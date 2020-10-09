Вторая волна коронавируса в России в графиках: число заболевших превысило майский максимум

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Число новых случаев заражения коронавирусом в России 9 октября составило 12126 человек. Это максимум с начала эпидемии в стране. Предыдущий максимум - 11231 новый случай за сутки - был зафиксирован 7 мая.

После майского максимума количество новых случаев за сутки стало снижаться и достигло минимума 27 августа - 4711 случаев по всей России. Затем этот показатель снова начал расти.

Ситуация в Москве и регионах различается. В регионах кривая новых случаев более пологая, в то время как в столице России отчетливо прослеживается резкий рост заболевания в апреле-мае, затем спад и снова резкий рост.

Например, в Москве к 8 октября количество новых случаев по сравнению с 1 сентября выросло в пять раз, тогда как во всех остальных регионах - в два раза.

Как отмечал независимый демограф Алексей Ракша на радио "Эхо Москвы", в Москве можно говорить о второй волне, в то время как в остальных регионах продолжается первая волна.

"Регионы вспыхивают и затухают совершенно в разное время, асинхронно. Более того, внутри одного и того же региона разные города заболевают и выздоравливают в разное время", - говорил Ракша.

Департамент здравоохранения Москвы сообщил 9 октября, что за последнюю неделю в столице - на 53% больше новых случаев, чем неделей ранее.

На фоне роста новых случаев заражений власти начали вводить ограничительные меры. 25 сентября мэрия рекомендовала жителям Москвы старше 65 лет не выходить на улицу "без особой необходимости".

Власти увеличили осенние каникулы в школах до двух недель.

1 октября мэрия обязала работодателей города перевести не менее 30% сотрудников на удаленную работу.

Сергей Собянин написал в своем блоге, что ситуация ухудшается и количество госпитализаций пациентов с Covid-19 превысило 5 тысяч человек в неделю.

Количество людей, которые переносят заболевание в тяжелой форме, выросло к 1 октября до 1,5 тыс. человек в неделю.

Сергей Собянин в интервью на "Первом канале" 9 октября заявил, что власти не искажают статистику: "Мы даем полную информацию о том, что происходит в городе, не кривим душой, не перегибаем и ничего не замазываем".

Смертность от коронавируса тоже растет. 7 октября от Covid-19 в России умерли 202 человека. С начала пандемии это третий раз, когда суточная смертность превышает 200 человек.

Многие регионы, среди которых Москва, еще не публиковали данные о количестве умерших в сентябре.

7 октября такие данные опубликовал Санкт-Петербург. В сентябре в городе умерли 5739 человек. Это на 18% больше, чем средняя смертность в этом месяце в 2011-2019 годах.

Санкт-Петербург, Москва и другие крупные города в конце августа - начале сентября начали снова перепрофилировать больницы под размещение больных с коронавирусом.

По состоянию на конец сентября в России было 129 тысяч коек для больных с коронавирусом. Из них на тот момент было занято 90%, сообщал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.