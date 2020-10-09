Они держались 20 лет. Берлинская полиция разогнала знаменитый сквот анархистов
Полиция изгнала анархистов из заброшенного здания в джентрифицированном районе Берлина, в котором они проживали десятки лет.
Дом по адресу Ляйбиг 34 был одним из последних пристанищ сквоттеров в столице Германии.
В общей сложности в операции принимало участие более полутора тысяч полицейских, которые выселили из дома около 50 представителей ставшего в стране редкостью сообщества радикально левых.
Группа анархистов, ЛГБТ-активистов и феминисток жила в этом расписанном граффити доме в Восточном Берлине с 1999 года.
Владелец здания подал в суд на жильцов, когда те отказались съезжать.
Полиция приступила к выселению рано утром в пятницу. Несколько сотен человек устроили акцию протеста, когда полицейские стали одного за другим насильно выводить людей из четырехэтажного дома.
По словам адвоката сквоттеров, выбрасывать людей на улицу посреди пандемии, если они не в состоянии платить квартплату, - это нарушение прав человека.
После падения Берлинской стены в 1989 году группы студентов, молодежи и радикальных анархистов стали занимать обветшалые здания в восточной части города, бывшей столицы ГДР.
Однако по мере того, как цены на недвижимость в этих районах пошли вверх, многие владельцы домов решили заявить о своих правах.
Выселение сквоттеров часто сопровождается столкновениями с полицией. Однако нынешняя операция с участием огромного количества полицейских прошла относительно мирно.