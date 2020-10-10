В Хабаровске полиция жестко разогнала митинг в поддержку Фургала. Два человека - в больнице

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В Хабаровске ОМОН жестко разогнал протестную акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. В 92-й день протестов были задержаны по меньшей мере 25 человек.

Двух участников несогласованной с властями акции доставили в больницу, сообщил минздрав региона.

"Женщину осмотрели и отпустили домой, второго осматривают врачи. Состояние удовлетворительное", - сказал агентству Интерфакс представитель ведомства.

Ранее Штаб Навального в Хабаровске сообщал в "Твиттере", что в больнице без сознания находится Андрей Маклыгин, водитель "Фургаломобиля" - машины с плакатами в поддержку экс-губернатора, а также женщина с травмой головы.

"Одна из участниц мирного протеста находится во 2-й краевой больнице - говорить может, на голове гематома, ждет томограмму. Она сообщила, что у нее старая болезнь, которую усугубил удар омоновца. Также в больнице находится активист Маклыгин - он без сознания, с ним проводят реанимационные действия", - сообщил Интерфаксу представитель штаба Андрей Пастухов.

По данным мэрии, в акции приняли участие 500 человек. Интерфакс пишет о по меньшей мере тысяче участников со ссылкой на источники в оппозиции.

Администрация города объяснила, что силовики "были вынуждены вмешаться (…), когда протестующие демонстративно разбили палатки прямо на газонах главной городской достопримечательности", площади имени Ленина, и отказывались добровольно их убрать. Активисты также транслировали лозунги через динамики, "доставляя большие неудобства прохожим и гостям города, прогуливающимся по площади".

Местный портал DVhab.ru назвал произошедшее самым жестким разгоном митингов в Хабаровске.

Как проходила акция

Акция началась около 12 часов дня с получасового митинга на площади имени Ленина перед зданием правительства Хабаровского края.

Затем участники акции шествием прошли по центральным улицам города, прежде чем вернуться на площадь. Там акцию жестко пресекли полицейские.

Спустя несколько часов протесты на площади Ленина возобновились.

Губернатор Фургал был задержан 9 июля и отправлен самолетом в Москву. Его обвиняют в организации заказных убийств предпринимателей в середине 2000-х годов. Президент Владимир Путин 20 августа отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия.

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Фургал вины не признает. Он жаловался на давление и угрозы следствия.

На летние митинги в его поддержку выходили десятки тысяч участников. Одно из требований протестующих - вернуть Фургала из Москвы и вести расследование в Хабаровском крае.