Акция протеста в Минске: задержания журналистов и драка с ОМОНом

Автор фото, Tut.by Подпись к фото, Несмотря на жесткие действия ОМОНа протестующим удалось перекрыть проспект Победителей

Несколько десятков человек задержаны во время оппозиционного "Марша достоинства" в центре Минска, сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев. Ранее силовики задержали около десятка журналистов местных и российских изданий.

В воскресенье в преддверии очередной акции протеста минское метро уже по традиции объявило о закрытии нескольких станций, а оператор А1 - об ограничении мобильного интернета по требованию госорганов.

Практически сразу после начала акции у стелы "Минск-город-герой" произошли столкновения между ОМОНом и протестующими. По словам очевидцев, силовики использовали перцовые баллончики, а протестующие кидали в них бутылки. Драка закончилась жесткими задержаниями с применением дубинок и щитов.

Задержания журналистов

Относительно новым событием в преддверии марша стало задержание журналистов. С начала акций протеста против нарушений на белорусских президентских выборах, власти лишили аккредитации подавляющее большинство иностранных журналистов. Право освещать происходящее в стране сохранили в основном корреспонденты российских государственных СМИ.

"Это группа примерно из десяти журналистов, они будут доставлены в Октябрьский РУВД для проверки документов", - заявили в местном МВД. Ранее там же сообщили, что среди задержанных - трое журналистов российских СМИ.