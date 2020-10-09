Дайджест: ограничения в Москве, поиск власти в Кыргызстане, попытка свержения губернатора Мичигана

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Новые ограничения в Москве

С пятницы в российской столице вступает в силу новый комплекс ограничений, призванных сдержать распространение коронавируса.

В частности, мэрия хочет уменьшить загруженность общественного транспорта и с 9 октября временно лишает права льготного проезда школьников, людей старше 65 лет и с хроническим заболеваниями.

Автор фото, AFP

Школы ушли на двухнедельные каникулы, а как минимум 30% сотрудников московских компаний должны работать из дома.

В четверг московские власти отчитались о более чем трех тысячах новых заражений COVID-19, при этом больше тысячи человек были госпитализированы.

Кыргызстан: кто здесь власть?

Автор фото, TASS via Getty Images Подпись к фото, Сооронбай Жээнбеков встречался с Владимиром Путиным в Сочи 28 сентября

В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Кыргызстане - союзнике по ОДКБ и ЕАЭС - напоминает бардак и хаос.

В стране действительно вакуум власти: недовольство результатами парламентских выборов привело к захвату протестующими Белого дома и пропаже президента Сооронбая Жээнбекова, который обращается к народу лишь по видеосвязи.

Планы по импичменту президента провалились, а премьер-министром себя провозгласил освобожденный протестующими из тюрьмы оппозиционер Садыр Жапаров.

В ночь на пятницу около полуночи по местному времени Жээнбеков назвал условием своей отставки возвращение ситуации в правовое русло и утверждение легитимных руководителей органов исполнительной власти. Он заявил о готовности отправить в отставку старое правительство, чтобы открыть путь к законному признанию нового.

"Никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества", - сказал Жээнбеков.

Автор фото, Armenia government infocentre/Getty Подпись к фото, Церковь Газанчецоц в Шуше сильно пострадала от бомбардировки

Переговоры о гуманитарном перемирии в Карабахе

В четверг президент России Владимир Путин поговорил по телефону с лидерами Армении и Азербайджана и предложил им временно прекратить боевые действия огня для обмена телами погибших и пленными - по гуманитарным, как он высказался, соображениям.

Чтобы обсудить это предложение, в Москву в пятницу приглашены главы МИД двух стран.

Нобелевская премия мира

В пятницу в 12:00 по Москве будет объявлен лауреат Нобелевской премии мира. В прошлом году премию получил премьер-министр Эфиопии, сразу после избрания занявшийся урегулированием двадцатилетнего конфликта с соседней Эритреей.

Фаворит этого года по версии некоммерческой организации "Норвежский совет мира" - афганский политик Фаузия Куфи, первая женщина, ставшая вице-спикером парламента страны.

Среди потенциальных лауреатов называют также Всемирную организацию здравоохранения, премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн, "Репортеров без границ", гонконгского активиста Натана Лоу и китайской уйгурского активиста Ильхама Тохти.

Всего в списке претендентов на премию 318 кандидатов - 211 человек и 107 организаций.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Первые дебаты Байдена и Трампа были не слишком конструктивными

Дебаты сдвигают даты

Президент США Дональд Трамп болеет коронавирусом, и в свете этого комиссия по президентским дебатам предложила провести назначенные на 15 октября дебаты между ним и кандидатом от Демократической партии Джо Байденом виртуально.

Трамп отказался от виртуальных дебатов, сказав, что не намерен тратить на них время. Тогда избирательный штаб Байдена предложил перенести их встречу на неделю - на 22 октября. Штаб Трампа согласился - и предложил провести третьи дебаты 29 октября.

В этот раз отказался уже лагерь Байдена. Теперь избирательный штаб Трампа предлагает провести дебаты вживую в изначальную их дату 15 октября. В ночь на пятницу лечащий врач Трампа сказал, что курс лечения завершен, пациент стремительно идет на поправку и сможет посещать публичные мероприятия уже с субботы.

Спор продолжается.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к аудио, Как пандемия коронавируса и болезнь Трампа повлияют на выборы?

ФБР раскрыло заговор против губернатора Мичигана

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Заговорщики следили за Уитмер, намереваясь ее похитить, утверждают в ФБР

В четверг американские спецслужбы рассказали, что против губернатора штата Мичиган готовился заговор. 13 человек арестованы по обвинению в терроризме и незаконном хранении оружия: по сообщениям ФБР, они планировали взять штурмом капитолий штата, взять в заложники губернатора, провести над ней собственный суд по обвинению в госизмене и дать начало новой гражданской войне в преддверии президентских выборов 3 ноября.

По информации ФБР, все лето они тренировались и вели слежку за губернатором Гретхен Уитмер, установив наблюдение за ее загородным домом.

Губернатор-демократ Гретхен Уитмер вызвала на себя огонь яростной критики со стороны ковид-скептиков из-за введения в штате жестких карантинных мер, которое были отменены на прошлой неделе по решению суда.

Рычаги у Путина: New York Times о войне в Карабахе

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Чтобы боевые действия прекратились, Россия должна проявить себя в качестве миротворца, полагает New York Times

Редакционная статья нью-йоркской газеты разбирает геополитическое уравнение вокруг Карабаха: двойственная роль России как союзника Армении и близкого партнера Азербайджана, тесный альянс Баку с Анкарой, границы сторон конфликта с Ираном, роль армянской диаспоры в США и Франции и поставки оружия Азербайджану от Израиля.

Издание приходит к выводу, что для прекращения огня инициатива должна исходить от России: “Нравится это господину Путину или нет, но на нем лежит большая часть ответственности, и у него есть самые эффективные рычаги, чтобы сдерживать бывших имперских субъектов и отговорить Эрдогана от опасной авантюры”.

FT: Как американская элита настроилась против Китая

Курс на конфронтацию с Пекином - одна из немногих скреп, объединяющих демократов и республиканцев сегодня. Кто бы ни победил на президентских выборах в ноябре, политика в отношении Китая будет одинаково жесткой.

Газета Financial Times рассказывает, как американская политическая элита разочаровалась в китайском руководстве, и при чем тут нынешний лидер КНР Си Цзиньпин.

Times: философ-маоист отменил биографию деятеля Британской империи

Любопытный эпизод в новых культурных войнах Запада в пересказе лондонской Times.

Историк Брюс Гилли известен тем, что публично защищает колониализм, считая его благом. Его новая книга, биография деятеля Британской империи сэра Алана Бернса, готовилась к публикации в американском издательстве Rowman & Littlefield.

Однако у профессора-маоиста из Йоркского университета Джошуа Муавад-Пола были другие планы: в знак протеста он написал онлайн-петицию против выхода книги. К нему присоединились другие противники колониального дискурса, и издательство решило книгу Гилли не выпускать вообще.

После начала массовых протестов недовольных результатами президентских выборов в Беларуси возникло стихийное движение так называемых киберпартизан. Действуя ананомно и зачастую даже не будучи знакомыми друг с другом, "киберпартизаны" регулярно взламывают правительственные сайты, составляют и публикуют в интернете базы данных силовиков и совершают прочие онлайн-диверсии.

Корреспондент Би-би-си Сергей Козловский пообщался с белорусскими бойцами виртуального фронта, узнав у них, кто они такие и что заставляет их бороться против власти Александра Лукашенко.

Корреспондент Би-би-си Петр Козлов отправился в село Повалихино в Костромской области, чтобы взять интервью у Марины Удгодской - уборщицы, неожиданно для всех избранной главой села.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как уборщица выиграла выборы: рубрика "Политика. Козлов" в Повалихино