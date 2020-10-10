Экс-президента Кыргызстана Атамбаева задержали по делу о беспорядках в Бишкеке

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Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев задержан сотрудниками правоохранительных органов в рамках дела об организации массовых беспорядков в Бишкеке, сообщил Государственный комитет национальной безопасности страны.

Как сообщила Интерфаксу представитель Социал-демократической партии Кыргызстана Кундуз Жолдубаева, ранее спецназ прибыл к расположенной в селе Кой-Таш в 20 км от Бишкека резиденции бывшего президента.

6 октября демонстранты в Бишкеке освободили экс-президента Киргизии из СИЗО, после чего суд перевел его под домашний арест.

В июне Атамбаев был осужден по обвинению в незаконном освобождении криминального авторитета, он также является фигурантом дела о столкновениях в Кой-Таше в августе 2019 года, когда власти пытались его задержать. Тогда один спецназовец погиб и более 100 пострадали.

Накануне Атамбаев со своими сторонниками пришел на митинг в центре Бишкека, но проведению акции помешали сторонники оппозиционного политика Садыра Жапарова, в результате чего произошли столкновения. В момент отъезда экс-президента с площади неизвестный произвел несколько выстрелов в машину Атамбаева.

Сам Атамбаев заявил, что в него стреляли боевыми пулями, и обвинил в причастности к покушению спецслужбы страны. События последних дней в стране он назвал "третьей революцией".

Массовые протесты в Кыргызстане начались в минувший понедельник, после того как несогласные с итогами парламентских выборов 4 октября сторонники оппозиции захватили здание парламента.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков накануне подписал указ о чрезвычайном положении в Бишкеке с субботы и введении в город армии для поддержания порядка.