных последствиях.

Федеральный прокурор предъявил Красикову обвинение в убийстве с использованием самозарядного пистолета. Самое главное — обвинение считает, что Красиков действовал от имени государственных органов России.

Сам он до последнего отказывался от дачи показаний и хранил молчание.

У суда

За час до начала первого заседания по делу об убийстве Хангошвили у здания суда выстроилось несколько машин полиции, но охранять пока было некого — несколько журналистов с телекамерами толпились у входа.

Такое небольшое скопление прессы объясняется не малым интересом к делу, а ограничениями самого суда: мест для всех желающих просто не нашлось, хотя журналисты массово подавали заявки до последнего момента. Чтобы решить, кто же сможет попасть внутрь, устроили даже лотерею среди журналистов.

Редактор русскоязычного канала OstWest Мария Макеева даже рассказала, что ее СМИ выиграло лотерею совместно с еще несколькими СМИ, среди которых были европейские RTL и Франс пресс, а также российские RT и "Первый канал".

"Суд предложил нам дать ответ: кто из нас выступил пул-фюрером. Я не шучу. Этот самый пул-фюрер обязан снимать суд и выдавать видео всем участникам мини-пула", — рассказывала Макеева за несколько дней до суда. Голосование, кстати, выиграл RTL.

Заседание началось с небольшим опозданием. Обвиняемый сидел за тонированным стеклом. Его защищают трое адвокатов — Ингмар Паули, Кристиан Кох, Роберт Унгер.

Автор фото, Mika Schmidt - Pool/Getty Images Подпись к фото, В суд пришли несколько родственников Хангошвили.

В понедельник никаких допросов свидетелей не было — прокуратура просто огласила обвинительное заключение, а до этого суд устанавливал личность обвиняемого.

Судья назвал фамилию обвиняемого — Красиков, но уточнил, что к нему также можно обращаться как к Соколову.

Во время задержания у подозреваемого нашли российский паспорт на имя Вадима Соколова, однако вскоре немецкая прокуратура выяснила, а журналисты-расследователи подтвердили, что за этим именем на самом деле скрывается Вадим Красиков 1965 года рождения.

Сам Красиков-Соколов через своего адвоката заявил, что его имя — Вадим Андреевич Соколов, ему 50 лет и никаких Красиковых он не знает. Также через адвоката он просил передать суду, что он простой строительный инженер, который живет в Брянске. Больше он ничего о себе не сообщал.

Обвинение

Затем прокурор зачитал обвинительное заключение, в котором последовательность событий была изложена следующим образом.

Представитель государственных органов России поручил Красикову убить Зелимхана Хангошвили, который в то время жил в Германии и ждал решения немецких властей о предоставлении ему убежища.

Обвиняемый, по мнению прокуратуры, согласился убить Хангошвили, причем его мотивом могло стать как финансовое вознаграждение, так и политические взгляды.

18 июля 2019 года Красиков получил паспорт на имя Вадима Соколова, причем паспорт был выдан управлением МВД по Брянску. С этим документом он обратился за шенгенской визой в посольство Франции в Москве и получил визу 30 июля.

Подпись к фото, Спуск к реке Шпрее, где стрелявший пытался избавиться от оружия, одежды и велосипеда

Почти месяц спустя, 17 августа, Красиков вылетел из Москвы в Париж, а 20 августа уехал оттуда в Варшаву. Спустя еще два дня он вышел из отеля в польской столице и отправился в Берлин.

Убийство произошло 23 августа в полдень в берлинском парке Малый Тиргартен. Как считает прокуратура, обвиняемый подъехал к жертве на велосипеде и выстрелил из пистолета "Глок 26", пуля попала в тело, Хангошвили упал на землю. После чего обвиняемый, по мнению прокуратуры, сделал еще два выстрела в голову. Хангошвили скончался на месте, а Красикова задержали недалеко от места преступления.

Сам обвиняемый отказался сотрудничать со следствием и не давал никаких показаний. Если его вина будет доказана, ему грозит пожизненное заключение.

