"Как живой": в японском тематическом парке появился Годзилла

Автор фото, TM & © TOHO CO., LTD Подпись к фото, Годзилла - он совсем не страшный...

В тематическом парке на острове Авадзи, неподалеку от города Кобе, открыта самая крупная в мире - так, по крайней мере, считают сами японцы - скульптура Годзиллы.

"Как живой", - говорят об этом монстре высотой в 23 метра фанаты. С этим можно поспорить, потому что изначально рост Годзилы был определен в 50 метров, а в последнем фильме "Годзилла 2: Король монстров" его и вовсе возвысили до 120 метров. Но так или иначе, а чудовище обещает заметно увеличить приток посетителей парка, тем более что самым смелым обещают путешествие на тарзанке прямо к нему в пасть.

А вообще размеры Годзиллы вызывают много споров, так что один из почитателей монстра из Тайваня даже составил довольно подробный график изменений его роста, опубликованный в журнале iNewsweek magazine.

Автор фото, TM & © TOHO CO., LTD Подпись к фото, Посетители парка развлечений смогут влететь прямо в пасть к Годзилле на тарзанке

Действительно, Годзилла с острова Авадзи уступает в размерах своим киношным двойникам (да это и понятно, ведь невозможно тягаться с комбинированными съемками, не говоря уже о цифровой графике), но он намного крупнее всех других своих инкарнаций за пределами экрана. К примеру, знаменитая голова чудовища со здания Тохо в Токио имеет "всего-то" 12 метров в высоту.

Новая фигура, которая будет представлена публике в субботу, изображает Годзиллу с широко раскрытой пастью, из которой торчат довольно страшные зубы.

Авторы скульптуры пошли на некоторую хитрость: тело монстра как бы наполовину скрыто под землей, намекая на его истинные исполинские размеры.

Легенда "Японовуда"

Это сегодня Годзилла известен далеко за пределами Японии благодаря многочисленным фильмам (их более 30), мультфильмам, игрушкам, видеоиграм и комиксам, не говоря уже о прочей франшизе. А началось все с фильма 1954 года "Годзира", снятого на студии Тохо реждиссером Исиро Хондой. Собственно, Годзилла (у японцев проблемы со звуком "л") - это помесь годзиры (гориллы) с кудзирой (китом),

Фильм стал мегахитом - в кино его посмотрело почти 10 млн человек, и это в эпоху, когда телевизор был еще далеко не в каждом японском доме.