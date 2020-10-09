Коронавирус: число заболевших растет, в Голландии арестованы противники карантинных мер

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Общее число новых случаев заражения коронавирусом растет по всему миру, эпицентр эпидемии Covid-19 в США сместился на север страны, Трамп кашляет, но возвращается к работе; в Голландии десятки человек арестованы во время акции против ограничительных мер.

В Индии за последние сутки выявлено более 70 тысяч заболевших, около тысячи человек умерли. Индия занимает второе место в мире после США по числу инфицированных - 6,9 млн человек, и третье по смертности (после США и Бразилии) - почти 106,5 тыс.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших в мире превысило 36,5 млн человек, умерли от Covid-19 - почти 1,1 млн.

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Лечащий врач Дональда Трампа заявил, что президент США, у которого недавно был диагностирован коронавирус, готов вернуться к работе и участию в общественных мероприятиях. При этом многие отметили, что во время последнего интервью он кашлял.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Центры тестирования в Висконсине работают в усиленном режиме

Эпицентр эпидемии в США смещается в северные районы центральной части страны. Резкий скачок наблюдается в штатах Южная Дакота, Северная Дакота и Висконсин. Летом зонами повышенного риска были Аризона, Флорида и Калифорния. Общенациональная статистика заболеваемости также стабильно растет на протяжении последних трех недель. США продолжают лидировать в мире по числу заболевших и умерших - 7,6 млн и 212 тыс. человек соответственно.

Власти Польши заявили, что страну накрыла вторая, мощная волна эпидемии Covid-19. За последние сутки вирус был диагностирован у 4739 человек, умерли 52. Статистика продолжает расти третий день подряд и уже более чем в два раза превышает показатели летнего периода. По словам премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, сомнений в том, что в Польшу пришла вторая волна, нет. С начала пандемии в стране заболели 116,3 тыс. человек, умерли - 2919.

Карантин и аресты в Европе

Во Франции за последние сутки выявлено рекордное количество новых случаев заболевания - более 18 тысяч. Похожие показатели фиксировались на пике пандемии весной этого года. В четырех городах, которые накануне были объявлены красной зоной, - Лилле, Лионе, Гренобле и Сент-Этьене - с завтрашнего дня закрываются бары и рестораны.

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Зоной повышенной опасности была также объявлена Тулуза, но о жестком карантине там пока не сообщается. В Париже и Марселе строгие ограничительные меры действуют уже неделю. Общее число заболевших во Франции составляет 711,7 тыс. человек, умерли от Covid-19 - 32,5 тыс.

Суд в Испании признал неправомочным введенный неделю назад частичный локдаун в Мадриде, под который попали 4,7 млн человек Теперь правительство страны настаивает на введении в столице режима чрезвычайной ситуации сроком на 15 дней. Решениям центрального правительства противостоят региональные власти и, в частности, столичного округа. Именно они обратились в суд за отменой решения о частичном локдауне в Мадриде.

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Председатель правительства Мадрида Исабель Диас Аюсо призвала жителей города и окрестностей не выезжать за пределы региона, однако премьер-министр страны Педро Санчес в ультимативной форме требует о нее более решительных действий.

С пятницы в Бельгии вступают в силу меры по сдерживанию распространения инфекции. Бельгийцы могут поддерживать только три близких контакта среди людей, не живущих с ними под одной крышей. В домах кроме хозяев единовременно могут находиться максимум четыре визитера. Ограничено время работы кафе и ресторанов. Также в пятницу стало известно, что Covid-19 диагностирован у премьера столичного региона Брюсселя Руди Вервурта. Все региональное правительство отправлено в самоизоляцию.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Брюссель снова погрузился в режим строгих ограничений

Канцлер Германии Ангела Меркель проведет в пятницу видеоконференцию с мэрами 11 самых крупных городов страны. За последние сутки в стране было выявлено более 4,5 тыс. заболевших, умерли 487 человек, отделения интенсивной терапии стремительно заполняются пациентами. Немецкие вирусологи предупреждают, что суточные показатели заболевших могут в скором времени достичь 10 тысяч человек.

В Чехии 5394 новых больных - это третий рекордный показатель за прошедшую неделю. Также резко подскочила статистика госпитализаций. С пятницы вечера бары, кафе и рестораны начнут закрываться в 8 часов вечера. Полностью закрываются спортзалы, бассейны и зоопарки.

В Гааге десятки человек арестованы за участие в акции протеста против карантинных мер. В Нидерландах зафиксирован резкий скачок заболеваемости. В одной из больниц в провинции Лимбург на юго-востоке страны коронавирус выявлен у 20 сотрудников медперсонала.

Ситуация в Британии

С вечера пятницы в некоторых частях Шотландии закрываются пабы и рестораны. Пока мера будет действовать до 25 октября, но власти предупреждают, что срок может быть продлен. В красную зону попали такие крупные города, как Эдинбург и Глазго.

С понедельника локальные жесткие меры будут также введены в некоторых районах Англии и Уэльса. Пока лишь известно, что будут наложены ограничения на работу пабов и ресторанов, а также на встречи людей, не живущих под одной крышей.

Остальные шаги правительство обещает согласовать до конца недели. По словам члена кабинета Джиллиан Киган, ограничения необходимы, так как "ситуация на севере Англии выходит из-под контроля".

По мнению властей, 30% заражений происходят в местах общепита.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших в Британии с начала пандемии превысило полмиллиона человек (564,5 тыс.), умерли - 42,6 тыс. (пятое место в мире и первое в Европе).