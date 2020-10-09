Заговор коронаскептиков. ФБР арестовало людей, которые хотели свергнуть губернатора Мичигана

Автор фото, Antrim County Sheriff’s Office

Федеральное бюро расследований США заявило, что сорвало заговор с целью похитить и свергнуть губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер.

Политик, избранная от Демократической партии, вызвала резкое недовольство сомневающихся в опасности коронавируса, введя жесткие карантинные меры, которые местный суд на прошлой недел отменил как незаконные.

Власти говорят, что шесть участников заговора замышляли похитить губернатора и устроить над ней "суд за измену".

"Ненависти, фанатизму и насилию не должно быть места" в Мичигане, заявила Уитмер.

Что планировали участники заговора?

Агент ФБР, работавший под прикрытием, заявил под присягой, что в июне присутствовал на совещании в городе Дублин, штат Огайо, участники которого обсуждали планы свержения властей штатов, которые, по их мнению, нарушают Конституцию США.

"Участники рассуждали об убийстве "тиранов" и о том, чтобы "взять" действующего губернатора", - говорится в обнародованном документе.

В деле есть видео, на котором один из подозреваемых отрицает право государства решать, когда вновь открыть спортзалы в период карантина.

Подпольщики собрались в подвале, куда проникали через потайной люк, спрятанный под ковриком, сообщили следователи.

Телефоны у всех забрали и сложили в соседнем помещении, чтобы никто ничего не записывал, но тайный агент имел при себе устройство для скрытой записи.

Всего по делу арестованы 13 человек. Шестерым из них - пяти жителям Мичигана и одному из штата Делавэр - предъявлены обвинения в подготовке похищения человека.

Еще семеро обвиняются в терроризме и создании преступной группы. Их дела, в отличие от первых шести, будут рассматриваться не в федеральном суде, а в суде штата.

Группа хотела набрать около 200 человек, взять штурмом местные органы власти и захватить заложников, включая губернатора. Все это предполагалось проделать до президентских выборов в ноябре.

Обвиняемые также "координировали слежку за загородным домом губернатора", заявил федеральный прокурор Западного округа штата Мичиган.

По его словам, они также готовились использовать против полиции "коктейли Молотова", купили тазер и собирали деньги на приобретение взрывчатых веществ и снаряжения.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Участники заговора планировали нападение на Гретхен Уитмер

Губернатор против президента

На пресс-конференции в четверг Гретхен Уитмер связала предполагаемый заговор против нее с высказываниями президента США Дональда Трампа, который, по ее словам, "подогревал недоверие, благоприятствуя тем, кто сеет страх, ненависть и раскол".

В апреле президент поддержал антикарантинные протесты, написав в "Твиттере": "Освободить Мичиган". Через месяц тысячи противников локдауна осаждали здание законодательного собрания штата, сравнивая губернатора Уитмер с Гитлером.

Прокурор Мичигана Дана Нессел в четверг заявила, что двое из 13 задержанных фигурируют на фото среди участников майского выступления.

Трамп в ответ напомнил, что предполагаемый заговор против губернатора обезвредили федеральные спецслужбы.

"Вместо "спасибо" она называет меня расистом. При этом Байден и демократы отказываются осудить "антифа", анархистов, грабителей и бандитов, которые жгут города, где у власти демократы", - написал он в "Твиттере" вечером в четверг.

"Колеблющийся" штат Мичиган на Среднем Западе США может оказаться ключевым для исхода президентских выборов в ноябре.

Джо Байден назвал гражданские ополчения реальной угрозой и заявил, что апрельский твит Трампа придал им уверенности.

"Слово президента имеет вес, - сказал он. - Почему президент не сказал просто: стоп, стоп, стоп, стоп?"