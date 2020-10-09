Коронавирус в России: за сутки выявлено рекордное число новых случаев

Автор фото, Getty Images

За последние сутки в России зафиксировали 12 126 новых случаев заболевания коронавирусом - это рекордный прирост за сутки с начала пандемии. Эта и другие новости по теме - в обзоре Би-би-си.

В Москве за сутки выявлено 3 701 новых случаев, сообщает оперативный штаб.

201 человек с подтвержденным коронавирусом за последние сутки скончались, из них 33 - в Москве.

Всего в России на данный момент зарегистрировано 1 млн 272 тысячи 238 случаев коронавируса.

В мэрии Москвы думают снова закрыть бары и ночные клубы

В мэрии Москвы рассматривают возможность снова закрыть бары, ночные клубы и караоке, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Необходимость введения таких мер столичные власти объясняет "высоким трафиком в городе, несмотря на серьезную ситуацию с коронавирусом".

"Нужно хотя бы как-то сократить количество людей в городе, иначе мы можем прийти к таким же жестким ограничениям, какие были весной", - сказал собеседник издания.

При этом о закрытии кафе и ресторанов речи пока не идет, отметил источник РБК: "О закрытии ресторанов, то есть мест, куда люди приходят поесть и выпить, сидя за столиками, речи пока не идет. Вызывают обеспокоенность с точки зрения распространения болезни питейные и ночные заведения с большим скоплением людей".

Прогноз "Сбера": пик заболеваемости придется на первую половину ноября

"Сбер" опубликовал свой прозноз по заболеваемости коронавирусом в России, расчеты для которого были сделаны на базе эпидемиологического симулятора.

Эксперты "Сбера" предсказывают четыре возможных сценария развития ситуации:

1 - если россияне будут соблюдать меры безопасности. В этом случае пик наступит 8 ноября и составит 16 864 новых случаев заражения в сутки.

2 - если россияне будут изредка нарушать меры профилактики. Тогда пик придется тоже на 8 ноября, но суточный прирост составит 17 645 случаев.

3 - если россияне будут часто нарушать меры профилактики. Тогда пик наступит 12 ноября, а максимальный суточный прирост составит 23 325 случаев.