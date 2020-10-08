Кандидаты в вице-президенты США пообщались через пластиковые барьеры

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В городе Солт-Лейк Сити, штат Юта, прошли первые и единственные во время предвыборной гонки дебаты между кандидатами на пост вице-президента США Камалой Харрис и Майком Пенсом.

Обычно дискуссия между "вторыми номерами" избирательной кампании не привлекает особого внимания, но на этот раз политологи в Вашингтоне назвали мероприятие "самым важным в истории США за последние 40 лет".

Причиной стал возраст претендентов на президентский пост - к моменту инаугурации в январе следующего года Джо Байдену исполнится 78 лет, Дональду Трампу - 74. Нынешний глава Белого дома уже болен ковидом, а у его оппонента серьезные проблемы со здоровьем были еще в 1980-х.

Согласно 25-й поправке к Конституции США, если президент по каким-то причинам не может исполнять свои обязанности, то власть переходит к вице-президенту страны.

В условиях пандемии коронавируса вероятность того, что 55-летняя Камала Харрис и 61-летний Майк Пенс могут занять президентский пост в Вашингтоне считают вполне реальной.

На этот вопрос, заданный модератором дебатов в Юте, претенденты, впрочем, так и не ответили, пообещав лишь, что в случае победы любая из победивших администраций будет проводит "максимально открытую политику".

Вирусные приготовления

По настоянию избирательного штаба Харрис претендентов на сцене разделяли два плексигласовых экрана, а сами участники дебатов находились на расстоянии почти четырех метров друг от друга. Против этой меры штаб Пенса поначалу пробовал возражать, но затем согласился с предложенными условиями.

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В среду стало известно, что положительные тесты на коронавирус сдали 34 сотрудника Белого дома, включая старших советников президента США и сотрудников службы безопасности. На карантин были вынуждены уйти шестеро из семи высших генералов, входящих в Объединенный комитет начальников штабов.

Ситуцию с пандемией в Соединеных Штатах сенатор Харрис назвала "крупнейшим провалом, который был у любой президентской администрации в истории нашей страны".

Она напомнила, что во время эпидемии умерли 210 000 американцев, заразились более 7 млн жителей страны, а более 30 млн человек были вынуждены обратиться за пособием по безработице.

Ответственность за это, по ее мнению, должна взять на себя администрация Трампа.

"28 января вице-президент и президент были проинформированы об опасности пандемии, - сказала она, - Они знали об этом, но предпочли это скрывать. Президент назвал эпидемию чушью. Они пытались минимизировать опасность".

В ответ Майк Пенс, возглавляющий в Белом доме рабочую группу по борьбе с эпидемией, заявил, что план борьбы с заболеванием, который предлагает Джо Байден, "очень напоминает плагиат", и пообещал, что уже в следующем году в США появится эффективная вакцина.

"Если Дональд Трамп говорит нам, используйте эту вакцину, то я этому не верю", - парировала Камала Харрис, уточнив, что она сама и Джо Байден предпочитают следовать советам специалистов, а не чиновников.

В свою очередь Майк Пенс не стал комментировать версию о том, что причиной заболевания коронавирусом президента США и многочисленных сотрудников его администрации стало участие в церемонии представления претендента на пост члена Верховного суда Эми Кони Баррет. Мероприятие прошло в Розовом саду Белого дома, и, как отметили американские СМИ, почти никто из участников не был в маске.

"Об этом слишком много спекуляций, - пояснил Майкл Пенс. - Моя жена и я посчитали честью быть там. Многие участники сдали тесты на коронавирус, а само мероприятие проходило на открытом воздухе - это именно то, что постоянно советуют ученые. Президент Трамп и я верим, что американцы могут сами принимать решения, касающиеся своего здоровья".

Война с Китаем?

Оба претендента предпочли не отвечать на вопрос модератора дебатов, считают ли они Китай "конкурентом, соперником или противником". Вместо этого Харрис обвинила администрацию Трампа в развязывании торговой войны с Пекином, которая, по ее словам, уже обошлась США потерей "300 тысяч рабочих мест".

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Все это, как считает сенатор, стало лишь одним из эпизодов "провальной экономической политики" Трампа.

Майк Пенс, в свою очередь, повторил утверждения действующего главы Белого дома, неоднократно напоминавшего о крупных экономических победах своей администрации, и заметил, что кандидат от Демократической партии Джо Байден уже пообщал после своей победы на выборах немедленно поднять налоги для всех американцев.

"Не для работающих американцев и не для среднего класса", - поспешила уточнить Камала Харрис.

Терроризм и военные

Во время дебатов Майк Пенс напомнил, что в числе приглашенных им гостей в зале присутствуют родители Кэйлы Мюллер, работавшей в одной из гуманитарных организаций и убитой боевиками "Исламского государства" в Сирии в 2015 году.

В среду минюст США объявил о том, что двое боевиков, входивших в группу, причастную к убийству американцев, были экстрадированы в Соединенные Штаты и теперь ожидают суда.

"Правда заключается в том, что когда Джо Байден был вице-президентом, у него была возможность спасти Кэйлу Мюллер", - заметил Пенс, напомнив, что администрация президента Обамы тогда поробовала провести неудачную операцию по спасению американцев в Сирии, но затем отказалась от дальнейших попыток.

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Сенатор Харрис в ответ заметила, что именно президент Обама принял решение о проведении операции по уничтожению лидера террористической организации "Аль-Каеда" Осамы бен-Ладена, и заявила, что, согласно публикациям ведущих американских СМИ, президент Трамп неоднократно отзывался о военных, в том числе погибших и пропавших без вести в ходе боевых столкновений, как о "неудачниках и сосунках".

"Это типично для Дональда Трампа, - подчеркнула она, - Он думает только о своих личных интересах".

Сам президент США неоднократно отрицал подобные обвинения. Поспешил опровергнуть их и Майк Пенс, напомнив, что его сын в звании капитана служит в морской пехоте США.

"Обвинения в адрес Дональда Трампа... абсурдны, - сказал он. - Дональд Трамп не только уважает, но и боготворит (военных)".

Бунты и погромы

Вице-президент США счел нужным напомнить, что события минувшего лета, когда по крупнейшим городам США прокатилась волна протестов против полицейского насилия, лишний раз продемонстрировали, что администрация Трампа является "администрацией закона и порядка".

"Мы поддерживаем правоохранителей, - сказал Пенс. - Но нам не нужно выбирать между поддержкой полиции или поддержкой наших соседей-афроамериканцев или других меньшинств".

Кому Трамп передаст власть?

Вице-президент США отказался отвечать на вопрос о том, согласится ли Трамп в случае поражения на выборах добровольно сдать свои полномочия. Сам глава Белого дома в последние полгода неизменно уходил от ответа на этот вопрос.

"Мы посмотрим, как будет развиваться ситуация", - заявил Трамп во время дебатов с Джо Байденом на прошлой неделе.

"Если выборы будут свободными и честными, если мы будем уверены в них, то я всем сердцем верю, что президент Трамп будет переизбран еще на четыре года", - туманно пояснил Майк Пенс.

Муха и "Твиттер"

По мнению многих америкаснких телезрителей главным героем прошедших дебатов стала обыкновенная муха, примостившаяся на прическе вице-президента Пенса в самый разгар дискуссии.

Муха спокойно сидела на месте не менее двух минут, а сам вице-президент даже не попытался прогнать насекомое.