Северная Корея идет на рекорд. Страна готовится к грандиозному параду

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Северная Корея готовится к военному параду, который должен стать крупнейшим в истории страны. Тысячи солдат усердно оттачивали мастерство на протяжении нескольких месяцев, чтобы в день мероприятия каждый шаг получился безукоризненным и каждый пылкий выкрик обожания смог услышать лидер КНДР Ким Чен Ын.

Эти пафосные мероприятия, нарочито выставляющие напоказ военную мощь страны, отрепетированы до лоска и демонстрируют, как преданный народ чтит своего лидера. Ошибки тут недопустимы. Но парады преследуют еще и провокационную цель. Они дают властям КНДР возможность похвастаться перед миром новым оружием, созданным вопреки строгим экономическим санкциям.

Баллистических ракет на северо-корейских военных парадах не было с 2018 года, когда Ким Чен Ын и Дональд Трамп встретились для первого в истории саммита между США и КНДР. Темой встречи тогда стало ядерное разоружение Пхеньяна.

Но в прошлом феврале переговоры между странами прервались, и соглашения достигнуто не было.

С тех пор Северная Корея продолжила испытания баллистических ракет ближнего действия.

Нынешний парад будет посвящен 75 годовщине основания Трудовой партии КНДР. Он пройдет 10 октября - всего за несколько недель до президентских выборов в США.

Воспользуется ли Пхеньян этой возможностью, чтобы продемонстрировать оружие, способное поразить Соединенные Штаты?

МБР или БРПЛ?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Военные Северной Кореи на параде в 2018 году

В любом случае, парад точно будет грандиозным, считает Ли Сан Юн, главный редактор Daily NK - новостного сайта, который базируется в южнокорейской столице Сеуле, но имеет собственные источники информации на Севере.

Ли Сан Юн рассказал мне, что уже в марте Пхеньян приказал своим военачальникам мобилизовать 32 тыс. солдат. Чтобы обеспечить условия такому количеству персонала, армии пришлось расширить пространство тренировочной базы.

"У пхеньянского аэропорта Мирим теперь есть две новые дороги и 10 новых зданий. Поэтому мы, скорее всего, увидим межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) или баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) на этом параде", - сказал журналист.

"К тому же, в нем примут участие еще и 600 студентов и ученых из Университета имени Ким Ир Сена. Это немаленькая цифра. В этом университете готовят кадры для работы над созданием ракет. Выставляя их напоказ на параде, Северная Корея, вероятно, пытается привить гордость и уважение к специалистам, занимающимся разработкой ракет".

Цзюнминь Ким, аналитик из другого базирующегося в Сеуле издания NK News отмечает, что для Пхеньяна эти парады - не только способ доказать что-то внешнему миру.

"Мы должны помнить, что во многих случаях, - особенно это касается династий диктаторов - они пытаются доказать внутренней аудитории, что находятся у власти по праву".

"И 10-го октября власти попытаются достигнуть именно этого - показать людям с помощью ослепительных парадов и воодушевляющих призывов, что у них все в порядке, несмотря на все, что произошло в этом году".

"Конечно, прецеденты указывают и на то, что Ким Чен Ын или другие высокопоставленные чиновники, скорее всего, выступят с речью, предназначенной внешнему миру - про так, как Северная Корея больше не сидит и не ждет ослабления санкций, а фокусируется на самодостаточности".

Отрезаны от мира сильнее, чем когда либо

Тревогу международного сообщества вызывает не только оружие, которое готовится показать Пхеньян, но еще и положение 25 тысяч жителей Северной Кореи.

Для многих стран мира 2020-й выдался не самым легким годом, но для КНДР он может стать катастрофическим.

"Я слышу, что в этом году там резко возросло число сирот и бездомных детей, живущих на улице, - говорит Ли Сан Юн. - Нам здесь в Южной Корее это трудно представить, но в КНДР есть люди, которые умирают от голода".

В январе власти КНДР закрыли границы для внешнего мира, чтобы предотвратить вспышку коронавируса, распространявшегося из соседнего Китая.

Сообщалось, что Пхеньян дал распоряжение пограничникам стрелять на поражение, если кто-то попытается пересечь границу незаконно. На границе была создана буферная зона для предотвращения попадания в страну людей извне.

Ранее в этом году, по данным дипломатических источников, на границе КНДР и Китая скопилось большое количество защитной экипировки для врачей и медикаментов первой необходимости, которые не пропускали в Северную Корею.

Пхеньян утверждает, что в стране не было не единого случая Covid-19, но Ким Чен Ын при этом продолжает проводить совещания с высокопоставленными лицами, направленные на то, чтобы ограничения продолжали действовать.

