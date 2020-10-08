Дайджест: Зеленский в Лондоне, Тихановская в розыске и муха на голове Майка Пенса: главное 8 октября

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Находящийся с двухдневным визитом в Британии президент Украины Владимир Зеленский в четверг намерен встретиться с премьер-министром Борисом Джонсоном и подписать двустороннее торговое соглашение.

Для Британии такие договоры должны прийти на смену торговле на условиях Европейского союза, который она покинула. Но какими будут правила торговли между королевством и самим ЕС, официальный Лондон и Брюссель еще не договорились.

В преддверии встречи Джонсон назвал свою страну самым преданным сторонником Украины, ее суверенитета и территориальной целостности, а соглашение - новой главой в отношениях двух стран. Договор в основном основан на условиях торговли между ЕС и Украиной.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Президент и первая леди Украины стали первыми гостями британской короны в Букингемском дворце с марта

Кроме того, Британия выделит Украине кредит на 1,25 млрд фунтов сроком на 10 лет на поставку восьми ракетных катеров типа "Барзан".

Первые два из них будут построены в Британии, оставшиеся - на Украине.

В среду Зеленский и его супруга Елена встретились с герцогом и герцогиней Кембриджскими Уильямом и Кейт. Встреча стала первым официальным приемом королевской семьи в Букингемском дворце с марта.

Они встретились без масок, но воздержались от рукопожатий и сохраняли социальную дистанцию. Зеленский также посетил авианосец “Принс оф Уэльс” в Портсмуте.

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Кандидатов в вице-президенты ограничили пластиковыми барьерами

Вспышка коронавируса, новым центром которой стала официальная резиденция президента США, заставила организаторов единственных в предвыборном сезоне дебатов между претендентами на пост вице-президента страны, прошедших вечером в среду в университете штата Юта, заметно ужесточить правила. По настоянию штаба демократического кандидата, претендентов на сцене разделяли два плексигласовых экрана, а сами участники дебатов находились на расстоянии почти четырех метров друг от друга.

Накануне стало известно, что коронавирусом оказались заражены 34 сотрудника Белого дома, так что вопрос о борьбе с пандемией стал основнымво время дискуссии. Действия администрации Трампа в последние полгода сенатор Харрис назвала крупнейшим провалом, который был у любой президентской администрации в истории США, напомнив, что во время эпидемии умерли 210 000 американцев, заразились более 7 миллионов, а более 30 миллионов были вынуждены обратиться за пособием по безработице.

В ответ Майк Пенс, возглавляющий в Белом доме рабочую группу по борьбе с эпидемией, заявил, что борьба с заболеванием в США идет эффективно и успешно, пообещав, что уже в следующем году в Америке появится действенная вакцина.

Оба претендента упомянули о продолжающейся экономической войне с Пекином, но при этом Харрис заметила, что, по ее данным, она уже обошлась США потерей 300 тыс. рабочих мест.

Пенс, в свою очередь, повторил утверждения действующего главы Белого дома, неоднократно напоминавшего о крупных экономических победах своей администрации, напомнив, что кандидат от Демократической партии Джо Байден обещает в случае победы на выборах немедленно поднять налоги для всех американцев.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Муха на голове Майка Пенса

Как отметили зрители в США, главным героем прошедших дебатов стала обыкновенная муха, примостившаяся на прическе вице-президента Пенса в самый разгар дискуссии.

Муха спокойно сидела на месте не менее двух минут, а сам вице-президент даже не попытался прогнать насекомое.

"Мне все завидуют, потому что у меня оказалось самое лучшее место на дебатах этим вечером", - сообщил немедленно созданный неизвестным зрителем твиттер-канал мухи под названием @MikePenceFly.

Мишустин в Ереване

В четверг в столицу Армении прибудет премьер-министр России Михаил Мишустин. Его визит пройдет на фоне не прекращающихся с 27 сентября ожесточенных боев на линии соприкосновения в Карабахе между армянскими и азербайджанскими силами.

Когда в Карабахе разгоралась война в апреле 2016 года, эскалация была остановлена при посредничестве премьер-министра России, тогда Дмитрия Медведева, посетившего Ереван и Баку.

Но у Медведева на тот момент был значительный опыт в карабахском урегулировании - как президент России он проводил в Сочи трехсторонние встречи с лидерами Армении и Азербайджана.

Суд на активистом в Гонконге

Автор фото, AFP Подпись к фото, Джошуа Вонг остается в Гонконге и поддерживает соратников

В Гонконге начнется суд на 19-летним Цан Чи Кином - активистом, который обвиняется в разжигании беспорядков.

Во время протестов в октябре прошлого года полицейский выстрелил в грудь Чи Кину, тогда еще школьнику. Поддержать его в суде придет самый известный активист и лицо гонконгского демократического движения Джошуа Вонг.

Тихановская в розыске

МВД России объявило в розыск Светлану Тихановскую, лидера белорусской оппозиции и кандидата в президенты на недавних выборах. Основанием для этого стало возбуждение уголовного дела против нее в Беларуси, где ее обвиняют по 361-й статье Уголовного кодекса РБ о захвате власти.

