Дайджест: в Минске силовики готовы стрелять по демонстрантам, Трамп выходит в народ

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Протесты в Беларуси: силовики против бабушек

В Минске продолжаются акции протеста против результатов президентских выборов и милицейского произвола - протестующие в понедельник перекрыли дороги, соорудили баррикады и подожгли покрышки.

Днем в городе прошел марш пенсионеров под лозунгом "Бабушки с народом", к которым присоединились студенты. Их начала задерживать милиция - снова, как и накануне, жестко, с использованием слезоточивого газа и светошумовых гранат. Правозащитники сообщают, что к вечеру понедельника было задержано 67 человек, среди них есть сильно избитые, пишет портал Tut.by.

Заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич заявил, что силовики готовы стрелять по демонстрантам. "[...] сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие", - сказал он.

Министры иностранных дел стран ЕС заявили, что против Александра Лукашенко могут быть введены персональные санкции.

Трамп вернулся на предвыборную тропу

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В минувшие выходные 74-летний глава Белого дома, всего неделю назад госпитализированный с коронавирусом, заявил, что полностью выздоровел и готов продолжать борьбу за переизбрание.

Вечером в понедельник Трамп выступил на митинге своих сторонников во Флориде. На борт президентского самолета Air Force One он поднялся без маски и спустился по трапу тоже без нее.

"Я прошел через это. Теперь, как они говорят, у меня есть иммунитет", - объяснил президент США в первые же минуты.

С собой глава Белого дома привез пачки запечатанных в целлофан красных масок с надписью "Трамп", которые бросил в толпу.

Трамп еще раз пообещал, что в случае его переизбрания каждый американец получит доступ к точно таким же препаратам для лечения коронавируса, которыми пользовался он сам.

"Я чувствую себя настолько сильным, что готов пойти... и расцеловать всех присутствующих, - заявил президент США. - Я расцелую парней и прекрасных женщин, я просто подарю вам большой жирный поцелуй".

Пока, согласно опросам общественного мнения, в президентской гонке лидирует демократ Джо Байден, опережая действующего главу Белого дома больше чем на 10 пунктов.

"Царьград" судится с Google

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Арбитражный суд Москвы во вторник начнет рассмотрение иска компании "Царьград медиа" против Google в связи с блокировкой аккаунта телеканала "Царьграда ТВ" в YouTube. У аккаунта почти миллион фолловеров.

Основатель "Царьграда" Константин Малофеев находится под наложенными США санкциями с 2014 года, так как Вашингтон считает, что он причастен к конфликту на востоке Украины.

Apple представляет новинки

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Во вторник Apple представит свои новые смартфоны iPhone в штаб-квартире в Купертино, в Калифорнии.

Насколько известно, будут представлены сразу четыре модели новых смартфонов. Компания собиралась сделать это раньше, но из-за пандемии коронавируса презентацию пришлось отложить на октябрь.

Британская головная боль

Министры иностранных дел стран ЕС обсудят в Люксембурге возможные будущие отношения с Великобританией. Официально Британия выходит из состава ЕС 31 декабря, хотя до сих пор неясно, какими будут отношения между Лондоном и европейским блоком после "брексита". Известно лишь, что переходный период, действующий до 1 января 2021 года, не будет продлен, независимо от того, подпишет Лондон торговое соглашение с ЕС или нет.

Хакеры опять поглядывают на выборы в США?

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В США компания Microsoft и Кибернетическое командование США USCYBERCOM пытаются предотвратить иностранное вмешательство в президентские выборы в ноябре, пишет New York Times.

Ни компания, ни Кибернетическое командование не знали, что работают над одной и той же задачей. Им удалось обезвредить вредоносную компьютерную сеть, известную как TrickBot, которая пыталась проникнуть в сервера избирательных участков во многих штатах.

Как Microsoft, так и USCYBERCOM получили разрешение совершить контрнападения на хакеров и, насколько известно, как минимум временно парализовали их деятельность. Люди, работающие в TrickBot, пишет газета, предпочитают общаться между собой по-русски.

Коронавирус: иммунитет не гарантирован?

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В США обнаружен пациент, который переболел коронавирусом дважды - об этом пишет Lancet. 25-летний пациент заразился дважды в течение 48 дней, между первым и вторым случаями заражения результаты его теста на Covid-19 были отрицательными.

