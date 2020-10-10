Фото дня: Лукашенко встретился с лидерами оппозиции в СИЗО КГБ

Автор фото, T.me/pul_1

Действующий лидер Беларуси Александр Лукашенко в субботу провел встречу с лидерами оппозиции, чтобы, по его словам, "услышать мнения всех". Место для переговоров, впрочем, оказалось довольно необычным, поскольку практически все оппозиционные политики в стране находятся в заключении.

"Конституцию на улице не напишешь". Это слова президента - членам так называемого координационного совета и объединенного штаба", - говорится в телеграм-канале "Пул первого", близкого к пресс-службе Лукашенко.

О встрече также сообщило государственное информагентство Белта.