Дайджест: ограничения в Москве, поиск власти в Кыргызстане, попытка свержения губернатора Мичигана
Новые ограничения в Москве
С пятницы в российской столице вступает в силу новый комплекс ограничений, призванных сдержать распространение коронавируса.
В частности, мэрия хочет уменьшить загруженность общественного транспорта и с 9 октября временно лишает права льготного проезда школьников, людей старше 65 лет и с хроническим заболеваниями.
Школы ушли на двухнедельные каникулы, а как минимум 30% сотрудников московских компаний должны работать из дома.
В четверг московские власти отчитались о более чем трех тысячах новых заражений COVID-19, при этом больше тысячи человек были госпитализированы.
Кыргызстан: кто здесь власть?
В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Кыргызстане - союзнике по ОДКБ и ЕАЭС - напоминает бардак и хаос.
В стране действительно вакуум власти: недовольство результатами парламентских выборов привело к захвату протестующими Белого дома и пропаже президента Сооронбая Жээнбекова, который обращается к народу лишь по видеосвязи.
Планы по импичменту президента провалились, а премьер-министром себя провозгласил освобожденный протестующими из тюрьмы оппозиционер Садыр Жапаров.
В ночь на пятницу около полуночи по местному времени Жээнбеков назвал условием своей отставки возвращение ситуации в правовое русло и утверждение легитимных руководителей органов исполнительной власти. Он заявил о готовности отправить в отставку старое правительство, чтобы открыть путь к законному признанию нового.
"Никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества", - сказал Жээнбеков.
Переговоры о гуманитарном перемирии в Карабахе
В четверг президент России Владимир Путин поговорил по телефону с лидерами Армении и Азербайджана и предложил им временно прекратить боевые действия огня для обмена телами погибших и пленными - по гуманитарным, как он высказался, соображениям.
Чтобы обсудить это предложение, в Москву в пятницу приглашены главы МИД двух стран.
Нобелевская премия мира
В пятницу в 12:00 по Москве будет объявлен лауреат Нобелевской премии мира. В прошлом году премию получил премьер-министр Эфиопии, сразу после избрания занявшийся урегулированием двадцатилетнего конфликта с соседней Эритреей.
Фаворит этого года по версии некоммерческой организации "Норвежский совет мира" - афганский политик Фаузия Куфи, первая женщина, ставшая вице-спикером парламента страны.
Среди потенциальных лауреатов называют также Всемирную организацию здравоохранения, премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн, "Репортеров без границ", гонконгского активиста Натана Лоу и китайской уйгурского активиста Ильхама Тохти.
Всего в списке претендентов на премию 318 кандидатов - 211 человек и 107 организаций.
Дебаты сдвигают даты
Президент США Дональд Трамп болеет коронавирусом, и в свете этого комиссия по президентским дебатам предложила провести назначенные на 15 октября дебаты между ним и кандидатом от Демократической партии Джо Байденом виртуально.
Трамп отказался от виртуальных дебатов, сказав, что не намерен тратить на них время. Тогда избирательный штаб Байдена предложил перенести их встречу на неделю - на 22 октября. Штаб Трампа согласился - и предложил провести третьи дебаты 29 октября.
В этот раз отказался уже лагерь Байдена. Теперь избирательный штаб Трампа предлагает провести дебаты вживую в изначальную их дату 15 октября. В ночь на пятницу лечащий врач Трампа сказал, что курс лечения завершен, пациент стремительно идет на поправку и сможет посещать публичные мероприятия уже с субботы.
Спор продолжается.
ФБР раскрыло заговор против губернатора Мичигана
В четверг американские спецслужбы рассказали, что против губернатора штата Мичиган готовился заговор. 13 человек арестованы по обвинению в терроризме и незаконном хранении оружия: по сообщениям ФБР, они планировали взять штурмом капитолий штата, взять в заложники губернатора, провести над ней собственный суд по обвинению в госизмене и дать начало новой гражданской войне в преддверии президентских выборов 3 ноября.
По информации ФБР, все лето они тренировались и вели слежку за губернатором Гретхен Уитмер, установив наблюдение за ее загородным домом.
Губернатор-демократ Гретхен Уитмер вызвала на себя огонь яростной критики со стороны ковид-скептиков из-за введения в штате жестких карантинных мер, которое были отменены на прошлой неделе по решению суда.
Рычаги у Путина: New York Times о войне в Карабахе
Редакционная статья нью-йоркской газеты разбирает геополитическое уравнение вокруг Карабаха: двойственная роль России как союзника Армении и близкого партнера Азербайджана, тесный альянс Баку с Анкарой, границы сторон конфликта с Ираном, роль армянской диаспоры в США и Франции и поставки оружия Азербайджану от Израиля.
Издание приходит к выводу, что для прекращения огня инициатива должна исходить от России: “Нравится это господину Путину или нет, но на нем лежит большая часть ответственности, и у него есть самые эффективные рычаги, чтобы сдерживать бывших имперских субъектов и отговорить Эрдогана от опасной авантюры”.
FT: Как американская элита настроилась против Китая
Курс на конфронтацию с Пекином - одна из немногих скреп, объединяющих демократов и республиканцев сегодня. Кто бы ни победил на президентских выборах в ноябре, политика в отношении Китая будет одинаково жесткой.
Газета Financial Times рассказывает, как американская политическая элита разочаровалась в китайском руководстве, и при чем тут нынешний лидер КНР Си Цзиньпин.
Times: философ-маоист отменил биографию деятеля Британской империи
Любопытный эпизод в новых культурных войнах Запада в пересказе лондонской Times.
Историк Брюс Гилли известен тем, что публично защищает колониализм, считая его благом. Его новая книга, биография деятеля Британской империи сэра Алана Бернса, готовилась к публикации в американском издательстве Rowman & Littlefield.
Однако у профессора-маоиста из Йоркского университета Джошуа Муавад-Пола были другие планы: в знак протеста он написал онлайн-петицию против выхода книги. К нему присоединились другие противники колониального дискурса, и издательство решило книгу Гилли не выпускать вообще.
После начала массовых протестов недовольных результатами президентских выборов в Беларуси возникло стихийное движение так называемых киберпартизан. Действуя ананомно и зачастую даже не будучи знакомыми друг с другом, "киберпартизаны" регулярно взламывают правительственные сайты, составляют и публикуют в интернете базы данных силовиков и совершают прочие онлайн-диверсии.
Корреспондент Би-би-си Сергей Козловский пообщался с белорусскими бойцами виртуального фронта, узнав у них, кто они такие и что заставляет их бороться против власти Александра Лукашенко.
Корреспондент Би-би-си Петр Козлов отправился в село Повалихино в Костромской области, чтобы взять интервью у Марины Удгодской - уборщицы, неожиданно для всех избранной главой села.
Дайджест подготовили Григор Атанесян и Михаил Денисов