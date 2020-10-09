Трамп встретится в субботу со сторонниками на лужайке Белого дома

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Врачи Трампа говорят, что курс лечения от Covid-19 подействовал на него "чрезвычайно хорошо"

Президент США Дональд Трамп, отказавшийся от участия в виртуальных дебатах с кандидатом от демократов Джо Байденом, проведет в субботу встречу с несколькими сотнями своих сторонников у Белого дома.

Тем временем оппоненты Трампа в конгрессе анонсировали законопроект о комиссии, которая должна будет решать, позволяет президенту США продолжать работать его здоровье.

После выписки из больницы Трамп старается показать, что его здоровье в хорошем состоянии, однако покидать Белый дом не может или не хочет. Его критики утверждают, что публике сообщают недостаточно о здоровье президента.

На этой неделе Трамп отказался от участия в дебатах с Байденом после того, как надзорная комиссия решила провести их в дистанционном формате.

"Я не буду зря тратить время на личные дебаты. Сидеть за компьютером, глупости... Тебе могут отрезать связь... Я не буду принимать участие в виртуальных дебатах", - сказал он.

Чудо-лекарство

В пятницу Трамп принял участие в радиошоу, которое ведет его давний сторонник Раш Лимбо. Формат передачи они назвали "крупнейшим в истории радиомитингом" в поддержку действующего президента.

Президент связался со студией по телефону и говорил около двух часов. Он подчеркнул, что чувствует себя "великолепно" и добавил, что больше не принимает никаких лекарств от коронавируса, кроме стероида дексаметазона.

"Знаете, я ничего не принимаю. Все курсы, которые мне прописали я закончил", - сказал он.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к аудио, Как пандемия коронавируса и болезнь Трампа повлияют на выборы?

Препарат REGN-COV2 с использованием клеток, извлеченных из ткани эмбрионов, который Трамп принимал в больнице, президент назвал "лекарством от коронавируса".

"Я говорю вам, у нас есть лекарство. Это не просто терапевтический препарат, это лекарство", - сказал он Лимбо.

"Эта штука так хороша, что просто уничтожила вирус, просто уничтожила", - добавил президент.

Тем не менее здоровье Трампа, особенно на фоне планируемых им митингов у многих вызывает опасение.

Здоров ли Трамп?

Белый дом, лечащие врачи и сам Трамп уже несколько дней заверяют публику, что президент чувствует себя хорошо. В пятницу его лечащий врач Шон Конли заявил, что президент готов участвовать в публичных мероприятиях.

Тем не менее поступающие из Белого дома заявления разнятся.

В пятницу утром представитель Белого дома говорил, что Трампу не терпится вернуться к проведению предвыборных мероприятий. Сам президент накануне заявлял, что хочет провести митинг в субботу и воскресенье во Флориде и Пенсильвании.

Однако уже днем в пятницу представитель администрации Трампа заявил, что президент вряд ли в скором времени покинет Белый дом из-за проблем с организацией планируемых мероприятий. Трамп может встретиться со сторонниками в понедельник, добавил представитель администрации.

Окончательно планы Трампа оформились позже, о них сообщил телеканал ABC. Президент хочет провести встречу нескольких сотен своих сторонников на лужайке Белого дома. Предполагается, что он выступит перед ними с балкона.

Автор фото, EPA Подпись к фото, В окружении президента в последние дни усилен масочный режим (на фото - директор по коммуникациям Белого дома Алисса Фарах)

Спикер нижней палаты парламента демократка Нэнси Пелоси в четверг заявила, что ее партия предложит законопроект о формировании комиссии, которая будет определять, позволяет ли состояние здоровья президента США продолжить работу.

Пелоси подчеркнула, что комиссия не должна будет оценивать состояние Трампа, а работать будет с будущими президентами.

Законопроект демократов

Законопроект, анонсированный Пелоси, основан на одном из пунктов 25-й поправки к конституции, которая позволяет отстранить президента от работы из-за урона его физическому или психическому здоровью.

Поправку приняли в 1963 году, после убийства Джона Кеннеди, чтобы формализовать процедуру передачи власти следующему президенту. Она может применяться только с согласия вице-президента и большинства секретарей конгресса.

Демократы хотят ввести юридические механизмы, дающие конгрессу больше полномочий в определении работоспособности президента США.

Критики законопроекта утверждают, что инициатива демократов - это политический шаг, цель которого - привлечь внимание к состоянию здоровья Трампа перед выборами.

В пятницу Пелоси подчеркнула, что инициатива не направлена против Трампа.

"Этот законопроект касается будущих президентов, но состояние нынешнего президента напоминает нам о необходимости действовать", - сказала она.