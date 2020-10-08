В Москве впервые вынесли приговор по статье о "ворах в законе". Кто такой Шалва Озманов?

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Мосгорсуд приговорил к 11 годам колонии "вора в законе" Шалву Озманова (Кусо). Его приговор по новой статье о занятии высшего положения в преступной иерархии стал первым в Москве.

Уроженца Тбилиси называют самым молодым криминальным авторитетом - ему 34 года. Поводом для уголовного дела стала тайная записка в СИЗО и его татуировки.

Кусо задержали в мае прошлого года в Горячем Ключе - сначала только по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия (п. "з" ч.2 ст. 111 УК) и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия (ч.1 ст. 222 УК).

Как следует из приговора, летом 2014 года Озманов на автомойке в Москве в результате конфликта выстрелил из незаконно приобретенного огнестрельного оружия с самодельным стволом в администратора и ранил его в бедро. Здоровью предпринимателя был нанесен тяжкий вред.

"Благодаря примирению с потерпевшим, инцидент удалось замять, однако сейчас нашлись свидетели, готовые дать показания", - писал портал "Прайм Крайм" после задержания Кусо в 2019 году.

Как выяснили его статус

Озманова поместили в СИЗО №3 "Пресня", пишет "Коммерсант", где засекреченные сотрудники персонала изолятора перехватили "воровской прогон" - тайную записку, в которой говорилось, что заключенному следует оказывать соответствующее вору в законе уважение и "беспрекословно" выполнять все его распоряжения.

Записку подписали несколько воров в законе, она была адресована арестантам московского СИЗО, пишет издание со ссылкой на зачитанный в суде приговор. "Прогон" касался не только арестантов, но и их охранников, рассказал один из сотрудников изолятора.

В случае конфликта с администрацией "вор в законе" Озманов мог спровоцировать массовые акции неповиновения не только в "Пресне", но и в "нескольких изоляторах региона или даже по всей России", считает один из свидетелей, чье мнение приведено в приговоре. Сфера влияния Озманова распространяется на территорию Московского региона и Краснодарского края, считают в прокуратуре.

Еще одной уликой по делу Кусо стали его татуировки - у него набиты пистолеты на груди, восьмиконечные звезды на коленях и ключицах, кресты и пауки, что, по данным судебной культурологической экспертизы, говорит о его принадлежности к "воровской касте". Такие наколки может иметь только "коронованный вор", следует из опроса следствием оперативников московского уголовного розыска и управления "К" ФСБ, которое занимается разработкой криминальных лидеров.

Защита "вора в законе" утверждала, что звезды и кресты на теле может иметь любой заключенный, отрицающий тюремные правила. Адвокаты Озманова приводили на заседания людей, сделавших такие татуировки в тату-салоне и не замеченных в связях с криминалом.

Кто такой Кусо

Озманов - внучатый племянник вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого), который был осужден в 2018 году на почти 10 лет колонии строгого режима за вымогательство. Калашов считался лидером российской организованной преступности.

Автор фото, Sergei Savostianov/TASS Подпись к фото, Озманов - внучатый племянник Шакро Молодого (на фото)

Дядя Озманова, по данным портала mzk1.ru, специализирующегося на освещении преступного мира, - Давид Озманов, или Дато Краснодарский, который считается "смотрящим" по Краснодарскому краю.

Свой статус, по данным портала, дядя Озманова получил от Аслана Усояна (Деда Хасана) одного из самых влиятельных в российском уголовном мире "воров в законе", который погиб в 2013 году в результате покушения.

"С ним-то [Давидом Озмановым] и связана основная преступная деятельность Шалвы Озманова, который с детства был под его опекой", - говорится в статье о Кусо. По данным портала, он получил воровскую "корону" 3 сентября 2014 года в Армавире.

У Озмановых сложились хорошие отношения с другими влиятельными ворами, такими как Олег Шишканов (Шишкан) и Кахабер Парпалия (Каха Гальский), следует из материалов сайта. Бывшего владельца футбольного клуба "Сатурн" Олега Медведева, известного как Шишканов, арестовали в июле 2019 года по той же статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Его дело все еще расследуется; Шишканов находится в СИЗО.

Озманов-младший ранее не получал больших сроков. Его признавали виновным в хранении оружия и попытках кражи, но всегда он получал небольшие реальные или условные сроки. Так, в октябре 2018 года его задержали в Краснодаре с пистолетом австрийского производства "Glock 22" калибра 10 мм с 18 патронами. По статье о незаконном ношении оружия его приговорили к двум годам лишения свободы условно.