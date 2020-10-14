Дайджест: стартовал "Союз" с экипажем МКС, Россию вернули в Совет по правам человека ООН, в Европе снова карантин

Автор фото, EPA Подпись к фото, Кэтлин Рубинс, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков

"Союз" отправился на МКС

Российский корабль "Союз МС-17" стартовал с космодрома Байконур на Международную космическую станцию. Запуск состоялся в 8:45 по московскому времени.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела корабль на целевую орбиту, трансляцию полета ведет "Роскосмос".

"Союз" должен доставить на МКС трех членов экипажа - российских космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также американскую астронавтку Кэтлин Рубинс.

Полет пилотируемого корабля впервые пройдет по так называемой сверхкороткой двухвитковой схеме и займет чуть более трех часов - обычно полет кораблей "Союз" к МКС занимает около шести часов.

Автор фото, EPA Подпись к фото, "Союз" на старте

Как ожидается, стыковка корабля с модулем "Рассвет" состоится в 11:52.

Перед стартом членов экипажа приветствовал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Все присутствующие на старте, в том числе космонавты, были в масках.

Накануне пресс-служба Центра подготовки космонавтов имени Гагарина сообщила, что коронавирус не может попасть на борт МКС, так как "на Байконуре были созданы беспрецедентные меры".

Новый экипаж МКС проведет на орбите 177 суток, за это время космонавты совершат два выхода в открытый космос. Программа полета также предусматривает проведение 55 научных экспериментов.

Не исключено, что НАСА последний раз прибегает к услугам российского космического агентства для отправки астронавтов на МКС. После успешного старта и приземления корабля "Драгон" производства Space X американское космическое агентство намерено пользоваться флотом компании Илона Маска.

Россия снова в Совете по правам человека ООН

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Совет по правам человека ООН входят 47 государств

Во вторник вечером Россия была избрана в Совет по правам человека ООН - она снова стала членом этого органа после четырехлетнего перерыва. Российская миссия при СПЧ сообщила в "Твиттере", что за кандидатуру России проголосовали 158 стран. "Мы вернулись и готовы к конструктивному сотрудничеству", - сказано в сообщении.

Вместе с Россией в СПЧ были в числе прочих избраны Китай, Куба и Узбекистан. Правозащитники не раз обвиняли власти этих государств в серьезных и систематических нарушениях тех самых прав человека, которые они должны будут защищать в ООН. В том числе против Китая выдвигались обвинения в незаконном содержании в "центрах переобучения" сотен тысяч мусульман-уйгуров и жителей Тибета.

Представитель международной правозащитной организации Human Rights Watch Луи Шарбонно заявил Би-би-си, что появление в СПЧ России и Китая не должно помешать эффективной работе этого органа. "Были избраны страны, которые нарушают права человека и которые не должны иметь отношения к СПЧ. Но к счастью, там нет права вето, - говорит Шарбонно. - Нам все равно удается проделывать хорошую и значительную работу в СПЧ, хотя серийные нарушители прав пытаются мешать и помогать властям стран, которые также виновны в нарушениях".

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что появление в СПЧ ООН таких стран, как Россия и Китай, доказывает верность решения администрации Дональда Трампа прекратить свое членство в этом органе еще в 2018 году.

Впрочем, для избрания в Совет по правам человека ООН в этот раз не хватило голосов Саудовской Аравии, против властей которой выдвигаются обвинения в убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги.

Четыре года назад Россия неожиданно для многих не была избрана в СПЧ ООН.

В сентябре в Совете по правам человека выступала Светлана Тихановская - главная соперница Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси. Слушания по белорусской ситуации - хороший пример того, как работает СПЧ ООН и с какими проблемами сталкивается.

Коронавирус: Европа снова закрывается

Ситуация с пандемией коронавируса во всем мире продолжает ухудшаться. Все больше европейских государств объявляют о новых карантинных ограничениях на фоне роста числа заболевших Covid-19 и увеличения нагрузки на системы здравоохранения.

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В России за минувшие сутки было зафиксировано больше всего случаев заболевания за все время пандемии - 13,8 тысячи новых диагнозов. В Москве введены некоторые ограничения, однако о возвращении жесткого карантина пока речь не идет.

А вот что происходит в Европе. Чехия - нынешний лидер в ЕС по темпам распространения заболевания - на три недели вводит частичный карантин: там закрываются школы, бары, рестораны и клубы. Кроме того, будет запрещено употребление алкоголя в общественных местах.

Частичный локдаун также вводится в Нидерландах, кроме того, в этой стране станет обязательным ношение масок в помещениях.

