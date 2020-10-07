У Трампа не нашли симптомов Covid-19, но обнаружили антитела к вирусу

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Выписавшись из больницы и прилетев в Белый дом, Трамп снял маску перед камерами

У президента США Дональда Трампа уже сутки не проявлялось симптомов Covid-19 и больше четырех дней не повышалась температура, заявил его лечащий врач. В Белом доме говорят, что понять, кто заразил президента, невозможно.

По словам Шона Конли, в организме президента США наблюдается "фиксируемый уровень антител", а с момента госпитализации ему ни разу не понадобился кислородный баллон.

Сам Трамп, госпитализированный в пятницу и выписанный в понедельник, со слов доктора говорит, что "чувствует себя прекрасно".

В Белом доме говорят, что понять, где Трамп мог заразиться коронавирусом, невозможно, заявил в среду заместитель пресс-секретаря Белого дома Брайан Моргенштерн.

"Я понимаю, что людям очень любопытно. Мне тоже любопытно. Но это не то, для чего мы отслежываем контакты. Факт в том, что источников могло быть сколько угодно", - сказал он. "Это вопрос без ответа", - добавил он.

Вечером в среду в США состоится ключевой раунд президентских дебатов между вице-президентом Майком Пенсом и партнером Джо Байдена по гонке Камалой Харрис. Это одни из самых ожидаемых дебатов за последние годы.

Прошлый раунд, в котором сошлись Трамп и Джо Байден, многие наблюдатели сочли слишком хаотичным - программа кандидатов почти не обсуждалась, а сами они быстро начали перебивать друг друга и скатились к оскорблениям.

Сторонники Трампа считают, что, с тех пор как его выписали из больницы в понедельник, он показывал себя сильным лидером. Его оппоненты говорят, что президент ведет себя все более безрассудно. Вернувшись в Белый дом после госпитализации, президент демонстративно снял маску перед камерами, а затем в "Твиттере" призвал не бояться коронавируса.

После возвращения Трампа в Белый дом там были введены новые меры безопасности. Во вторник положительный анализ получил старший советник Белого дома Стивен Миллер, который последние пять дней находился в карантине.

Выборы президента США назначены на 3 ноября. Один из главных спорных вопросов - выделение дотационного пакета для бизнеса, пострадавшего от пандемии.

Трамп во вторник сначала демонстративно прекратил переговоры по этому поводу с демократами, но позже заявил, что согласен на отдельные предусмотренные пакетом меры.

Что говорит врач?

В своем коротком заявлении доктор Шон Конли сказал: "Результаты физического обследования и жизненно важные функции, в том числе насыщение кислородом и интенсивность дыхания, в норме и стабильны".

"Результаты лабораторных анализов президента показали фиксируемый уровень аентител SARS-CoV-2-IgG по состоянию на понедельник, 5 октября", - заявил Конли.

В результатах тестирования от прошлого четверга говорилось о "неопределяемом" уровне антител в организме президента.

"Мы продолжим следить за ситуацией, я буду держать вас в курсе по мере того, как поступает новая информация", - сказал доктор.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Трамп vs. Байден: Что они думают о России и других важных вопросах

Как охраняют Трампа

В среду глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил, что все, кто общался с Трампом, делали это "в полном наборе защитного оборудования - масках, очках и так далее".

Поступают разные сообщение относительно того, вернулся ли Трамп к работе в Овальном кабинете. Советник президента по экономике Ларри Кудлоу говорит, что Трамп заходил в кабинет, но официальный представитель Белого дома Бен Уильямсон утверждает, что пока рабочее место для президента только готовят.

Тем временем соперник Трампа на президентских выборах, кандидат от демократов Джо Байден заявил, что не примет участия в теледебатах 15 октября в Майами, если президент к тому времени все еще будет являться носителем вируса.

"Я думаю, что если у него еще будет ковид, мы не должны проводить дебаты, - сказал Байден, добавив, что определится на основе рекомендаций медиков. - Я полагаю, мы будем строго следовать предписаниям. Слишком много людей уже заразились, и это очень серьезная проблема. Так что я поступлю, как посоветуют доктора кливлендской клиники".