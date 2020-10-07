"Битлы джихада" предстанут перед судом в США. Смертная казнь им не грозит
Двое британских джихадистов-членов террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России и ряде других стран) Александа Котэй и Эль Шафи Эльшейх выданы США, где им предъявлены обвинения в терроризме и захвате американских заложников, приведшем к их гибели.
Всего министерство юстиции США предъявило выходцам из Лондона восемь обвинений. Позже они предстанут перед федеральным судом в штате Вирджиния, им грозит пожизненное заключение. Оба признают принадлежность к ИГ, но отрицают участие в убийствах заложников.
Боевики были схвачены в начале февраля 2018 года сирийскими курдами, которые воюют в Сирии при поддержке США, и переданы американским военным. Все это время они находились в заключении на территории Ирака, но теперь их передадут США.
Почему переговоры шли так долго?
Переговоры с Вашингтоном об их дальнейшей судьбе вело министерство внутренних дел Великобритании, так как оба являются британскими подданными.
Обычно при рассмотрении вопроса о выдаче своих граждан другой стороне Британия требует заверения о неприменении смертной казни к своим подданным. Сообщалось, что в случае с Котэем и Эльшейхом Лондон был готов сделать исключение, учитывая особую жестокость преступлений, в которых они обвиняются.
Весной 2018 года оба были лишены британского гражданства, при этом в сентябре Британия добилась от США обещания, что боевики не будут казнены.
Родные погибших заложников ранее говорили, что требуют справедливого суда, а некоторые заявляли, что хотят для джихадистов медленной и мучительной смерти.
Максимальное наказание по предъявленным им обвинениям - пожизненное заключение.
Британская четверка
Котэй, Эльшейх и еще двое боевиков, Мохаммед Эмвази и Эйн Дэвис, создали группу, прозванную в рядах ИГ "битлами джихада" из-за их британского акцента. Эмвази погиб в результате авиаудара беспилотника, а Дэвис с 2017 года отбывает тюремный срок в Турции.
Эта четверка предположительно несет ответственность за похищение в 2014 году в Сирии и Ираке десятков человек, которые были подвергнуты пыткам и обезглавлены. В числе их жертв - западные журналисты, сотрудники гуманитарных организаций и международных миссий. Казни записывались на видео и распространялись в социальных сетях.
Заложники, освобожденные за выкуп или сумевшие бежать, рассказывали во многих интервью, что их охраняли, допрашивали и пытали четверо боевиков, которые говорили с отчетливым британским акцентом.
"Исламское государство" контролировало территорию в 88 квадратных километров с запада Сирии до восточных регионов Ирака. Под гнетом ИГ находились почти восемь миллионов человек.