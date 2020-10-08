Пентагон заказал у SpaceX космический транспортник

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, 30 мая SpaceX впервые в истории отправила частный космический корабль с астронавтами на борту к МКС

Компания Илона Маска SpaceX работает над транспортным проектом в интересах министерства обороны США.

Транспортное командование США (U.S. Transportation Command), с которым сотрудничает частная космическая компания, рассчитывает в будущем "отправлять груз, эквивалентный полезной нагрузке С-17, в любую точку земли за один час", заявил глава командования генерал армии Стивен Лайонс.

Максимальная грузоподъемность Boeing C-17 Globemaster III составляет примерно 76 тонн.

По словам генерала, SpaceX "очень быстро движется в этой области", и Транспортное командование рассчитывает проверить возможность этой концепции на практике уже в 2021 году.

"Только подумайте о скорости, с которой можно перевозить людей и грузы. У этого есть очень большой потенциал", - цитирует слова Лайонса интернет-издание С4isrnet.

Каким образом будет устроена эта система, не сообщается.

В рамках соглашения со SpaceX и корпорацией Exploration Architecture Corp., которая занимается промышленным дизайном, Транспортное командование рассчитывает изучить не только технические и финансовые вопросы проекта, но и юридические, дипломатические, законодательные и нормативные препятствия на пути коммерческих космических перевозок", - говорится в сообщении командования.

Плюсы и минусы

Пентагон интересуется возможностью доставки грузов и личного состава через космос уже много лет.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Boeing C-17A Globemaster III способен поднимать более 70 тонн груза

В 2002 году, в частности, корпус морской пехоты США совместно с ВВС предложили разработать десантно-транспортный аппарат для суборбитальных полетов в любую точку Земли. Программа называлась "Транспортировка и высадка небольшого подразделения" - Small Unit Space Transport and INsertion (SUSTAIN).

Судя по публикациям в прессе, речь тогда шла о двуступенчатой системе с запуском с самолета-носителя. Идея тогда звучала довольно футуристически и привлекла к себе всеобщее внимание, но какого-то существенного прогресса за эти годы именно по этому проекту достигнуто не было, по крайней мере об этом публично не объявлялось.

Однако в ходе этого проекта и других исследований военные выяснили, что главными техническими сложностями в такой системе будут перегрузки и посадка - планирующая капсула нуждалась в подготовленной взлетно-посадочной полосе.

Вторая проблема заключается в стоимости и топливной эффективности - любой космический полет, даже суборбитальный, требует большого объема топлива на каждый килограмм забрасываемого веса, и если груз планируется отправлять на другую сторону Земли, то это будет довольно дорого стоить.

"Коммерческие космические перевозки дадут возможность быстро доставлять жизненно важные грузы от точки к точке, избегая остановок или запуска воздушных танкеров для дозаправки. У них есть все возможности совершить величайшую революцию на транспорте со времен изобретения самолета", - цитируют СМИ пресс-релиз Транспортного командования.

Однако, как отмечает в своей статье американский журнал Air Force Magazine, пока что самолеты могут перевозить более тяжелые и габаритные грузы, это намного дешевле, требует менее громоздкую наземную инфраструктуру, а время на межполетную подготовку самолета намного меньше, чем у многоразового космического корабля.