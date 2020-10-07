Коронавирус в мире: в Париже все меньше мест в реанимациях, Порошенко стало хуже

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Распространение коронавируса в Европе ускоряется: во вторник сразу в четырех восточноевропейских государствах, в том числе на Украине, зарегистрировано рекордное число заболевших. Тем временем в Париже все меньше свободных мест остается в палатах интенсивной терапии, а в Шотландии и Бельгии закрываются пабы.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших Covid-19 в мире составляет 35,8 млн человек, более миллиона скончались. За время пандемии выздоровели более 25 млн пациентов. На первом месте по масштабам распространения заболевания остаются США, где поставлено уже 7,5 млн диагнозов, среди заболевших - президент Дональд Трамп, а также представители его окружения и военной верхушки страны.

Печальные рекорды

Украина, Чехия, Польша и Болгария во вторник обновили суточные рекорды числа новых случаев Covid-19. На первом этапе пандемии, весной и в начале лета этого года, эти четыре страны объявили о жестких карантинных мерах, и ситуация в них была сравнительно благоприятной.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Во время первой волны страны Восточной Европы сравнительно быстро взяли вирус под контроль, но теперь ситуация иная

Однако теперь инфекция начала распространяться с новой силой. Министерство здравоохранения Украины сообщило, что за последние сутки в стране зафиксировано 4753 новых случаев Covid-19, а этом общее число людей, которые сейчас болеют коронавирусом, составляет 128,7 тыс. человек. При этом за время пандемии на Украине было 239,3 тыс. подтвержденных случаев коронавируса, почти 4,6 тыс. пациентов скончались.

Коронавирусом в числе прочих переболела жена президента Украины Елена Зеленская, сейчас с этим заболеванием борется бывший украинский лидер Петр Порошенко. Супруга экс-президента Марина Порошенко сообщила, что состояние ее мужа в последние дни ухудшилось.

"У него двустороннее воспаление легких, он находится в больнице. Он там получает комплекс лечения. К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови. Она очень густая и даже врачи не могут взять ее. Чтобы сделать анализ и проконтрорлировать состояние здоровья", - сказала Марина Порошенко в интервью журналистке Янине Соколовой.

При этом источник Украинской службы Би-би-си в партии Порошенко "Европейская солидарность" сообщил, что состояние экс-президента - не критическое.

Порошенко 55 лет, у него сахарный диабет, что медики считают дополнительным фактором риска при Covid-19.

Кроме того, коронавирус обнаружен у нескольких игроков сборной Украины по футболу, которой в среду предстоит товарищеский матч с Францией. Во вторник положительные тесты на Covid-19 получили сразу два вратаря - Андрей Лунин и Юрий Панкив. В результате в состав сборной был возвращен ветеран украинского футбола, знаменитый голкипер Александр Шовковский, которому уже 45 лет и который работает ассистентом главного тренера. Правда он выйдет на поле, только если коронавирус обнаружат у Георгия Бущана - последнего оставшегося в сборной вратаря.

Чехия сообщила о том, что за сутки зафиксировано 4457 новых случаях коронавируса. Кроме того, эта страна вышла на первое место в Европе по числу заболевших за последние две недели на 100 тысяч жителей (26,8), опередив Испанию.

В Польше заболели 3003 человека и 75 умерли. Весной максимальное число заболевших за сутки составляло здесь 599. Предыдущий рекорд смертности - 58 человек - был установлен в понедельник. В Болгарии - 46 новых случаев и восемь смертей.

Переполненные палаты в Париже

Со вторника в Париже начали действовать усиленные карантинные меры - все бары, бассейны и тренажерные залы во французской столице закрыты (ранее аналогичные меры были введены в Марселе). Однако в среду власти сообщили, что в регионе Иль-де-Франс, в который входит Париж, в реанимационных отделениях находятся 449 пациентов с Covid-19. Таким образом оказались заполненными 40% всех коек в местных палатах интенсивной терапии.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, 40% коек в реанимациях Парижа и его окрестностей уже заняты

Как передает корреспондент Би-би-си в Париже, службы здравоохранения предсказывают, что при сохранении нынешней тенденции уже через две недели заболевшие коронавирусом займут половину коек в парижских реанимациях. Однако Институт Пастера - один из самых известных французских исследовательских центров - предсказывает, что если распространение заболевание не замедлится, к концу октября палаты интенсивной терапии в Иль-де-Франс будут полностью заняты пациентами с Covid-19.

Клиникам уже приходится откладывать плановые операции.

По действующим во Франции правилам, наивысший уровень опасности в городе или местности объявляется, когда уровень занятости реанимаций достигает 30%. Иль-де-Франс - самый многолюдный регион страны с населением свыше 12 млн человек.

Новый стремительный рост Covid-19 во Франции начался в конце августа. За время пандемии в стране заболели 675,7 тыс. человек. По этому показателю Франция находится на 11-м месте в мире. Скончались почти 32,5 тысячи французов.

Шотландия закрывает пабы

Власти Шотландии объявили, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в центральных регионах этой части Великобритании закрываются все пабы и рестораны. Ограничения, которые начинают действовать с пятницы, коснутся наиболее населенных шотландских регионов, в том числе самых крупных городов - Эдинбурга и Глазго.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Бары в Брюсселе закрываются, в наиболее населенных регионах Шотландии питейные заведения также работать не будут

В среду в Шотландии было впервые за время пандемии зарегистрировано более 1 тыс. новых случаев Covid-19, однако по сравнению с первыми месяцами здесь проводится намного больше тестов.

По сообщению корреспондентов Би-би-си, шотландские власти решили закрыть места, где продается алкоголь, поскольку именно здесь встречаются люди, живущие в разных домах, а после пары пинт пива они могут не столь тщательно соблюдать правила социальной дистанции.

Людям в центральной части Шотландии также рекомендовано воздержаться от поездок между регионами и покидать свои города только в случае крайней необходимости.

Что еще происходит в мире

Ирландская полиция установила на дорогах страны 132 контрольно-пропускных пункта, чтобы ограничить движение автомобилей между регионами страны.

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Стражи порядка не имеют полномочий кого-либо задерживать. Однако считается, что многие граждане воздержатся от необязательных поездок, если будут знать, что их станут постоянно останавливать, расспрашивать и советовать вернуться домой.

Во вторник Covid-19 заболели 432 жителя Ирландии, один пациент скончался.

На фоне пандемии Covid-19 цены на недвижимость в Великобритании выросли за год на 7,3%. Средняя стоимость объекта недвижимости в стране достигла 250 тыс. фунтов (около 320 тыс. долларов). Особенно подорожали дома с садиками.

Все бары и кафе в столице Бельгии Брюсселе с четверга прекратят работу по меньшей мере на месяц. В последние дни в городе фиксировалось рекордное число новых случаев Covid-19.

Рестораны пока будут оставаться открытыми, однако людям запретят употреблять алкоголь на открытых пространствах, чтобы не допустить проведения уличных вечеринок.