Жители Северной Кореи сейчас оторваны от остального мира сильнее, чем раньше. Передвижение ограничено даже между провинциями страны.

"По суше, по морю, по воздуху - ограничены все формы передвижения как для людей, так и для материалов", - отмечает глава новостного сайта Daily NK. - Только если вы не военный или представитель высших чинов, из Северной Кореи не может выехать никто. Карантинные меры настолько жесткие, что экономика просто остановилась".

"Мелкие торговцы и контрабандисты, работающие на границе, задаются вопросом, зачем власти так рискуют экономикой, если в стране нет Covid-19", - добавляет Ли Сан Юн.

Полгода тренировок ради 10 минут парада

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В КНДР в парадах участвуют и женщины-военные

За последние восемь месяцев торговля с соседнем Китаем упала почти на 70% по сравнению с прошлым годом.

По страдающему от нищеты государству ударила еще и погода. Государственное телевидение регулярно освещает героические усилия спасателей, устраняющих последствия тайфунов.

Ким Чен Ын, тем временем, распорядился о национальной программе оживления экономики, которую он назвал "80-дневной битвой". Вкратце это означает больше работы для жителей страны.

Рабочие на полях и фабриках должны трудиться сверх обычных часов, плюс у людей появились новые обязанности в своих городах и деревнях. Чем сильнее страдает население, тем более лояльным оно кажется властям. Телевидение пропагандирует "самодостаточность".

В Южной Корее фермеры по всей стране сейчас заняты сбором урожая риса. Но происходит ли то же самое на Севере - трудно сказать. Получить информацию о том, насколько сильно пострадали местные урожаи, очень непросто. Но учитывая, что у 11 миллионов северокорейцев, по имеющейся информации, нет стабильного доступа к продуктам питания, даже небольшое число затопленных полей может привести к голоду тысяч людей.

История двух Корей

Подпись к фото, Большой песчаный пляж к северу от Обсерватории Косона. Впереди - Северная Корея

Мы с моей съемочной группой отправились в Демилитаризованную зону на северо-востоке страны. Мы ехали вдоль пляжей с белым песком, огороженных колючей проволокой. Был ясный день, и на фоне ярко-синего неба выделялись горы на севере. На вершинах было видно несколько контрольно-пропускных пунктов.

Отсюда любопытные жители Южной Кореи могут взглянуть на Север. Больше приблизиться к границе невозможно.

Пхеньян резко оборвал все связи с Сеулом в июне, взорвав штаб по взаимодействию двух Корей, находившийся в окрестностях приграничного города Кэсон с северной стороны.

В сентябре в результате инцидента в водах Желтого моря, о которых Северная и Южная Кореи продолжают территориальный спор, военные КНДР убили и сожгли чиновника Южной Кореи.

Произошедшее шокировало жителей Южной Кореи. Ким Чен Ын принес свои извинения.

На Юге многие до сих пор надеются, что 70-летняя война закончится - даже несмотря на то, что Ким Чен Ын и Дональд Трамп не смогли договориться о ядерном разоружении Пхеньяна.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Во время зимней Олимпиады спортсмены из обеих Корей шли вместе

Всего три года назад Северная и Южная Корея выступали вместе на зимних Олимпийских играх в провинции Канвондо, и ее губернатор Чой Мун Сун считает, что сейчас самое время снова посмотреть на подобные культурные пути сближения.

"Попытка совершить большую сделку закончилась безрезультатно. Пришло время сделать пару шагов назад и создать неполитические инициативы, попытаться добиться небольших соглашений в области спортивного и культурного обмена", - сказал Чой Мун Сун.

"Очень жаль, что мы сейчас оказались в такой ситуации, что даже небольшие попытки взаимодействия между Южной и Северной Кореями обрываются из-за преследования более масштабных политических сделок. Этот процесс только вскрывает все новые противоречия".

Чой Мун Сун хотел бы при поддержке ООН основать мирную зону на границе. Однако наличие международных санкций против Северной Кореи означает, что это маловероятно.

Губернатор провинции Канвондо также признал, что Пхеньян в настоящий момент пристально следит за президентскими выборами в США, которые определят, каким будет его следующий шаг.

"Я не уверен, что увижу воссоединение Северной и Южной Корей в своей жизни, но у меня есть две дочери, и я бы очень не хотел, чтобы они унаследовали эту неспокойную ситуацию. Мы живем под постоянной угрозой потенциального конфликта. Мы не должны передать эту нестабильность следующему поколению".

Пока непонятно, что на уме у властей Северной Кореи. Возможно, тяжелая ситуация в стране в конце концов подтолкнет Ким Чен Ына в сторону стола переговоров. Или же наоборот, он замкнется еще сильнее и продолжит держать границы закрытыми.