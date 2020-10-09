Министра образования Архангельской области заподозрили в педофилии. Что известно?

Автор фото, Artyom Geodakyan/Tass Подпись к фото, СКР заинтересовался перепиской чиновника с двумя школьницами

Бывший и. о. министра образования Архангельской области Юрий Гнедышев задержан по подозрению в развратных действиях в отношении школьниц, сообщает Следственный комитет.

Первой о задержании Гнедышева сообщила директор департамента информации администрации Архангельской области Оксана Катовская. По ее словам, в здании областного правительства и в кабинете бывшего чиновника прошли обыски.

Позднее информация о задержании чиновника появилась на сайте СКР. Правда, в сообщении имя Гнедышева не указывается, он упоминается там как "экс-чиновник администрации Архангельской области".

По данным следствия, в декабре 2019 года чиновник вел переписку в соцсетях с двумя несовершеннолетними школьницами, “оказывая на них развращающее влияние, а также направил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера”.

Экс-чиновника подозревают по ч.3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении двух несовершеннолетних лиц). По этой статье ему может грозить от 5 до 12 лет колонии.

По информации местного издания "7x7", накануне Гнедышев написал заявление об отпуске с последующим увольнением.

Кто такой Юрий Гнедышев?

Как сообщают региональные СМИ, Юрий Гнедышев проработал исполняющим обязанности министра образования в правительстве губернатора Александра Цыбульского меньше двух месяцев. До этого он был заместителем министра Олега Полухина.

До работы в министерстве Гнедышев занимал должность директора Северодвинской гимназии № 14 и работал учителем. По данным сайта гимназии, в 1995–1998 годах Гнедышев работал учителем математики и физики, в 1998–2001 годах - учителем информатики в северодвинской средней общеобразовательной школе № 29.

Также сообщается, что у Гнедышева есть жена и двое детей.

В Северодвинской гимназии N14 изданию "Подъём" заявили, что шокированы его задержанием. "Мы шокированы, никто не верит. Мы пока только в источнике видели, никто ж так не отслеживает новости. В гимназии он не работает с февраля 2017 года", - сказали в учебном заведении.

Архангельское издание "Эхо Севера" сообщает, что еще накануне Гнедышев присутствовал на церемонии инаугурации губернатора области, где "раздавал интервью, рассказывал о школьных каникулах и строил планы на организацию образовательной деятельности".