Представители французской системы здравоохранения предупреждают, что к концу следующей недели пациенты с Covid-19 могут занять до 90% всех мест в реанимациях Парижа. Ожидается, что в среду президент Эммануэль Макрон выступит с обращением к нации и объявит о новых ограничениях. По данным французских СМИ, в наиболее проблемных с точки зрения коронавируса городах, в том числе в столице страны, может быть введен комендантский час. Почитайте о других последних новостях, связанных с пандемией во всем мире.

Война в Карабахе: в Степанакерте тихо, но стороны говорят о нарушении перемирия

В районе Нагорного Карабаха уже 18-й день продолжаются столкновения между армянскими и азербайджанскими войсками. Судя по заявлениям сторон, бои не прекращаются, несмотря на перемирие, объявленное 10 октября.

Автор фото, TASS Подпись к фото, Армения и Азербайджан продолжают обвинять друг друга в обстрелах городов. На фото - прифронтовой азербайджансий город Тертер

Во вторник вечером министерство обороны Армении заявило, что азербайджанские силы продолжают наступление по трем-четырем направлениям. "Бои шли весь день, - цитирует ТАСС представителя армянского военного ведомства Арцруна Ованнисяна. - Особенно тяжелые столкновения были зафиксированы на северном направлении. Пожалуй, один из самых тяжелых боев этой войны".

Азербайджан тем временем утверждает, что строго соблюдает условия перемирия, и выдвигает ответные обвинения против Армении. Согласно информации Баку, армянские силы ведут обстрелы в четырех азербайджанских прифронтовых районах: Тертерском, Геранбойском, Агджабединском и Агдамском.

Между тем, наши корреспонденты передают из столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерта, что в течение понедельника и вторника обстрелов там не было.

Мы также ведем текстовую прямую трансляцию, рассказывая о всех последних событиях вокруг Нагорного Карабаха.

Наш корреспондент Мария Евстафьева объясняет долгую историю конфликта, а Бен Тавенер на карте показывает все тонкости геополитической обстановки в регионе и пытается понять, есть ли шанс достичь мира.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Не только Турция и Россия. Кто влияет на конфликт в Карабахе

Зеленский расскажет о вопросе к народу

Автор фото, EPA Подпись к фото, Владимир Зеленский встретился с Борисом Джонсоном во время визита в Лондон

Президент Украины Владимир Зеленский может обнародовать первый вопрос к избирателям во время общенационального опроса, который он хочет провести одновременно с местными выборами 25 октября. Во вторник Зеленский выступил с обращением к народу и заявил, что украинцам предложат ответить на пять главных вопросов о жизни страны, но не рассказал, каких именно. Хотя эксперты считают, что юридических последствий у такого опроса не будет, выступление президента вызвало ожесточенные дискуссии в украинских социальных сетях.

Недавно Зеленский побывал с официальным визитом в Лондоне и дал интервью ведущему программы Би-би-си HardTalk Стивену Сакуру.

Ультиматум Тихановской

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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что Александр Лукашенко должен в течение 13 дней объявить дату своего ухода с должности президента и прекратить репрессии против политических оппонентов. Она пообещала, что если этого не произойдет, 25 октября в стране начнется массовая акция протеста, общенациональная забастовка и блокировка всех дорог.

В минувшие выходные белорусская милиция жестко разогнала акции сторонников оппозиции, которые не соглашаются с официальными результатами президентских выборов и протестуют против насилия в отношении демонстрантов. Вместе с тем, Лукашенко провел встречу с арестованными оппозиционерами в СИЗО КГБ, на свободу вышли некоторые из задержанных. Наши корреспонденты Ольга Просвирова и Алина Исаченко пытаются разобраться в стратегии действующего белорусского президента.

Кандидат Трампа в Верховный суд не ответила на вопрос об абортах

Кандидат на пост судьи Верховного суда США Эми Кони Баретт, выдвинутая президентом Трампом, отказалась отвечать на вопросы сенаторов о своих взглядах на самые спорные проблемы, которые могут оказаться у нее на рассмотрении. В частности, она не прояснила свою позицию в отношении права женщин на аборты, а также не сказала об отношении к однополым бракам. Баретт лишь подчеркнула, что не намерена придерживаться какой-либо политической программы, и пообещала руководствоваться только соображениями верховенства права.

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Республиканцы пытаются добиться ее назначения в Верховный суд еще до президентских выборов, которые состоятся 3 ноября. Если кандидатура Баретт будет утверждена, в высшем судебном органе США образуется консервативное большинство шесть против трех, что может поменять идеологическую направленность суда на многие десятилетия. Недавно мы рассказывали о том, кто такая Эми Кони Баретт и какие решения она может принимать.

