Кремль назвал ситуацию в Кыргызстане бардаком. Что там происходит?

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Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков выразил "глубокую обеспокоенность" ситуацией в Кыргызстане, которая, по его словам, "напоминает бардак и хаос".

"Надеемся, в том числе, что и усилия исполняющего обязанности [заместителя председателя] совета безопасности и председателя ГКНБ будут способствовать стабилизации этой ситуации", - добавил представитель Кремля.

Генерал Омурбек Суваналиев 6 октября дал интервью местной радиостанции "Азаттык", в котором заявил, что в условиях вакуума власти и безвестного отсутствия президента Сооронбая Жэенбекова принимает на себя обязанности зампреда Совбеза и главы Комитета национальной безопасности и будет координировать деятельность силовых структур страны.

Он также провел телефонный разговор с директором ФСБ России Александром Бортниковым.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Тысячи кыргызстанцев не согласились с результатами последних парламентских выборов

Кыргызстан вместе с Россией входит в Организацию Договора коллективной безопасности, Евразийское экономическое сообщество и СНГ. На его территории расположена российская военно-воздушная база.

Дмитрий Песков сказал, что в Москве пока не рассматривают вопрос о предоставлении убежища Сооронбаю Жэенбекову и не располагают сведениями о его приезде в Россию.

Песков воздержался от более подробной оценки положения в Киргизии: "Что там происходит конкретно - нужно спрашивать людей на местах".

Что происходит в Кыргызстане?

Наргиза Рыскулова, корреспондент Би-би-си в Бишкеке

В Кыргызстане уже четвертый день идет борьба за власть после штурма Белого дома и ГКНБ. С итогами выборов не согласились 12 из 16 политических партий и призвали своих сторонников на мирный митинг, который вылился в столкновения демонстрантов с милицией.

С тех пор президент страны Сооронбай Жээнбеков обращается к кыргызстанцам только по видеосвязи, его точное местонахождение неизвестно. Пресс-служба президента сообщает, что он находится в столице Кыргызстана.

ЦИК Кыргызстана аннулировал результаты выборов и назначил повторные через месяц. Как они будут проходить и какие партии и в каком составе примут в них участие, пока неизвестно.

Действующий парламент страны с воскресенья не смог собраться в полном составе, чтобы объявить импичмент президенту, как требовали митингующие, или назначить нового премьер-министра.

Несмотря на захват здания Белого дома, генпрокуратуры и главного госканала страны, президент страны до сих пор не сложил свои полномочия.

Самопровозглашенный премьер Садыр Жапаров в одном из своих обращений предложил не менять президента, а дать ему доработать положенный срок.

Борьба за власть идет и в других структурах, свои полномочия после беспорядков сложили несколько мэров и губернаторов.

"Никого нет"

"Сейчас никто не знает, в чьих руках власть. По вопросам безопасности и обеспечения порядка легитимная власть - мы, - заявил генерал Суваналиев радиостанции "Азаттык". - Премьер-министра, вице-премьер-министров и других - никого нет. Президента тоже пока нет. Все оказались полностью деморализованы ".

Суваналиев заявил, что "работает над предотвращением грабежей и беспорядков", но не допустит стрельбы по демонстрантам. Первым шагом Суваналиева в его новом качестве стало распоряжение пограничникам, "чтобы ни одного чиновника не выпускали из страны".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Протестующие требуют от парламента импичмента президенту, но парламент уже несколько дней не может набрать кворум для голосования

В ближайшее время он намерен провести встречу с лидерами 12 оппозиционных партий, не прошедших в парламент по аннулированным к данному моменту итогам выборов.

В ночь на вторник после выборов, прошедших, по словам оппозиционеров, путем повсеместного подкупа избирателей, в Бишкеке и других городах Киргизии вспыхнули массовые волнения.

Их участники захватили правительственные здания. Две оппозиционные структуры назначили альтернативных премьер-министров.

Кто такой Омурбек Суваналиев?

60-летний политик начал карьеру в 1981 году оперуполномоченным ОБХСС, еще в советскую эпоху прославился резонансными делами и заработал прозвище "киргизский Каттани" (по фамилии главного героя популярного в СССР итальянского телесериала "Спрут" о борьбе с мафией).

В последние 20 лет активно участвовал в политике, много раз уходил в тень и снова занимал различные посты, сам себя называл "чемпионом по отставкам" и "кризисным менеджером силовых структур".