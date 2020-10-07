"Битлы джихада" предстанут перед судом в США. Смертная казнь им не грозит

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Александа Котэй и Эль Шафи Эльшейх были захвачены сирийскими курдами в 2018 году и переданы под охрану американских военных

Двое британских джихадистов-членов террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России и ряде других стран) Александа Котэй и Эль Шафи Эльшейх выданы США, где им предъявлены обвинения в терроризме и захвате американских заложников, приведшем к их гибели.

Всего министерство юстиции США предъявило выходцам из Лондона восемь обвинений. Позже они предстанут перед федеральным судом в штате Вирджиния, им грозит пожизненное заключение. Оба признают принадлежность к ИГ, но отрицают участие в убийствах заложников.

Боевики были схвачены в начале февраля 2018 года сирийскими курдами, которые воюют в Сирии при поддержке США, и переданы американским военным. Все это время они находились в заключении на территории Ирака, но теперь их передадут США.

Почему переговоры шли так долго?

Переговоры с Вашингтоном об их дальнейшей судьбе вело министерство внутренних дел Великобритании, так как оба являются британскими подданными.

Обычно при рассмотрении вопроса о выдаче своих граждан другой стороне Британия требует заверения о неприменении смертной казни к своим подданным. Сообщалось, что в случае с Котэем и Эльшейхом Лондон был готов сделать исключение, учитывая особую жестокость преступлений, в которых они обвиняются.

Весной 2018 года оба были лишены британского гражданства, при этом в сентябре Британия добилась от США обещания, что боевики не будут казнены.

Родные погибших заложников ранее говорили, что требуют справедливого суда, а некоторые заявляли, что хотят для джихадистов медленной и мучительной смерти.

Максимальное наказание по предъявленным им обвинениям - пожизненное заключение.

Британская четверка

Автор фото, UNKNOWN/HO VIA MET POLICE, KOTEY, HANDOUT Подпись к фото, Слева направо: Мохаммед Эмвази, Эйн Дэвис, Александа Котей и Эль Шафи Эльшейх

Котэй, Эльшейх и еще двое боевиков, Мохаммед Эмвази и Эйн Дэвис, создали группу, прозванную в рядах ИГ "битлами джихада" из-за их британского акцента. Эмвази погиб в результате авиаудара беспилотника, а Дэвис с 2017 года отбывает тюремный срок в Турции.

Эта четверка предположительно несет ответственность за похищение в 2014 году в Сирии и Ираке десятков человек, которые были подвергнуты пыткам и обезглавлены. В числе их жертв - западные журналисты, сотрудники гуманитарных организаций и международных миссий. Казни записывались на видео и распространялись в социальных сетях.

Заложники, освобожденные за выкуп или сумевшие бежать, рассказывали во многих интервью, что их охраняли, допрашивали и пытали четверо боевиков, которые говорили с отчетливым британским акцентом.