Действительно ли вам нужен новый айфон?

Во вторник вечером компания Apple представила свои новые айфоны. В числе прочего iPhone 12 будет поддерживать стандарт мобильной связи пятого поколения (5G), в нем также будет немало других технологических новинок. Но нужен ли вам такой девайс уже сейчас - особенно с учетом его довольно высокой стоимости?

Автор фото, Apple

Разобраться в этом попытался наш корреспондент Михаил Смотряев, которому помогал комментариями главный оператор Русской службы Би-би-си Максим Ломакин. Почитайте их подробный разбор функций новых телефонов Apple.

Российский фотограф получил приз за снимок амурского тигра

В Лондоне объявили имена победителей престижного конкурса фотографий о дикой природе Wildlife Photographer of the Year (WPY). Главный приз получил российский фотограф Сергей Горшков, который сделал снимок амурского тигра. Эти животные крайне редко встречаются в природе, поэтому чтобы получить настолько художественную фотографию тигра, необходимо не только мастерство, но и удача.

Автор фото, Sergey Gorshkov/WPY2020 Подпись к фото, Снимок Сергея Горшкова называется "Объятие"

Посмотрите, какие еще фотографии получили награды - они этого стоят.

Путаница вокруг СНВ-3

Британская Guardian рассказывает о странной ситуации вокруг переговоров между Россией и США по договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

Автор фото, EPA

Специальный посланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Москва и Вашингтон якобы принципиально договорились продлить договор, действие которого истекает в феврале. Однако эту информацию незамедлительно опроверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, который назвал "неприемлемым" предложение Вашингтона о заморозке российского ядерного арсенала.

В связи с этим издание цитирует эксперта Центра Карнеги Джеймса Эктона, по мнению которого Россия вряд ли согласится с заморозкой своих стратегических арсеналов, поскольку это включает неядерные боеголовки. А в этом отношении она значительно опережает США, напоминает Эктон. "Если мы хотим заключить сделку, Россия должна получить что-то взамен, - говорит он. - И большинство из нас считает, что цена, по всей вероятности, связана с системами защиты от баллистических ракет".

Карабах: "настоящий ад" для сирийских наемников

Wall Street Journal публикует расследование, авторы которого утверждают, что в боях вокруг Нагорного Карабаха на стороне Азербайджана сражаются сотни бойцов сирийских группировок, которых поддерживает Турция, а еще несколько сотен готовы к ним присоединиться. Издание ссылается на двух сирийцев, которые принимали участие в отправке бойцов в район конфликта.

По словам одного из источников, многие участники группировок очень быстро решили вернуться, испугавшись интенсивности боев. Как утверждает этот человек, он поддерживает контакт с двумя сирийцами, воюющими в районе Карабаха, и по их словам, число жертв среди наемников быстро растет.

"Они говорят, что там настоящий ад", - цитирует Wall Street Journal сирийца, который работал с местными военными группировками. Как утверждает этот источник, не менее 200 наемников уже попросили о возвращении домой. "Если кто-то туда отправился и его не убили или не ранили, это исключение", - уверяет сириец.

Другой представитель сирийских вооруженных групп рассказал американскому изданию, что наемникам предлагают месячную зарплату в 2 тыс. долларов США, огромную сумму

для разрушенной войной сирийской экономики. "Стало нормальным ездить в Ливию или Азербайджан", - говорит этот человек и добавляет, что он и сам подумывал о том, чтобы стать наемником, поскольку ему все сложнее обеспечивать семью.

В конце сентября сирийского наемника, который сражается в Карабахе, нашла и Би-би-си. Азербайджан отрицает, что на его стороне сражаются наемники. Как говорят в Баку, у азербайджанских вооруженных сил и так достаточно личного состава.

Победила ли революция в Кыргызстане?

В последние дни мы подробно рассказывали о событиях в Кыргызстане, где после парламентских выборов состоялись массовые акции протеста, приведшие к захвату правительственных зданий и отставке правительства. Но многие участники демонстраций остались недовольны развитием ситуации и назначением на пост премьер-министра бывшего депутата Садыра Жапарова, который во время протестов был освобожден из тюрьмы.

Наш корреспондент в Бишкеке Наргиза Рыскулова подводит предварительные итоги новой революции и рассказывает о том, почему некоторые связывают Жапарова с криминальными группировками.

Недавно мир увидел крайне редкое зрелище - плачущего лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Посмотрите, что именно так растрогало главу КНДР и как это выглядело.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Слезы Ким Чен Ына: что растрогало лидера Северной Кореи?