На британские тюрьмы коронавирус повлиял благотворно. Так говорит профсоюз тюремщиков

Благодаря карантинным мерам, сократившим общение между заключенными, тюрьмы Англии и Уэльса сделались безопаснее, утверждает Ассоциация сотрудников тюрем.

Тюрьмы Англии и Уэльса закрылись на карантин в марте с полной отменой посещений и изменением правил содержания заключенных. С тех пор ограничения были смягчены, но многие заключенные все еще живут группами по 15-20 человек и общение между этими группами не разрешается.

Отношения между персоналом и заключенными улучшились, стало меньше насилия над другими заключенными со стороны тюремных группировок, утверждают в профсоюзе.

Новые правила обернулись неожиданным благом для тюремной системы и неплохо было бы сохранить их на постоянной основе, считают тюремщики.

Однако Королевская тюремная служба все же полагает, что общение между заключенными важно для их исправления и пока лишь обещает "изучить уроки, данные пандемией".

До начала пандемии все заключенные, выходя из своих камер, имели возможность общаться друг с другом.

Теперь к каждой из групп прикреплен охранник, для которого это гораздо легче, чем работать с населением целого тюремного крыла, отмечают в профсоюзе.

Заключенные проводят гораздо больше времени в камерах, иногда до 23 часов в сутки, поскольку их доступ в пространства общего пользования - спортплощадки, столовые, душевые - ограничен по времени.

Автор фото, Getty Images

Фонд тюремной реформы - общественная организация, выступающая за улучшение условий заключения - напротив, считает, что ограничения способствуют насилию и членовредительству.

В сентябре представители фонда посетили тюрьму в Эрлстоке, графство Уилтшир, и нашли условия в ней "вызывающими беспокойство". По их словам, заключенные жаловались на недостаток активных занятий.

Но председатель ассоциации сотрудников тюрем Марк Ферхерст с этим не согласен. Ссылаясь на отзывы своих коллег, говорит, что тюрьмы, наоборот, сделались безопаснее, а отношения между администрацией и ее подопечными - лучше.

"Если одновременно выпустить во двор 200 заключенных, целое крыло, то возникает большая опасность нападений, угроз и запугивания. Гораздо проще поддерживать порядок, имея дело с 15-20 заключенными. Влияние преступных группировок уменьшилось", - заявил он Би-би-си.

По мнению Марка Ферхерста, если заключенные проводят больше времени в камерах, легче занять их чем-то разумным и полезным, вроде самообразования или труда.

"Правительству надо прислушаться к профессионалам. Она [пандемия] неожиданно оказалось благословением. Мы не должны возвращаться к тому хаосу, который царил в системе до коронавируса", - заявил он.

Уроки пандемии

Насилие в тюрьмах Англии и Уэльса в последнее время резко растет.

По данным министерства юстиции, в 2019-2020 годах имело место 267 случаев нападения одних заключенных на других на тысячу из них, по сравнению со 130 в 2012-2013 годах.

Число нападений заключенных на сотрудников за это же время увеличилось с 35 до 118 на тысячу заключенных.

Отчетный год начинается 1 апреля. Данных за период локдауна пока нет.

Директор Фонда тюремной реформы Питер Даусон согласен, что из опыта пандемии, несомненно, надо извлекать уроки, но говорит, что при этом "следует внимательно выслушать как тех, кто в них [тюрьмах] работает, так и тех, кто в них живет".

"Безопасность, порядок и исправление целиком основаны на добрых межчеловеческих отношениях, а их не построишь через дверь камеры", - добавил он.