Суд покажет

На следующем заседании суда выступят свидетели, видевшие момент убийства. Суд будет длиться несколько месяцев с перерывами. Ожидается, что также допросят свидетелей, которые видели, как предполагаемый убийца пытался скрыть улики — в частности, выкидывал парик, который он использовал для маскировки, в реку.

После первого дня слушаний к журналистам вышел прокурор, который еще раз повторил, что Хангошвили убили по заказу российских властей.

Семья Хангошвили тоже не доверяет российским властям. Брат убитого Зураб Хангошвили в день суда сказал Би-би-си: "Если бы Россия не была участником этого убийства, она бы в первые же дни постаралась доказать свою непричастность. Если кто-то приезжает в европейские страны с фальшивым российским паспортом и убивает человека, — для России это большой минус, отношения с Европой портятся. Так что в их интересах — доказать, что они не убивают людей".

Зураб Хангошвили так интерпретирует отказ подсудимого давать показания: "Скорее всего, он считает, что если он будет терпеть и молчать, тогда есть шанс, что российские власти ему помогут, вытащат из Германии. Я же считаю, что есть все доказательства того, что этот человек — убийца. И надеюсь, что его осудят на высшую меру наказания. Но суд покажет".

Подпись к фото, Убитому Зелимхану Хангошвили было 40 лет

Накануне суда международная правозащитная организация Amnesty International призвала Россию принять участие в расследовании политических преступлений. Эксперт организации по России Петер Франк напомнил, что процесс по делу Хангошвили начинается спустя ровно 14 лет после убийства российской журналистки Анны Политковской — заказчики ее убийства также не найдены, как и в делах об убийстве правозащитницы Натальи Эстемировой и политика Бориса Немцова.

Кроме того, ситуация осложняется отравлением политика Алексея Навального, который недавно выписался из берлинской клиники после продолжительной комы и до сих пор находится в Берлине на реабилитации.

Обычно сдержанная в своих заявлениях Ангела Меркель оперативно отреагировала на сообщение об отравлении Навального, призвав Владимира Путина начать всестороннее расследование и наказать виновных. Но уголовного дела до сих пор нет.

Меркель высказывалась и об убийстве Зелимхана Хангошвили. Она предупреждала, что Германия может ввести санкции против России, но сначала нужно "дождаться, каким будет результат судебного разбирательства". Суть этого заявления в том, что при введении санкций Германия "ориентируется на конкретные поводы", как сказала сама Меркель. И решение суда вполне может стать таким поводом, если суд решит, что Красиков-Соколов виновен в убийстве.

И все же на какие-то меры Германия уже решилась, выслав из страны и объявив персонами нон-грата двух российских дипломатов. Формальная причина — недостаточно активное сотрудничество российской стороны в расследовании убийства.

Автор фото, ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images Подпись к фото, У российского посольства в Берлине уже проходили акции протеста из-за убийства Хангошвили

Российская сторона считает, что все обвинения не имеют под собой оснований. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев говорил: "Считаем выдвинутые против российских госструктур обвинения беспочвенными и голословными. Что касается звучащих в Берлине угроз о возможных дальнейших мерах против России, то в случае их реализации без реакции они оставлены не будут".

Тем временем родственники Зелимхана Хангошвили опубликовали открытое письмо, в котором просят предоставить им убежище — они до сих пор ждут решения властей по этому вопросу.

Кто такой Зелимхан Хангошвили?

Хангошвили был гражданином Грузии чеченского происхождения. Одна из причин, по которой немецкая прокуратура считает, что его убийство могло быть санкционировано российскими властями, — тот факт, что с 2000 по 2004 год Хангошвили участвовал в боевых действиях против российских войск на стороне чеченских сепаратистов.

"Российские власти считали его террористом и обвиняли его в членстве в террористической организации "Кавказский эмират", — говорилось в одном из заявлений прокуратуры ФРГ (в России эта организация также запрещена и признана террористической).

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