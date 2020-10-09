Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа ООН

Автор фото, AFP

Лауреатом Нобелевской премии мира 2020 года стала Всемирная продовольственная программа ООН.

В решении Нобелевского комитета говорится, что премия присуждена за "усилия по борьбе с голодом и вклад в улучшение условий по достижению мира в конфликтных регионах".

Всемирная продовольственная программа ООН - крупнейшая в мире гуманитарная организация, она занимается помощью беднейшим слоям населения в развивающихся странах.

На сайте организации говорится, что она помогает 97 млн человек в 88 странах мира, в том числе в зонах боевых действий.

На получение премии этого года также претендовала шведская экологическая активистка Грета Тунберг, которой сейчас 17 лет. Ее кандидатуру выдвинули три члена парламента Норвегии и двое депутатов из Швеции.

В числе наиболее вероятных претендентов на получение премии называли Всемирную организацию здравоохранения, премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн и организацию по защите прав журналистов "Репортеры без границ".

На премию были номинированы более двух сотен организаций и мировых деятелей, в том числе афганская активистка Фаузия Куфи, которая борется за права женщин в стране, генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, канцлер Германии Ангела Меркель, а также суданская студентка Алаа Салах, ставшая одним из главных лиц революции в стране.

Автор фото, AFP

Самым молодым обладателем Нобелевской премии мира в 2014 года стала пакистанская школьница Малала Юсуфзай, в момент получения награды ей было 17 лет.

В прошлом году Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, в том числе за урегулирование конфликта с соседней Эритреей.

С 1901 года Нобелевские премии мира вручались уже 100 раз. Девятнадцать раз комитет не находил достойных премии деятелей, которые бы, как говорится в завещании Нобеля, "сделали больше других для братства между народами, для уничтожения или сокращения армий и для поддержания мирных форумов".