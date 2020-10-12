Дайджест: жесткий разгон марша в Минске и ЕС готовит "список Навального"

Автор фото, EPA

Водометы и задержания на акции в Минске

В Минске в воскресенье прошел оппозиционный "Марш достоинства", на котором было задержано несколько сотен человек. Белорусские силовики действовали гораздо жестче, чем раньше - протестующих разгоняли водометами, избивали, против них применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты, задержания проводились с использованием дубинок и щитов. Правозащитники сообщают о десятках пострадавших и сотнях задержанных, в том числе журналистах.

Между тем, сотрудник белорусской IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич и глава оппозиционного штаба Виктора Бабарико Юрий Воскресенский вышли на свободу - им изменили меру пресечения. Оба присутствовали на встрече с Александром Лукашенко в СИЗО, прошедшей накануне. Выход Рабцевича подтвердил глава компании Микита Микадо.

"У нас сейчас нет деталей. Основная информация, что Диму отпустили, но радоваться рано, так как три человека все еще в тюрьме", - рассказал Би-би-си Микадо.

Петицию за освобождение сотрудников PandaDoc подписали почти 50 тысяч человек.

Совет ЕС обсудит санкции из-за Навального

Автор фото, ALEXET NAVALNY'S INSTAGRAM ACCOUNT / HANDOUT

Министры иностранных дел стран ЕС в понедельник обсудят в Брюсселе вопрос о санкциях, которые могут быть наложены на ряд граждан России в связи с попыткой убийства Алексея Навального с применением запрещенного химического оружия.

Вопрос о санкциях подняли Франция и Германия, их готовы поддержать Британия, Нидерланды, Дания и Эстония. Газета Le Monde со ссылкой на источники писала, что в "список Навального" вошли девять российских чиновников из числа сотрудников администрации президента Путина и силовых структур.

Переговоры по Карабаху

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в понедельник проведет переговоры в Москве с представителями России и США по вопросу о конфликте в Нагорном Карабахе. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве России.

Автор фото, Reuters

Азербайджан заявляет, что ракетный обстрел армянскими силами квартирного дома в Гяндже является военным преступлением. Армянская сторона утверждает, что лишь отвечала на обстрел. В результате попадания ракеты по жилому дому в Гяндже погибло по меньшей мере девять человек.

В Степанакерте, где находится наш корреспондент Илья Барабанов, жители уже две недели спасаются от обстрелов в подвалах.

Нобелевская премия по экономике

В понедельник станет известно имя лауреата Нобелевской премии по экономике - формально, впрочем, она не может считаться Нобелевской, потому что не была указана в завещании Альфреда Нобеля, а учреждена и присуждается Государственным банком Швеции.

Вручение Нобелевских премий состоится 10 декабря, но в этом году из-за пандемии коронавируса формат церемонии изменен. Награждение пройдет онлайн, в присутствии небольшой группы зрителей, с телевизионными включениями лауреатов из своих стран.

Общенациональный локдаун номер 2

Автор фото, PA Media

В Великобритании может быть введен новый локдаун в связи с пандемией коронавируса, заявил один из основных экспертов по этому вопросу, профессор Питер Хорби. В стране наблюдается рост числа заболевших Covid-19.

О новых мерах в понедельник объявит премьер-министр Борис Джонсон. Ожидается, что в Англии будет введена трехуровневая система ограничений, в зависимости от того, насколько сильно распространилась инфекция в каждом районе.

Тем временем в Санкт-Петербурге с 12 октября снова начинает работать временный госпиталь для больных коронавирусом в "Ленэкспо". Число зараженных в России резко растет и превысило майский максимум. Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что эта неделя будет для столицы "решающей".

Ученые тем временем выяснили, что коронавирус может оставаться заразным на таких поверхностях, как банкноты и экраны смартфонов, намного дольше, чем считалось ранее, - до 28 дней.

Дело Соколова

Автор фото, Getty Images

На 12 октября назначен допрос бывшего доцента Санкт-Петербургского университета Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Согласно материалам дела, 8 ноября 2019 года Соколов нанес Ещенко огнестрельные ранения, затем ее задушил, расчленил ее тело и пытался утопить останки в реке Мойке.

Экспертиза признала Соколова вменяемым.

Снова "Новичок". Но не тот

Автор фото, Getty Images

В Уэльсе начинается суд над ушедшим на пенсию учителем Джоном Апом Эвансом, обвиняемым в том, что в июле 2018 года он пять раз оставлял в замке Пембрука бутылки с этикетками "Новичок". Каждый раз всех посетителей замка приходилось эвакуировать.

Трамп хотел примерить костюм Супермена

Автор фото, EPA

Как пишет New York Times, президент США подготовил подробный сценарий выхода из госпиталя, где он провел почти четыре дня после того, как 2 октября у него была диагностирована коронавирусная инфекция.

