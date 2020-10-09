Они держались 20 лет. Берлинская полиция разогнала знаменитый сквот анархистов

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Полиция изгнала анархистов из заброшенного здания в джентрифицированном районе Берлина, в котором они проживали десятки лет.

Дом по адресу Ляйбиг 34 был одним из последних пристанищ сквоттеров в столице Германии.

В общей сложности в операции принимало участие более полутора тысяч полицейских, которые выселили из дома около 50 представителей ставшего в стране редкостью сообщества радикально левых.

Группа анархистов, ЛГБТ-активистов и феминисток жила в этом расписанном граффити доме в Восточном Берлине с 1999 года.

Владелец здания подал в суд на жильцов, когда те отказались съезжать.

Полиция приступила к выселению рано утром в пятницу. Несколько сотен человек устроили акцию протеста, когда полицейские стали одного за другим насильно выводить людей из четырехэтажного дома.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Полицейские выводили сквоттеров по одному

По словам адвоката сквоттеров, выбрасывать людей на улицу посреди пандемии, если они не в состоянии платить квартплату, - это нарушение прав человека.

После падения Берлинской стены в 1989 году группы студентов, молодежи и радикальных анархистов стали занимать обветшалые здания в восточной части города, бывшей столицы ГДР.

Однако по мере того, как цены на недвижимость в этих районах пошли вверх, многие владельцы домов решили заявить о своих правах.

Выселение сквоттеров часто сопровождается столкновениями с полицией. Однако нынешняя операция с участием огромного количества полицейских прошла относительно мирно.