В России число новых случаев коронавируса бьет рекорд третий день подряд

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В России за минувшие сутки впервые выявили более 13 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции Covid-19 - 13634 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3587 (26,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

В Москве подтвержден 4501 новый случай коронавируса (днем ранее - 4105), это самый высокий показатель с середины мая.

Число новых случаев коронавируса за последнюю неделю на 46% больше, чем за предыдущую. За сутки госпитализировано 994 пациента. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 12% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 275 человек.

Автор фото, Vyacheslav Prokofyev/TASS Подпись к фото, Несмотря на призывы властей и рост случаев коронавируса, многие москвичи по-прежнему не пытаются избегать мест скопления людей и носить маски

Рост случаев коронавируса в России возобновился с сентября, в течение месяца количество новых заболевших увеличилось с 5 тысяч до 10 тысяч в сутки к началу октября.

Ранее в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что через несколько месяцев "закончится эта история".

"Через несколько месяцев уже точно появится вакцина, которой можно уже в промышленном масштабе вакцинировать людей. Закончится эта история, но нам надо пройти эту историю без потерь. Вокруг нас существует постоянный риск, что рядом находится человек, который может и не подозревает об этом, болеет ковидом", - сообщил Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

В пятницу Собянин заявил, что следующая неделя станет для Москвы "решающей".