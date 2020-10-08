Предвыборные дебаты в США решили сделать виртуальными. Трамп отказался участвовать

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Первые дебаты Байдена и Трампа были не слишком конструктивными

Президент США Дональд Трамп отказался участвовать в следующем раунде предвыборных дебатов с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом, после того как комиссия приняла решение провести его в виртуальном формате.

Комиссия по президентским дебатам в среду объявила о решении провести встречу Байдена и Трампа дистанционно. Это необходимо, чтобы обезопасить всех участников от коронавируса, заявили в комиссии.

Президент Трамп в начале недели выписался из больницы, где лежал с коронавирусом. Covid-19 подтвержден еще у нескольких сотрудников Белого дома и людей из окружения Трампа.

Трамп заявил, что считает само решение комиссии "виртуальным", и направленным на то, чтобы защитить его соперника. Представители штаба Байдена после отказа Трампа заявили, что их кандидату не терпится "поговорить напрямую с народом Америки".

C тех пор как Трамп вернулся в Белый дом, он сам и его врачи неоднократно подчеркивали, что президент чувствует себя хорошо. В среду лечащий врач Трампа Шон Конли сказал журналистам, что в организме президента США наблюдается "фиксируемый уровень антител", а с момента госпитализации ему ни разу не понадобилась кислородная поддержка.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Трамп vs. Байден: Что они думают о России и других важных вопросах

В интервью телеканалу Fox Business в четверг Трамп заявил: "Я не буду зря тратить время на личные дебаты. Сидеть за компьютером, глупости... Тебе могут отрезать связь... Я не буду принимать участие в виртуальных дебатах".

Представители штаба Трампа заявили, что вместо этого президент проведет митинг своих сторонников.

Первый раунд дебатов между Трампом и Байденом вскоре после начала превратился в обмен оскорблениями.

Американские СМИ описывали встречу Байдена и Трампа как "хаотичную" и "некрасивую".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к аудио, Как пандемия коронавируса и болезнь Трампа повлияют на выборы?

Дебаты между действующим вице-президентом Майком Пенсом и партнершей Байдена по гонке Камалой Харрис были гораздо более размеренными.

У Дональда Трампа также возникли претензии к модератору, редактору отдела политики телеканала C-SPAN Стиву Скалли. Президент обвинил его в предвзятости.