В случае признания ее виновной ей грозит от трех до пяти лет заключения. По этой же статье арестована Мария Колесникова и другие члены Координационного совета оппозиции.

Тихановская с удивлением отреагировала на сообщение. "Надо, наверное, проверить почтовый ящик. Я вообще не знала, что я в каком-то криминальном деле в Белоруссии, тем более в России. У меня был слишком насыщенный график, пока я такой новости не слышала", - сказала она в интервью каналу "Белсат".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Я стала символом перемен": Тихановская дала интервью Би-би-си

Главы МИД Литвы и Латвии выразили удивление и возмущение в связи с объявлением ее в розыск и обещали предотвратить попытки включения ее в списки Интерпола.

Также в российский розыск был объявлен Роман Протасевич, автор телеграм-канала "Нехта", сыгравшего ключевую роль в координации белорусских протестов. Он живет в Польше.

В момент объявления в розыск Тихановская находилась в Берлине. В немецкой столице она 6 октября встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель, надеясь на германское посредничество в переговорах о новых выборах в Беларуси. Ранее лидер белорусской оппозиции встречалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Обвиняемый в смерти Джорджа Флойда полицейский отпущен под залог в 1 млн долларов

Бывший сотрудник полиции Миннеаполиса Дерек Шовин выпущен под залог в миллион долларов. Он обвиняется в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, умершего вскоре после задержания в мае 2020 года. Шовин удерживал Флойда, прижимая его шею коленом к земле в течение семи с половиной минут, пока тот повторял слова "я задыхаюсь".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Смерть Джорджа Флойда вызвала волну протестов, прокатившуюся по Америке. Полицию винят в чрезмерной жестокости и предвзятости по отношению к чернокожим

Присутствовавшие во время задержания Флойда трое сослуживцев Шовина обвиняются в пособничестве убийству и также выпущены под залог. Все четверо были уволены из полиции. Суд над ними начнется в марте следующего года, все это время обвиняемые будут находиться на свободе.

Условие залога - запрет для Шовина контактировать с семьей Флойда и работать в правоохранительных органах и охране. Он также должен сдать огнестрельное оружие.

New York Times: Фиона Хилл о встречах с Патрушевым и российском вмешательстве

Бывший директор департамента по Европе и России Совета национальной безопасности в администрации Трампа, Фиона Хилл неоднократно публично критиковала предполагаемое российское вмешательство в американские выборы 2016 года.

В статье для New York Times (требуется подписка) она рассказала, что она и другие советники Трампа поднимали этот вопрос на встречах с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым и другими российскими чиновниками.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Хилл выступала свидетелем в процессе об импичменте президента Дональда Трампа

Хилл пишет, что в ответ российская сторона обвиняла американцев в преувеличении обычного информационного влияния. “Не мы изобрели Энтони Винера”, - цитирует она неназванного собеседника. Речь идет о муже помощницы Хиллари Клинтон, осужденном за отправку своих интимных фотографий 15-летней девочке. Именно на компьютере Винера были обнаружены материалы, связанные с имейлами Клинтон, из-за которых ФБР открыло новое расследование, сильно повредившее ее предвыборной кампании.

Хилл пишет далее, что американское общество и политический класс совершили ошибку, сосредоточившись на теме российского вмешательства. Вместо этого, они должны были бороться с теми уязвимости системы, которую смогли использовать российские агенты.

“Проблемы лежат в корнях нашей системы и вышли наружу еще в 2000 году. Преувеличивая способность России влиять на выборы, американские политики и комментаторы сделали Россию и ее разведслужбы победителями. Вместо этого нам надо было работать нашими ошибками”, - пишет Хилл.

Times: Британия должна быть тверда в вопросе Гонконга

Гонконг задыхается, потому что режим Си Цзиньпина наступил ему на горло, пишет дипломатический корреспондент английской газеты Times Роджер Бойс, ссылаясь на введение нового закона о национальной безопасности территории (требуется подписка).

Британия заявила о готовности принять держателей британских паспортов жителя заморских территорий, и это благородное решение, пишет Бойс. Канада и США также обещают принять часть жителей территории.

Но Лондон должен быть готов к агрессивной кампании китайской пропаганды, пишет Бойс, и твердо держаться своего решения.

Financial Times: “Давос” покидает Давос

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Собрание представителей мировых элит проходило в укромном месте в швейцарских горах под присмотром вооруженных до зубов охранников

Основанный полвека назад Всемирный экономический форум покидает свою традиционную площадку в горнолыжном курорте Давос в Швейцарии, ставшем синонимом мероприятия, узнала газета Financial Times (требуется подписка).

Впрочем, далеко форум не уйдет: в 2021 году он состоится на противоположном берегу Фирвальдштетского озера, недалеко от Давоса.

Корреспондент Би-би-си Наталия Зотова отправилась в таежную деревню в Красноярском крае - духовный центр "Церкви последнего завета", которой до ареста агентами ФСБ по обвинению в психологическом насилии руководил 59-летний Виссарион (бывший советский милиционер Сергей Торопа).