По утверждению источников издания, в телефонных переговорах со своими советниками Трамп предложил, что он выйдет из дверей госпиталя, притворившись, что еще слаб и по-прежнему плохо себя чувствует. После чего выпрямится во весь рост и расстегнет рубашку, показав, что под ней надета футболка Супермена.

Советникам удалось отговорить президента от этой затеи, хотя Трамп и был уверен, что подобная акция продемонстрирует его сторонникам силу воли и боевой дух главы Белого дома.

Путин теряет влияние

Автор фото, Getty Images

Влияние российского президента Владимира Путина ослабевает на фоне пандемии коронавируса, политических потрясений в Беларуси и Кыргызстане, а также боевых действий в районе Нагорного Карабаха, пишет International New York Times.

Президент Путин создавал себе на международной арене имидж сильного лидера, который умело справляется с конфликтами по всему миру. Но сейчас, неожиданно, конфликты разрастаются в так называемой сфере влияния России.

Аналитики отмечают, что как в самой России, так и в соседних с ней странах резко упало доверие к властям на фоне пандемии коронавируса.

Некоторые считают, что сейчас Путину стоило бы уделить больше внимания внутренним проблемам самой России - от экономики до загрязнения окружающей среды и качества медицинского обслуживания населения. Но, продолжает газета, для самого Путина важно то, что он считает величием России, поэтому его внимание приковано к внешней политике.

Москву беспокоит развитие событий в Беларуси, где обычно относительно пророссийски настроенное население отворачивается от Москвы из-за поддержки Кремлем Лукашенко.

Некоторые советники Путина, пишет газета, считают, что Лукашенко пора уйти в отставку, другие говорят, что подобное развитие событий может стать опасным примером для самого Путина, пишет International New York Times.

Норвегия вновь открывает базу подлодок. Все из-за России

Автор фото, Getty Images

В Норвегии из-за опасений политики России в северной части Атлантического океана возобновит работу военно-морская база боевых подлодок близ Тромсё, пишет Times.

База Олавсверн была построена в 1967 году и представляет собой комплекс внутри одной из местных гор.

Подземный тоннель для подлодок прокладывали Норвегия и Великобритания. В нем могли располагаться ядерные подводные лодки, и во время холодной войны базу использовали американские субмарины, патрулировавшие Северный Ледовитый океан.

В настоящий момент база списана и не используется военными, однако, как пишет Times, ее вновь откроют для подлодок США. Россия укрепляет свой флот близ берегов Норвегии в Баренцевом море, что беспокоит страны НАТО, отмечает газета.

В феврале Москва обвинила Норвегию в усилении напряженности в двусторонних отношениях и, как было сказано, росте риска вооруженного столкновения, так как Осло позволило американским ядерным подлодкам заходить в норвежские порты.

Что происходит с ковид-безработицей?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Даже богатая нефтяная отрасль сокращает работников: из-за кризиса нефть никому не нужна

Сколько людей потеряли работу из-за коронавируса? Официальные данные о безработице не отражают реального положения дел, объясняет наш экономический корреспондент Алексей Калмыков.

Дело о торговле детьми

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS Подпись к фото, 22-летняя Татьяна Блинова стала одной из двух суррогатных матерей, обвиняемых по делу о торговле детьми. Вторую, Ирину Когут, объявили в международный розыск

Следственный комитет России расследует уголовное дело о торговле детьми, которых в России выносили суррогатные матери. В нем уже 10 фигурантов - врачи, юристы, суррогатные матери, курьер и переводчик с китайского языка, а теперь следствие заинтересовалось одинокими отцами-геями, которые воспользовались процедурой ЭКО, чтобы завести детей. Подробности - в материале Амалии Затари.

Ванильный бизнес, прибыльный и опасный

Ваниль - дорогой аромат, ванильные бобы по цене сравнимы с серебром. Главный производитель ванили - Мадагаскар. Корреспондент Би-би-си рассказывает об устройстве ванильного бизнеса и связанных с ним опасностях.

Леннону 80. Наша подборка самых важных песен

Автор фото, Getty Images

9 октября Джону Леннону исполнилось бы 80 лет. Наш культурный обозреватель Александр Кан отобрал по своему вкусу самые главные ленноновские песни - как времен "Битлз", так и после распада группы.

Азербайджанцы из Карабаха - о войне и желании вернуться

Подпись к фото, Нубар живет в городке для тех, кто был вынужден покинуть Карабах

До войны в занятых армянской стороной районах вокруг Карабаха жили сотни тысяч азербайджанцев, а в самом Карабахе они были меньшинством. Эта новая война застала их врасплох, и многие захотели вернуться в родные города и села, которые покинули 30 лет назад. Мы поговорили с некоторыми из них.

Карабах после объявления перемирия

Корреспонденты Русской службы Би-би-си побывали в Степанакерте и городе Шуша (армяне называют его Шуши) после объявления перемирия - практически сразу нарушенного - между Арменией и Азербайджаном.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Жители Степанакерта: "после перемирия тоже стреляли"