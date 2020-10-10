В Карабахе началось перемирие. Стороны конфликта обвиняют друг друга в его нарушении

Автор фото, AFP Подпись к фото, Из Степанакерта утром в субботу поступали сообщения об ударах

В субботу в 12:00 по местному времени на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики вступил в силу режим прекращения огня, о котором накануне в Москве договорились главы МИД Азербайджана и Армении.

Это произошло через две недели после нового обострения конфликта, который продолжается три десятилетия.

Спустя всего час после начала перемирия Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Перед началом перемирия стороны сообщали об ожесточенных боях на южном направлении с применением беспилотников и артиллерии.

Минобороны Азербайджана сообщило ночью об интенсивных боях и уничтожении военной техники противника - танков, артиллерийских установок и средств связи.

Ереван, в свою очередь, сообщил, что Баку применил в зоне конфликта ударные беспилотники, стремясь изменить ситуацию до вступления в силу соглашения о прекращении огня.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики также сообщили о ракетном ударе со стороны Азербайджана по столице НКР Степанакерту. Звуки ударов слышали работающие в городе корреспонденты информагентств.

Одновременно с вступлением перемирия в силу минобороны Армении сообщило о ракетном ударе со стороны Азербайджана по армянскому городу Капан, который привел к жертвам.

Министерство обороны Азербайджана отвергло эти заявления, назвав их "ложью и провокацией противника".

Автор фото, Russian Foreign Ministry/Anadolu Agency Подпись к фото, Соглашение о перемирии было достигнуто при посредничестве Москвы

Соглашение о прекращении огня было заключено по итогам переговоров в Москве министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова.

Их встреча при посредничестве главы российского МИД Сергея Лаврова проходила в закрытом формате и длилась более десяти часов, завершившись лишь поздней ночью в субботу.

Стороны согласились о следующих главных шагах:

Объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста;

Азербайджан и Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступают к переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.

Обострение конфликта вокруг Нагорного Карабаха произошло 27 сентября. Бои между армянскими и азербайджанскими силами велись на нескольких участках фронта.