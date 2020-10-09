Министра образования Архангельской области заподозрили в педофилии. Что известно?
Бывший и. о. министра образования Архангельской области Юрий Гнедышев задержан по подозрению в развратных действиях в отношении школьниц, сообщает Следственный комитет.
Первой о задержании Гнедышева сообщила директор департамента информации администрации Архангельской области Оксана Катовская. По ее словам, в здании областного правительства и в кабинете бывшего чиновника прошли обыски.
Позднее информация о задержании чиновника появилась на сайте СКР. Правда, в сообщении имя Гнедышева не указывается, он упоминается там как "экс-чиновник администрации Архангельской области".
По данным следствия, в декабре 2019 года чиновник вел переписку в соцсетях с двумя несовершеннолетними школьницами, “оказывая на них развращающее влияние, а также направил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера”.
Экс-чиновника подозревают по ч.3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении двух несовершеннолетних лиц). По этой статье ему может грозить от 5 до 12 лет колонии.
По информации местного издания "7x7", накануне Гнедышев написал заявление об отпуске с последующим увольнением.
Кто такой Юрий Гнедышев?
Как сообщают региональные СМИ, Юрий Гнедышев проработал исполняющим обязанности министра образования в правительстве губернатора Александра Цыбульского меньше двух месяцев. До этого он был заместителем министра Олега Полухина.
До работы в министерстве Гнедышев занимал должность директора Северодвинской гимназии № 14 и работал учителем. По данным сайта гимназии, в 1995–1998 годах Гнедышев работал учителем математики и физики, в 1998–2001 годах - учителем информатики в северодвинской средней общеобразовательной школе № 29.
Также сообщается, что у Гнедышева есть жена и двое детей.
В Северодвинской гимназии N14 изданию "Подъём" заявили, что шокированы его задержанием. "Мы шокированы, никто не верит. Мы пока только в источнике видели, никто ж так не отслеживает новости. В гимназии он не работает с февраля 2017 года", - сказали в учебном заведении.
Архангельское издание "Эхо Севера" сообщает, что еще накануне Гнедышев присутствовал на церемонии инаугурации губернатора области, где "раздавал интервью, рассказывал о школьных каникулах и строил планы на организацию образовательной деятельности".
Издание также сообщает, что информация о предстоящем задержании не была для правительства неожиданной - мероприятия по его задержанию проходили в оперативном взаимодействии администрации губернатора и правительства Архангельской области с правоохранительными органами.