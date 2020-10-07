Загрязнение залива на Камчатке: десятки пострадавших, мертвые осьминоги и уголовное дело

Автор фото, Anna Strelchenko/Tass Подпись к фото, Мертвые морские животные появились не только на Камчатке, но и на Курилах

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по двум статьям после загрязнения Авачинского залива и массовой гибели морских животных на Камчатке. Тем временем последствия экологической катастрофы начали ощущаться за сотни километров от полуострова. Русская служба Би-би-си рассказывает, как развивалась ситуация за последние сутки.

В воде нашли похожее на нефть вещество

Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, уголовное дело возбуждено по статьям “нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов” и “загрязнение морской среды”.

“Первоначальные исследования образцов прибрежных вод свидетельствуют о присутствии в морской воде загрязнителя, близкого по консистенции к техническому маслу или иному веществу, включающему в себя нефтесодержащие компоненты”, - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас следователи проверяют все возможные источники загрязнения вод, в том числе с территорий полигонов, прилегающих к акватории Авачинского залива и прибрежной полосе Халактырского пляжа, отмечают в СКР.

В генпрокуратуре сообщили, что исследования проб воды на Камчатке показали превышение допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, а по фенолу - в 2,5 раза.

Помимо СКР и генпрокуратуры проверки проводят и другие ведомства. В среду глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что не исключает вероятности техногенных причин происходящего на Камчатке, в связи с этим ведомство планирует проверить объекты Водоканала и ТЭЦ.

Утечки с полигонов власти не обнаружили

По словам губернатора Камчатки Виктора Солодова, в пробах с места загрязнения не был обнаружен гептил - ядовитый компонент ракетного топлива. Версия о возможной утечке гептила ранее неоднократно появлялась в СМИ и соцсетях.

Ранее в среду Солодов сообщил, что специалисты не нашли внешних признаков разлива химикатов на двух военных полигонах, расположенных у места загрязнения воды.

"Козельский полигон ядохимикатов, вчера туда выезжала группа контролирующих органов. Был осуществлен визуальный осмотр, были взяты пробы грунтовых вод и грунта… Осмотрели полигон с воздуха, визуально признаков разлива нет, но мы будет пристально смотреть за этим объектом", - сообщил Солодов.

Как сообщает краевое правительство, сотрудники экологического надзора Камчатского края также проверили Радыгинский полигон, где нарушений тоже не было выявлено.

При этом глава Росприроднадзора назвала недопустимой ситуацию, при которой Козельский полигон, где хранится 108 тонн пестицидов и других отравляющих веществ, оказался бесхозным.

Ожоги роговицы и пятна на коже у серферов

Как рассказали агентству РИА Новости серферы, работающие в одной из серф-школ на Халактырском пляже, не менее 60 человек из их лагеря пострадали в результате загрязнения акватории, у некоторых из них были ожоги роговицы глаза, тошнота и красные пятна на коже.

“Если бы мы сразу пошли к врачам... Но мы не знали, что это такое – проблемы с глазами происходили систематически на протяжении трех недель: сухость, пленка, пелена перед глазами. В течение дня люди ходят с этими ощущениями, а утром после сна все проходит. Сначала мы все списывали на планктон, цветение водорослей. Мы в полном неведении находились”, - цитирует агентство серфингистку Елену.

Автор фото, Yuri Smityuk/Tass Подпись к фото, Халактырский пляж очень популярен среди камчатских серферов

Руководители местной школы серферов Антон Морозов и Ёла Зикратова ранее рассказывали порталу Amur.life, что все, кто в последние недели жил на пляже, сейчас сдают медицинские анализы.

“У нас прежде всего проблема с глазами – дискомфорт, ожог, зуд. Пришли результаты ребят, которые в лагере пробыли месяца два-три – биохимия крови показывает превышение по всем показателям”, – говорила Зикратова.

По словам заместителя главного врача краевой больницы по хирургической помощи Сергея Соколовского, в настоящий момент 11 человек обратились за медицинской помощью в связи с поражениями органов зрения.

Мертвые морские животные у берегов Курил

Жители курильского острова Парамушир сообщают об обнаружении на побережье большого количества мертвых морских червей, ракушек и осьминогов. Сахалинский телеканал АСТВ опубликовал видеозапись, сделанную местным жителем, на которой видно, что мертвых осьминогов выбросило на участке побережья, который местные называют "Черные озера".

Как сообщает местное информагентство РИА “Сахалин-Курилы”, жители Парамушира также обнаружили на берегу Второго Курильского пролива несколько сотен мертвых морских червей и ракушек неестественного цвета.

Эксперты "Гринпис" собрали несколько морских ежей и звезд с камчатского побережья и теперь намерены передать их в лабораторию для анализа.

По словам доктора биологических наук, сотрудника Тихоокеанского океанологического института им. Ильичева ДФО РАН Владимира Ракова, которого цитирует организация, сейчас важно отправлять на анализы именно мертвых животных, так как в тканях их организмов должны остаться вредные вещества, которыми они отравились.