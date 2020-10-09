Кто здесь власть. Какие политики в Кыргызстане еще могут на что-то влиять, а какие - уже нет

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В Кыргызстане после парламентских выборов 5 октября произошли массовые выступления против фальсификации их результатов. Всего за сутки протестующим удалось добиться впечатляющего результата; кто сейчас управляет страной и будет ей управлять в дальнейшем, понять просто невозможно. Президент Сооронбай Жэенбеков издал указ о вводе в Бишкек военной техники.

Русская служба Би-би-си разбирается, что происходит с основными действующими лицами этого политического кризиса.

Сооронбай Жэенбеков, президент

В политике с 1990-х, был губернатором, министром, премьер-министром, в 2017-м избрался на пост президента страны.

Где находится после событий 5-6 октября - неизвестно. Его окружение настаивает, что в Бишкеке, только там его никто не видел.

Общается с народом посредством видеообращений и сообщений его пресс-службы. В частности заявил, что готов уйти в отставку, но только "после того, как страна встанет на путь законности".

9 октября издал указ о введении в Бишкеке чрезвычайного положения и о вводе в город войск.

Таалайбек Омуралиев, начальник Генштаба Кыргызстана

По состоянию на 9 октября, единственный высокопоставленный силовик, оставшийся преданным президенту. Омуралиев — кадровый военный, сражавшийся с талибами на таджико-афганской границе (контингент из Кыргызстана принимал участие в этой операции); воевал с радикалами и на территории своей республики.

С 2011 по 2014 годы был министром обороны и ушел в отставку после выявленных злоупотреблений с недвижимостью для солдат и офицеров. В 2017-м суд лишил его генеральского звания, в том же году - восстановил в нем обратно. И это все, что есть в открытых источниках о деятельности Омуралиева за последние шесть лет.

Теперь он принял к исполнению приказ о введении в Бишкек войск, а президент Жэенбеков назначил его 9 октября начальником генштаба Кыргызстана.

Кубатбек Боронов, премьер-министр

32-й премьер-министр в истории новейшей истории Кыргызстана - с 1991 года. Возглавил правительство только в июне 2020 года. После протестов подал в отставку.

Парламент выдвинул (но пока не утвердил) на его место бывшего депутата Садыра Жапарова. Жапаров с 2013 по 2017 годы был в изгнании, с 2017-го - в тюрьме. Освобожден вместе с другими политзаключенными в ходе событий 5-6 октября.

Сейчас претендует на то, чтобы стать одним из лидеров протеста, но может столкнуться с противодействием еще одного освобожденного политического заключенного - бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

Дастан Джумабеков, спикер парламента Кыргызстана

Возглавлял кабинет с 2017 года. После начала беспорядков подал в отставку и исчез. Его заявление об уходе зачитал один из депутатов на внеочередном заседании парламента (Жогорку Кенеша).

Так как в самом парламенте депутаты собраться не рискнули, заседание прошло в одном из отелей Бишкека.

Оставшиеся депутаты назначили спикером одного из лидеров оппозиции Мыктыбека Абдылдаева.

Кашкар Джунушалиев, министр внутренних дел Кыргызстана

Бежал как только начались беспорядки. Где он - неизвестно.

В роли и.о. главы МВД сейчас пребывает его заместитель Курсан Асанов. На первом же совещании с личным составом потребовал от него выполнять все свои должностные обязанности, пообещал, что к нему лично может обратиться любой - от постового до генерала, и добавил, что "никогда не оставит свой личный состав и всегда будет стоять впереди".

Омурбек Суваналиев, генерал, силовик

Назвать его более точную должность сейчас невозможно. В 2019 году он был заместителем секретаря совета безопасности, потом ушел в отставку и баллотировался в парламент от одной из провластных партий.

Сейчас он назвал себя и.о. секретаря совета безопасности и пытается координировать действия всех силовых структур, чтобы предотвратить столкновения с демонстрантами.