Президент Кыргызстана ввел в Бишкеке чрезвычайное положение. В столице начались столкновения

Автор фото, EPA Подпись к фото, Белый дом в Бишкеке был захвачен протестующими

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ о чрезвычайном положении в Бишкеке и введении в город армии для поддержания порядка. Тем временем в столице начались столкновения между сторонниками разных политических сил. После массовых акций протеста, захвата правительственных зданий и отставки многих руководителей по-прежнему неясно, кто контролирует ситуацию в стране.

В пятницу Жээнбеков заявил, что готов уйти в отставку сразу после того, как "страна встанет на путь законности". Он также уволил премьер-министра Кубатбека Боронова, а позднее он подписал указ о введении чрезвычайного положения в Бишкеке до 21 октября.

На сайте президента страны сказано, что это решение принято "в связи со сложившейся ситуацией, сопряженной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков".

Жээнбеков уточняет, что ЧП вводится "исключительно в интересах обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, их безопасности, а также в целях скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации, наведения общественного порядка на территории города Бишкек".

Президент назначил военного коменданта столицы, ввел комендантский час, запретил митинги и другие массовые мероприятия и установил контроль за средствами массовой информации. Согласно указу, в Бишкек должны быть введены войска и военная техника и развернуты блокпосты.

Неизвестно, выполняется ли этот указ Жээнбекова, и исполняют ли военные приказы президента страны, однако корреспондент агентства ТАСС сообщает, что видел в южной и западной части Бишкека колонны военных грузовиков с военнослужащими.

Здания администрации президента, парламента, Государственного комитета национальной безопасности и государственного телевидения захвачены демонстрантами, протестующими против официальных результатов парламентских выборов.

Тем временем в центре Бишкека продолжаются сразу несколько митингов, в которых участвуют разные политические силы. Как передает агентство Интерфакс, на центральной площади столицы собрались сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева, который был недавно освобожден протестующими из тюрьмы.

Там же находились и те, кто поддерживает бывшего депутата Садыра Жапарова,еще одного политика, освобожденного из тюрьмы и назначенного частью депутатов премьер-министром. Кроме того, свои собственные акции в разных городах страны проводят сторонники президента Жээнбекова и других политических сил.

Во время стычки в Бишкеке сторонники Жапарова закидали камнями и бутылками приверженцев Атамбаева, после чего бывший президент и поддерживающие его люди ушли с площади. Ближайшие соратники Атамбаева сообщили, что на него было совершено покушение. Известно также, что альтернативный кандидат в премьеры от партии "Ата-Мекен" - 29-летний Тилек Токтагазиев находится в больнице.

Что происходит в Кыргызстане?

Наргиза Рыскулова, корреспондент Би-би-си в Бишкеке

В Кыргызстане уже четвертый день идет борьба за власть после штурма Белого дома и ГКНБ. С итогами выборов не согласились 12 из 16 политических партий и призвали своих сторонников на мирный митинг, который вылился в столкновения демонстрантов с милицией.

С тех пор президент страны Сооронбай Жээнбеков обращается к кыргызстанцам только по видеосвязи, его точное местонахождение неизвестно. Пресс-служба президента сообщает, что он находится в столице Кыргызстана.

ЦИК Кыргызстана аннулировал результаты выборов и назначил повторные через месяц. Как они будут проходить и какие партии и в каком составе примут в них участие, пока неизвестно.

Действующий парламент страны с воскресенья не смог собраться в полном составе, чтобы объявить импичмент президенту, как требовали митингующие, или назначить нового премьер-министра.

Несмотря на захват здания Белого дома, генпрокуратуры и главного госканала страны, президент страны до сих пор не сложил свои полномочия.

Самопровозглашенный премьер Садыр Жапаров в одном из своих обращений предложил не менять президента, а дать ему доработать положенный срок.