Повторная инфекция протекала тяжелее, и заболевшего госпитализировали.

Несколько месяцев назад в Гонконге был обнаружен пациент, переболевший Covid-19 дважды. С тех пор стало известно как минимум о пяти подобных случаях в мире. В ранее обнаруженном подобном случае в Эквадоре повторное заболевание сопровождалось более серьезными симптомами. В случаях повторного заражения в Бельгии, Нидерландах и Гонконге оба раза симптомы были одними и теми же.

Ученые предполагают, что, возможно, в случаях более серьезного повторного заражения пациент получал более высокую дозу вируса.

По мнению врачей, это также указывает на то, что первичное заражение коронавирусом не обязательно гарантирует иммунитета от него.

Споры о локдауне

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Число заражений Covid-19 растет во многих странах Европы и в США, но ученые сомневаются в необходимости всеобщего жесткого карантина, как это было в начале пандемии в марте, пишет Wall Street Journal.

Эксперты и специалисты здравоохранения опасаются, что во второй раз люди будут игнорировать приказы о самоизоляции, в особенности учитывая, что теперь больше известно о том, как именно распространяется этот конкретный вирус.

Всемирная организация здравоохранения призывает избегать всеобщих локдаунов, а вместо этого следовать стратегии тестирования и изоляции лишь зараженных и тех, с кем они контактировали.

Однако во многих странах повсеместное тестирование сложно реализовать из-за отсутствия достаточного количества тестов, лабораторий по их обработке и специалистов, поэтому власти продолжают прибегать к режиму локдауна - вопреки рекомендациям ВОЗ.

Репортаж из Гянджи

Корреспондент Азербайджанской службы Би-би-си Гюнель Сафарова побывала в Гяндже, подвергшейся обстрелу после объявления перемирия в зоне Карабахского конфликта, и поговорила с жителями города. Они говорят, что не собираются покидать город.

Facebook запрещает отрицание Холокоста

Компания Facebook заявила, что будет удалять из соцсети любой контент, отрицающий факт Холокоста во время Второй мировой войны, когда были убиты миллионы евреев.

Глава Facebook Марк Цукерберг напомнил, что он сам еврей, и считает отрицание Холокоста неприемлемым, но при этом прежде не считал, что соцсеть должна удалять подобный контент. "Я боролся с противоречием отстаивания свободы выражения мнения и вредом, причиняемым минимизацией или отрицанием ужаса Холокоста", - написал Цукерберг.

Но теперь он изменил свою точку зрения, сказав, что все данные указывают на рост антисемитских инцидентов, а также других нападений на почве ненависти к представителям иных религиозных, этнических и расовых групп.

Показания историка Соколова

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Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве студентки Анастасии Ещенко, признал вину в суде. При этом Соколов долго рассказывал об истории французской армии и своей роли в развитии патриотизма в России, а к показаниям о своих отношениях с девушкой и ее убийстве перешел лишь после многочисленных просьб прокурора. Подробнее - в материале Наталии Зотовой:

Секреты "вечной молодости" от Дурова

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Павлу Дурову, одному из создателей "ВКонтакте" и мессенджера Telegram, исполнилось 36 лет. По этому случаю он написал пост, в котором рассказал, как ему удается выглядеть таким юным. Соцсети отреагировали неоднозначно.

Святой покровитель интернета

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Итальянский подросток Карло Акутис, умерший от лейкемии в 2006 году в 15 лет, может стать первым святым Римской католической церкви из поколения "миллениалов". Среди духовенства он уже получил прозвище "покровитель интернета". Карло увлекался компьютерами и самостоятельно обучился программированию, но использовал свои знания не для развлечений, а развивал сайты местных католических организаций в Милане.

Большое интервью Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский во время недавнего визита в Британию дал большое интервью ведущему программы Би-би-си HardTalk Стивену Сакуру. Мы собрали для вас самое интересное из 25-минутной беседы.

Обстрел Гянджи: рассказы очевидцев

Несмотря на объявленное перемирие, в ночь на воскресенье подвергся обстрелу азербайджанский город Гянджа, в жилой дом попала ракета, по меньшей мере девять человек погибли. Русская служба Би-би-си рассказывает истории жителей Гянджи.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Я проснулась от грохота и увидела, как падает потолок". Обстрел в Азербайджане