Псы виртуальной войны. Армия США командует собаками при помощи очков дополненной реальности

Автор фото, Command Sight / US Army Подпись к фото, Одним из первых испытателей очков AR стал ротвейлер Мейтер. Эти очки снабжены видеокамерой и внутренним экраном

Американские военные испытывают очки дополненной реальности, предназначенные для служебных собак и позволяющие отдавать им команды на расстоянии. Эта технология была разработана компанией Command Sight, которая находится под общим управлением Исследовательской лаборатории армии США (US Army Research Laboratory или ARL).

Собаки, обученные военным профессиям, способны находить мины и распознавать иные опасности, однако им постоянно нужны инструкции. Новые очки как раз и предназначены для того, чтобы помочь собаке решить поставленные задачи, не подвергая риску себя и хозяина.

До сих пор в боевых условиях военные направляли собак движением рук, звуковыми сигналами или с помощью лазерного указателя, однако для этого требуется, чтобы хозяин находился поблизости.

Благодаря новым очкам дополненной реальности (AR) , как утверждают военные, надобность в этом отпадает. Прямо в них встроен индикатор визуальных команд, которые собака обучена выполнять.

В свою очередь хозяин, благодаря этим очкам, сам видит поле боя глазами собаки.

По словам старшего научного сотрудника ARL доктора Стивена Ли, "очки AR будут применяться для отдачи собаке команд, а не для того, чтобы она смогла пребывать в виртуальной реальности, как это делают люди".

Собаки-очкарики

И в любом случае, как объясняет доктор Ли, для собак дополненная реальность работает совсем иначе, чем в случае с нами.

Каждые очки подстраиваются под конкретного пса и позволяют ему с помощью визуальных индикаторов получать определенные команды и направляться в требуемое место.

Собственно, к очкам военные собаки давно уже приучены: они носят их, как и люди, для защиты глаз и при выбрасывании с парашютом, однако очки AR они попробовали впервые.

Автор фото, Command Sight / US Army Подпись к фото, В первоначальной версии сигнал поступал к оператору по проводу - не самая удобая конструкция в полевых условиях

По словам основателя компании Command Sight доктора Пепера, который подключил к опытам собственного пса, ротвейлера по кличке Мейтер, проект все еще находится в начальной стадии разработки, но первые результаты оказались "чрезвычайно многообещающими".

Как рассказал в интервью Би-би-си научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (Rusi) Джастин Бронк, хотя такой проект может кому-то показаться непозволительной роскошью, на самом деле он может принести немало пользы.

"Возможность управлять действиями собаки посредством визуальных сигналов через очки AR отменяет необходимость близкого физического контакта и может давать определенные тактические преимущества в целом ряде случаев", - пояснил Бронк.

Кстати, первые версии очков AR подразумевали длинный поводок-кабель, по которому поступал сигнал на очки и осуществлялась обратная связь с хозяином, что было бы весьма неудобно в реальных полевых условиях.